 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.10.2018
00:45  Произведено и распространено в США: дезинформация в интернете, - New York Times
00:29  Дело Хашогги: растет напряженность между Эр-Риядом и его союзниками, - Le Monde
00:22  Разгневанные комсомольцы: почему в декабре 1986-го восстала казахская молодежь
00:19  Меркель теперь спасет только чудо. Выборы в Баварии обрушат "большую коалицию"
00:09  Президентский "Боинг" Аркадага зачастил с тайными визитами в Германию. Хворает?
00:01  Ливанская крепость Сайды, - Павел Густерин
Понедельник, 15.10.2018
21:56  Есть что скрывать? Суд по брачному разделу 30 млрд рублей главреда "МК" Гусева проходит беспрецедентно секретно
21:04  После критики Аркадага, туркменские строители начали поиск консультантов для строительства автобана в Туркменабад
21:00  Популярная узбекская эстрадная певица Азиза Ниезметова умерла от рака в 46 лет
20:51  Экс-спикер Кырпарламента Ахматбек Келдибеков отсудил у журналистов 1 миллион сомов
20:49  Суд оправдал бывшего Кырдепутата Каныбека Осмоналиева, хотя прокурор просил 15 лет
19:43  Синод РПЦ постановил полностью порвать отношения с Константинопольским патриархатом
18:32  Дичь какая-то. Путин наградил избитого Мамаевым-Кокориным чиновника Пака орденом "За заслуги"
18:28  Куда ползти? КазЧиновники изучают послание Елбасы
18:21  "Праздник" для упырей. Зачем снимать комедию про Ленинградскую блокаду?
18:14  "Кыргызстанцы должны прекратить приводить во власть людей, генетически не способных быть...", - экс-министресса Жакыпова
16:25  Трудовые мигранты из южного Кыргызстана намерены создать свой профсоюз в России
15:31  Дело Хашогги: Эр-Рияд предупредил Запад о последствиях - $ 200 за баррель
15:09  В центре Душанбе найден мертвым (убитым?) пресс-секретарь Таможенной службы Таджикистана Ф.Собиров
15:07  Где деньги? Рахмон обрушился на таджикские банки
15:02  Бесы и мракобесие. В Киргизии не хотят признавать тенгрианство религией, - "РО"
13:03  Интегрированная серость. Роспремьер Медведев сигнализирует Западу, - А.Халдей
12:56  Какое образование у членов правительства Киргизии и их заместителей?
12:55  Рынок ужился с дорогой нефтью
12:54  Кыргызстан и Казахстан: хроника несостоявшейся торговой войны
12:49  15-летняя казашка Дина Кожасаева (фото) стала финалисткой конкурса "Мисс Москва-2018"
12:47  Хроники террора в Казахстане: зачем лауреат "Жас канат" взорвал себя
12:19  Побег из Шоушенка провалился. Внучку Ислама Каримова (дочь Гули) вернули на историческую родину
12:15  Шаланды полные автокефали, - А.Степанов
11:17  Сын первого президента Узбекистана Петр Каримов подал в московский суд на работодателя из-за невыплаты зарплаты
10:58  В Алматы скончалась еще одна пациентка после пластической операции
10:36  Национальная элита против транснациональных финансистов. Элитный дуализм по-американски, - М.Хазин
10:23  Три недели до новой атаки на Россию. Путин ответит за поражение любой партии на выборах в Конгресс США, - "СП"
10:18  Суперракета Китая ПРК DF-21D: "Гарри Трумэн" пойдет на дно гарантированно
10:10  Еще пять лет назад в Семее должен был заработать Центр ядерной медицины
10:07  Почему и как Вашингтон убивает экономику Пакистана и при чем тут Китай, - А.Запольскис
10:02  Кто убаюкал Русского патриарха Кирилла "сказками" об Украине? - Д.Пахомов
09:58  National Interest: Сдерживать Китай на деле сложнее, чем кажется Вашингтону
09:00  Многоликие боги индийской политики. Что на самом деле заботит страну с населением 1,5 миллиарда? - Е.Пахомов
08:53  Саудовская Аравия ответила вызовом на угрозы. Запад подозревает Эр-Рияд в убийстве журналиста, - М.Беленькая
08:46  Рахмон объявил ультиматум Горному Бадахшану, - В.Панфилова
08:36  Американцы запутались в игре с талибами, - В.Скосырев
08:32  "КазТрансГаз" намерен в два раза увеличить экспорт газа в Китай. Есть контракт на 10 млрд. кубов
08:17  В Алматы хозяева элитных домов задолжали в бюджет более 160 млн тенге
01:32  Анафемой по Варфаламеям. Какие инструменты для защиты украинских православных есть у Москвы, - "Взгляд"
01:31  Грызуны активно размножаются... в Администрации Путина создан "департамент по сотрудничеству с Украиной"
00:49  Крутое пике Туркменистана, - Байрам Шихмурадов
00:11  Спец по железным коням. Зооинженер Абдыкеримов возглавил "Кыргызскую железную дорогу"
Воскресенье, 14.10.2018
20:33  Аркадаг приказал установить счетчики и выдать туркменам расчетные книжки для оплаты комуслуг
14:31  Великий раскол православия: технические детали, - Р.Ищенко
14:27  По танку вдарила болванка... Как горят в Йемене американские "Абрамсы" (видео)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Разгневанные комсомольцы: почему в декабре 1986-го восстала казахская молодежь
00:22 16.10.2018

Разгневанные комсомольцы: почему в декабре 1986-го восстала казахская молодежь

Надоело, что судьбу республики десятилетиями решала Москва, а мнением людей не интересовалась

15 декабря 1986 года члены бюро ЦК компартии Казахстана встречали в аэропорту спецрейс из Москвы. Многолетний первый секретарь Динмухамед Кунаев был уже отправлен в отставку. Но лишь когда самолет совершил посадку, выяснилось, кто именно назначен новым хозяином республики, - Геннадий Колбин, первый секретарь Ульяновского обкома, прежде не имевший отношения к Казахстану. Ошибка, имевшая большие последствия.

Для самого Колбина назначение стало сюрпризом. Ему пришлось все бросить в Ульяновске, стремительно прибыть в Москву за инструкциями, а оттуда спешно лететь в Алма-Ату. Ясное дело, что подготовиться к новой стезе, узнать о ситуации в республике, о людях, с которыми ему предстояло работать, он физически не мог.

16 декабря созвали пленум ЦК компартии Казахстана. Заседание продолжалось восемнадцать минут. Никто ничего не спросил. Членам ЦК и в голову не пришло предложить иную кандидатуру. Горбачев провозгласил политику перестройки, но решения политбюро в партийном аппарате пока еще не подвергались сомнению.

"ХВАТИТ ДИКТОВАТЬ!"

Сколько раз в Казахстане, как и в других республиках и краях, ни с кем не посоветовавшись, меняли руководителей! Сколько раз люди узнавали о появлении нового хозяина из утренних газет! Но в прежние времена те, кому это не нравилось, помалкивали и делились своим недовольством в узком кругу. Возмущаться публично было страшно. С приходом Горбачева исчез страх. И вырвалось долго копившееся в республике раздражение, рождавшееся очевидным пренебрежением со стороны центральной власти.

Назначением никому не известного в республике человека возмутились столичные студенты. На следующий день после пленума ЦК, 17 декабря, они вышли на улицы Алма-Аты с лозунгами: "Каждому народу - своего руководителя!", "Хватит диктовать!", "Нам нужен руководитель-казах!" Молодежь несла и такие транспаранты: "Перестройка есть, демократии нет", "Да здравствует ленинская национальная политика!"

Геннадий Колбин еще принимал поздравления и осваивался в новом кабинете, когда выяснилось, что в городе творится нечто невиданное. Ситуация вышла из-под контроля. Улицы казахстанской столицы заполнили около пятнадцати тысяч митингующих. Вспыхнули настоящие уличные схватки. Студенты забрасывали милицию камнями, переворачивали и поджигали автомобили. Пожарные машины водометами разгоняли толпу.

Колбин предложил доверить наведение порядка "рабочему классу" столицы. Промышленные предприятия получили указание сформировать рабочие дружины. Казахи в них не пошли, только русские. Таким образом, против казахской молодежи на улицы вывели русских рабочих - порядка десяти тысяч человек. Это только усилило межнациональную напряженность.

Среднеазиатским военным округом командовал генерал Владимир Лобов, будущий начальник генерального штаба. Он отказался привлекать войска к разгону казахской молодежи. Спас жизни людей и репутацию России. Пролитая кровь могла оставить шрам на отношениях между нашими народами. А министр внутренних дел СССР Александр Власов, бывший первый секретарь Иркутского обкома комсомола, самолетами перебросил в Алма-Ату несколько тысяч солдат из внутренних войск. Они поздно вечером 17 декабря атаковали митингующих и очистили город. Использовались саперные лопатки и дубинки. Митингующих избивали, иногда очень жестоко. По первым официальным данным, погибли два человека, двести были ранены.

КОМСОМОЛЬЦЫ РАЗДЕЛИЛИСЬ

Геннадий Колбин шифртелеграммой в ЦК КПСС доложил, что митингующие "избивали прохожих некоренной национальности, допускали враждебные выкрики в адрес руководства ЦК КПСС и компартии Казахстана". В ночь на 18 декабря в Алма-Ате провели совещание партийно-хозяйственного актива.

- Подстрекательским элементам, - сокрушался секретарь ЦК компартии Казахстана по пропаганде Закаш Камалиденов, который прежде руководил республиканским комсомолом, - удалось увлечь молодежь. Она представляла собой махрово-националистическую, обезумевшую от принятия наркотиков и алкоголя массу.

В республике не простили Камалиденову это выступление, говорили: выслуживается перед Москвой. А вот тогдашние первый секретарь ЦК комсомола Казахстана Серик Абдрахманов и второй секретарь Петр Никитин силовую акцию не поддержали. И своих должностей лишились. Абдрахманова отправили в домостроительный комбинат, Никитина - в совет по туризму.

Сотрудники КГБ фотографировали участников декабрьских событий. По этим снимкам потом искали активистов и вдохновителей протестов. Арестовали несколько тысяч человек. Несколько сот студентов исключили из комсомола, выгнали из учебных заведений. Местная интеллигенция сделала для себя вывод: грядут тяжелые времена, начнутся репрессии. Многие известные писатели, деятели искусств подписали тогда заявление, в котором осуждался казахский национализм.

11 июня 1987 года на заседании политбюро Горбачев заговорил о событиях в Казахстане:

- В алма-атинской истории мы сначала начали действовать, а потом приступили к глубокому изучению истории. Хорошо, что хоть начали изучать. Надо спокойно, уважительно работать с людьми, даже с теми, кто заблудился. И с кадрами не торопиться. Они переживают там за то, что случилось. Не нужно попусту всех обижать… Но ни национализма, ни тем более шовинизма, ни казахского, ни русского, никакого другого нельзя допускать. Возьмите вопрос о русских в Казахстане, их там почти половина. Но это, оказывается, "народ некоренной национальности". А русскоязычных - шестьдесят пять процентов. Мы опять сталкиваемся с проблемой инородцев. Начинаем делить: кто коренной, кто некоренной. Чепуха получается…

Геннадий Колбин старался произвести впечатление на Казахстан. Потребовал от всех чиновников, не владеющих казахским языком, немедленно его выучить. Обещал на ближайшем пленуме ЦК сделать доклад на казахском. А потом как-то сник. Но его долго держали в Алма-Ате, чтобы не возникло ощущение, будто Москва капитулировала перед митингующими. В конце концов забрали из республики, поставили во главе союзного комитета народного контроля, но быстро отправили на пенсию.

После истории с Колбиным на пост первого секретаря ЦК компартии Казахстана можно было назначить только кого-то из местных руководителей. Люди знающие утверждают, что Москве нравился секретарь ЦК Закаш Камалиденов. Он прошел традиционную школу комсомола, с поста первого секретаря ЦК ЛКСМ Казахстана был переведен на партийную работу, а через два года в Комитет госбезопасности.

После недолгой стажировки в инспекторском управлении КГБ СССР в Москве его вернули на родину и утвердили заместителем председателя республиканского комитета по кадрам. А в 1980 году сделали секретарем ЦК. Но ненадолго - в феврале 1982 года - столь же неожиданно назначили председателем КГБ Казахстана. И наконец в 1985 году генерал-майор Камалиденов вновь становится секретарем ЦК компартии Казахстана. Считалось, что Камалиденова поддерживали, говоря современным языком, московские силовики. Но его кандидатура была отвергнута. Пленум ЦК компартии Казахстана проголосовал за Нурсултана Назарбаева, который и по сей день руководит республикой.

ПОЛНЫЙ ПЕРЕСМОТР

Драматические события декабря 1986 года не забыли. Через полгода после избрания Назарбаева руководителем республики казахи вновь вышли на улицы. На сей раз требовали реабилитации тех, кого, как они считали, несправедливо наказали.

Назарбаев на пленуме ЦК Казахстана сказал:

- Выход молодежи на площадь не был нацелен против других народов, населяющих Казахстан, а тем более против русского народа, с которым казахов связывает традиционная вековая дружба... Выход юношей и девушек на площадь явился демонстрацией возросшего национального самосознания, выражением недовольства и возмущения, отсутствием гласности при выборе первого руководителя республики в условиях перестройки.

Назарбаев предложил исправить ошибки. Иначе говоря, отменить приговоры в отношении тех, кого осудили за участие в декабрьских событиях. А чиновники, которые санкционировали применение силы, уже покинули свои посты. Второго секретаря республиканского ЦК Олега Мирошхина сменили еще раньше - отправили послом в Замбию. В аппарате его недолюбливали, и кто-то в сердцах бросил:

- Чтоб его там людоеды съели. Сменили и председателя республиканского КГБ.

Комиссия Верховного Совета Казахстана полностью пересмотрела официальную оценку того, что произошло в Алма-Ате в декабре 1986 года: "Выступление казахской молодежи не было националистическим, это было их право на свободное выражение гражданской и политической позиции". Разгромное постановление ЦК КПСС "О работе Казахской республиканской партийной организации по интернациональному и патриотическому воспитанию трудящихся" было пересмотрено.

В Алма-Ате на улице, где молодежь попала под саперные лопаты и дубинки, открыли памятник. Пострадавшие участники манифестаций получили награды и квартиры. Эта декабрьская история стала предвестьем драматических событий, которые развели и комсомольцев, и вождей комсомола по разным политическим лагерям. А ведь десятилетиями со всех трибун звучали красивые слова относительно "морально-политического единства советской молодежи".

Леонид Млечин

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539638520
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- О повышении базовой ставки до 9,25%
- В 10 регионах Казахстана начался отопительный сезон
- КазТрансГаз наращивает экспорт газа в Китай
- Доминирование Саудовской Аравии подходит к концу
- Удержит ли Россия границу по Пянджу и Амударье?
- Нарушения земельного законодательства выявили прокуроры Атырау
- Дело на миллионы
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  