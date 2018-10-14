США и Израиль проиграли Сирию, но покидать ее с позором не спешат

00:10 16.10.2018 Асад должен благодарить американцев за сохранение власти



Андрей Иванов

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Александр Перенджиев

Михаил Александров



Соединенные Штаты потерпели в Сирии поражение, а ее геополитические противники смогли извлечь выгоду, в том числе режим Башара Асада. Таков посыл статьи бывшего советника американского президента Рональда Рейгана Дага Бэндоу, опубликованная в издании The National Interest.



Автор пишет, что в своей стратегии Вашингтон допустил сразу несколько принципиальных ошибок. Во-первых, американцы сделали ставку на свержение Асада в то время, когда его поддержка в народе была достаточно высока. Асада поддерживает не только алавитское меньшинство, но также христианская община и представители нацменьшинств. Тем более, что христиане видели результаты военной операции США в Ираке, где американские военные не смогли предотвратить геноцид со стороны исламских радикалов, и христиане были вынуждены бежать в соседнюю Сирию.



При этом, как замечает Бэндоу, за годы войны авторитет Асада в стране только вырос. Дамаск не скрывает высокие потери, но имена погибших в войне с террористами стали объединяющим фактором для всего народа. Таким образом, боевые действия не только не привели к смене режима, но помогли сформировать единую гражданскую нацию во главе с Башаром Асадом.



Вторая ошибка Вашингтона - ставка на радикальные организации. Американцы говорили, что хотят превратить Сирию в страну с развитой либеральной демократией, однако все понимали, что группировки, которых поддерживали Штаты, не могли привести государство к такой модели управления. Многие вооруженные формирования лишь называли себя "умеренной оппозицией", в то время как проповедовали догмы, мало отличные от догм "Джебхат ан-Нусра"* и ИГИЛ**.



Так называемая Сирийская свободная армия оказалась слабой. США потратили почти полмиллиарда долларов на обучение 54 бойцов, которые в дальнейшем были уничтожены или перешли на сторону террористов. Американская военная помощь часто попадала в руки ИГИЛ. При этом Вашингтон ничего не смог поделать с тем, что Турция некоторое время торговала с террористическими организациями нефтью.



Также Бэндоу называет политику Вашингтона непоследовательной. С одной стороны, США пытались свергнуть Асада, с другой, - боролись с ИГИЛ и другими силами, которые выступали против Асада. Американцы пытались поддерживать Саудовскую Аравию и Катар, финансировавших террористов, и бороться с радикалами. Штаты работали с Турцией, которая хотела разгромить курдов, и одновременно помогали курдскому ополчению.



Сейчас, по мнению автора статьи, США уже не в силах ставить перед собой амбициозные цели и даже ничего не могут сделать с присутствием в Сирии России, Ирана и ливанской "Хезболлы".



- Нельзя говорить, что Соединенные Штаты проиграли, ведь они закрепились в Сирии, у них есть контролируемая территория, - говорит доцентр РЭУ имени Плеханова, член Экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев. - В то же время США не достигли всех целей, которые перед собой ставили. Главной их целью было даже не свержение Асада, а уничтожение самой сирийской государственности. Вашингтон поддерживал различные террористические группировки, развязал комплексную агрессию, которая состоит из нескольких элементов. Первый элемент - борьба с некоторыми террористическими группировками, второй - действия западной коалиции против Асада, третий - провокации с химическими атаками.



На всю операцию в Сирии американцами было затрачено большое количество денег. И сейчас можно говорить не столько о поражении, сколько о больших финансовых потерях. Полное поражение будет, когда США и их союзники будут полностью выдавлены из Сирии. Такое поражение уже наметилось. В этом большую роль сыграло появление систем С-300, серьезно ограничивших полет самолетов западной коалиции над Сирией.



"СП": - Будет ли способствовать стабилизации обстановки полный уход американцев из Сирии?



- Сейчас начался реализовываться новый сценарий - борьба за раздел территорий и их ресурсов. На землях, контролируемых лояльными к американцам курдами, появились враждующие друг с другом группировки. Конечно, это не способствует миру в стране. Так что присутствие американцев не стабилизирует обстановку, а только усугубляет ситуацию. Выдавливание западной коалиции как раз и принесет мир.



"СП": - Кто в результате конфликта больше всех выиграл?



- Выиграл сирийский народ. Он сохранил свою государственность, единство нации. Главное, народ сохранил стабильность в обществе, пусть и относительную. Война ведь шла на уничтожение. В определенной степени от этого выиграла Россия, так как сирийское общество лояльно Москве, а Сирия как государство - ближайший помощник России в продвижении ей своих геополитических интересов на Ближнем Востоке. Без Сирии значение РФ на международной арене значительно бы снизилось. Потеряв Сирию, Россия потерпела бы крупнейшее геополитическое поражение.



Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров полагает, что США действительно не достигли масштабных целей:



- Главной целью Соединенных Штатов было свержение Асада и установление в Сирии лояльного суннитского режима. Это было бы выгодно союзнику США Израилю. Но главное - удалось бы окружить Иран. В Ираке уже действовало ИГИЛ, и если бы оно победило в Сирии, то Иран бы оказался заблокирован. В дальнейшем было бы наступление на иранскую территорию. Террористическая активность была бы перенесена в Закавказье и в Среднюю Азию. Но такая далеко идущая стратегия провалилась.



"СП": - Можно ли политику Вашингтона считать непоследовательной?



- С точки зрения реализации своей стратегии политика США была очень последовательной. Американцы делали вид, что борются с ИГИЛ, но на самом деле сбрасывали террористам снаряжение на парашютах, якобы по ошибке. Американцы готовили боевиков, которые якобы без ведома Вашингтона переходили на сторону ИГИЛ. Отступающая иракская армия зачем-то оставляла на складах оружие, которое попадало в руки террористов.



В военной науке есть такое понятие как "облачный противник". То есть это такая сторона конфликта, которая творит всякие зверства, делает что хочет, никто за ее действия не берет ответственность. Главной задачей ИГИЛ было свержение режима Асада. Потом бы ИГИЛ получило команду самораспуститься, на ее место пришли бы другие суннитские группировки. Если бы террористы не самораспустились по приказу, то их бы просто добили. Россия не дала разыграть такую комбинацию, нанесла поражение и ИГИЛ, и проамериканским группировкам.



"СП": - Кто реализовал свои цели в Сирии?



- США главной своей цели - ослабления Ирана - достичь не смогли. В то же время они закрепились в Сирии при помощи курдов. Россия свои цели выполнила: были разгромлены террористические группировки, их активность не была перенесена в Закавказье и Среднюю Азию, то есть на сопредельные с РФ территории. Одновременно Москва не дала окружить Иран.



Турция, которая пыталась прибрать к рукам сирийские территории. Это получилось сделать, но на севере Сирии фактически образовалось курдское государство, которое теперь будет очень сложно уничтожить или хотя бы просто загнать под контроль режима Асада. С одной стороны, Анкара чего-то добилась, но в целом ситуацию для нее стала хуже. Это не говоря про миллионы беженцев, которые из Сирии хлынули в Турцию и наносят ущерб турецкой экономики.



Проиграли Саудовская Аравия и Катар, которые поддерживали разные разгромленные группировки в Сирии. Проиграл Израиль, поскольку влияние Ирана не ослабло, а возросло. Из-за этого Тель-Авив стоит на грани конфликта с Москвой. Недальновидная политика поставила под угрозу национальную безопасность Израиля.



Сильно проиграл Евросоюз, который никаких стратегических целей в Сирии не ставил, но столкнулся с миграционным кризисом.



* "Джебхат ан-Нусра" решением Верховного суда РФ признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.



** ИГИЛ ("Исламское государство") решением Верховного суда РФ признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена. Источник - СвободнаяПресса

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