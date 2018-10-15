Президентский "Боинг" Аркадага зачастил с тайными визитами в Германию. Хворает?

00:09 16.10.2018

Самолет президента в очередной раз совершил тайный вылет в Германию



Самолет президента (Boeing 737) 14 октября снова тайно вылетел во Франкфурт-на-Майне, куда прибыл в 17:42 по местному времени. В 18:50 самолет вылетел обратно.



Официального визита главы государства в Германию не ожидалось.



Отметим, что в последние месяцы президентские самолеты часто совершают неафишируемые полеты в Германию. О целях вылетов местная пресса не сообщает.



10 июня один из самолетов президента Туркменистана приземлился в аэропорту Франкфурта в 11:50 по местному времени. Пробыв там полтора часа, самолет вылетел обратно в Ашхабад.



14 июня в 7 часов утра по местному времени Боинг 737 президента Туркменистана приземлился в аэропорту Франкфурта и через 2,5 часа вылетел обратно.



26 июня президентский Боинг 737 третий раз за месяц полетел в Германию, где приземлился в Мюнхене.



Ни в один из этих дней не было официальных визитов туркменской делегации или лично президента в Европу.



15 октября 2018