Есть что скрывать? Суд по брачному разделу 30 млрд рублей главреда "МК" Гусева проходит беспрецедентно секретно

21:56 15.10.2018 ЧТО БЫЛО В "ЧЕМОДАНАХ" МЕДИАМАГНАТА ПАВЛА ГУСЕВА?

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Пока адвокат Добровинский ищет тайные счета владельца "МК" за границей, Пресненский суд в режиме повышенной секретности изучает предоставленные сторонами документы. Репортаж из зала суда



Что было в "чемоданах" медиамагната Павла Гусева?

11 октября судья Пресненского районного суда Москвы Артем Кузьмичев рассмотрел дело № 02-4260/2018 о разделе имущества между главным редактором "Московского комсомольца" Павлом Гусевым и его женой Евгенией Ефимовой. Как известно, супруга главреда претендует ровно на половину совместно нажитого имущества, а сам Гусев категорически не согласен с ее иском.



Кокорин и Мамаев взяли огонь на себя

Как вы думаете, сколько журналистов приехали освещать процесс, где разделу подлежат "предположительно 30 миллиардов рублей"? Правильно – один. Весь цвет российской криминальной журналистики весь день дежурил сначала около ИВС на Осташковской улице, затем - на территории Тверского суда, откуда посекундно описывал, чем дышат и сколько раз кашлянули два "кровавых преступника всех времен и народов" - футболисты российской сборной Кокорин и Мамаев.



Как и ожидалось, ни Павел Гусев, ни Евгения Ефимова лично в суд не приехали. Не было и адвоката Евгении Александра Добровинского. В прошлый раз он публично пообещал найти тайные счета оппонента за рубежом и, судя по всему, как раз этим сейчас активно занимается.



Представлявшая Ефимову его коллега Марина Дубровская всем своим видом показывала, что настроена на серьезную "битву". На вопрос "как себя чувствует их подзащитная?" Марина ответила риторически: "А как себя может чувствовать человек, которого выставили на улицу и теперь хотят отнять все?!"



Юристы хозяина "империи "МК" - два одетых с иголочки молодых человека – зашли в зал заседаний чуть с опозданием. Что сразу бросилось в глаза, -защитники Павла Николаевича катили за собой по увесистому чемодану на колесиках. Видимо, с ценной документацией, подтверждающей, что он "гол как сокол". Или – с компроматом на супругу.



Заседание проходило в закрытом режиме – журналиста в зал не пустили.



Угрозы, воровство, секс-компромат

Павел Гусев - Евгения Ефимова… Love story опускаем – уже неактуально. 44-летняя предпринимательница (она генеральный директор "Объединенной редакции изданий мэра и Правительства Москвы", выпускающей свыше двух десятков изданий) и 69-летний Павел Гусев прожили в браке 23 года, у них три общие дочери - Ксения, Ярослава и Александра.



Теща Павла Гусева его ровесница



Напомним, что еще в начале лета в прессу просочилась информация о грядущем расставании семейной пары. Чуть позже выяснилась причина – "регулярные измены главного редактора "Московского комсомольца". Евгения Ефимова подала иск в суд - на раздел всего совместно нажитого имущества. И тут страна испытала шок: адвокат Ефимовой Александр Добровинский обнародовал сумму иска – "около 30 миллиардов рублей". В августе Павел Николаевич через свою газету попытался объясниться и призвал общественность не верить в "мифические миллиарды", но этим только "подлил масла в огонь". Многие принялись калькулировать его активы, а защита обманутой супруги перечисляла "невидимую часть золотого айсберга" - недвижимость в России, "поместья на Корсике, в Париже и Финляндии, тайные счета за границей". Это - не считая самой мощной "МК-империи".

Месяц накануне нынешнего заседания суда выдался для фигурантов "жарким". В начале сентября Евгения пожаловалась в полицию на регулярные угрозы со стороны мужа – якобы тот требовал отказаться от иска. Он сменил все замки в квартире, отнял у нее машину, и теперь она всерьез "боится за себя и своих детей".



11 сентября Павел Гусев написал заявление в ОВД "Пресненский", обвинив супругу в краже "коллекции его личных книг и картин известных художников на сумму около 2 млн долларов". Речь шла, в том числе, о раритетах - прижизненных изданиях Пушкина и Лермонтова. По словам Марины Дубровской, "Павел Гусев, инсценировав пропажу книг, пытается оказать давление на Евгению".



В ответ Ефимова рассказала порталу "SUPER" о причинах развода: "Приводил в наш дом молоденьких девочек, а потом устраивал их на работу в "Московский комсомолец". Тогда же Александр Добровинский дал откровенное интервью FLB (см. "Водил девушек в супружескую кровать"), в котором открыл немало пикантных нюансов расставания пары и своих личных с ним отношений.



24 сентября Ефимову вызвали на допрос - ее подозревают в преступлении по ч. 4 ст.159 "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, либо повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Вскоре стало известно об обысках в квартирах ее матери, брата и делового партнера. 10 октября А. Добровинский написал в своем фейсбуке о том, что накануне сопровождал на допрос в УВД ЦАО маму Евгении – "71-летнюю несчастную тещу Павла Гусева".

Вот такая баталия с элементами "криминала" разыгралась накануне суда.



"Хотите, чтобы нас статуса лишили?"

Заседание шло чуть больше часа. Но что конкретно обсуждали и что решил судья, узнать так и не удалось. Два адвоката Павла Гусева выкатили свои чемоданы и заявили, что ничего комментировать не будут.



- Это там все подряд комментируют, - один из них злорадно кивнул в сторону защитницы Евгении Ефимовой.



Но "якобы разговорчивая" дама-адвокат оказалась с коллегами на одной "волне". "Процесс закрытый. Ничего говорить нельзя, - только и сказала Дубровская. – Хотите, чтобы меня статуса лишили?"



На своем веку судебный репортер FLB был свидетелем многих судебных процессов – полузакрытых, закрытых, секретных, где судили взяточников в особо крупных размерах, коррупционеров, убийц, маньяков, "оборотней в погонах" и даже изменников родины. Их юристы почти всегда были открыты для прессы. Да что юристы! На днях после закрытого заседания Верховного суда бывший полковник из собственно безопасности Следственного комитета РФ, а ныне зэк Александр Ламонов позировал фотографам и даже дал блиц-интервью.



Но вот с такой "особой секретностью" сталкиваться еще не приходилось.



Что ж, в каком-то смысле людей понять можно: деньги любят тишину. А большие деньги – тем более.



P.S. Вскоре на сайте суда появилась строка: "дело № 02-4260/2018 отложено до 15 ноября. Причина – "истребование доказательств". Значит, в деле скоро появятся новые "чемоданы"…



Колобаев Андрей

KOLOBAEV@FLB.RU



13.10.18 Источник - flb.ru

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