 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.10.2018
00:45  Произведено и распространено в США: дезинформация в интернете, - New York Times
00:29  Дело Хашогги: растет напряженность между Эр-Риядом и его союзниками, - Le Monde
00:22  Разгневанные комсомольцы: почему в декабре 1986-го восстала казахская молодежь
00:19  Меркель теперь спасет только чудо. Выборы в Баварии обрушат "большую коалицию"
00:09  Президентский "Боинг" Аркадага зачастил с тайными визитами в Германию. Хворает?
00:01  Ливанская крепость Сайды, - Павел Густерин
Понедельник, 15.10.2018
21:56  Есть что скрывать? Суд по брачному разделу 30 млрд рублей главреда "МК" Гусева проходит беспрецедентно секретно
21:04  После критики Аркадага, туркменские строители начали поиск консультантов для строительства автобана в Туркменабад
21:00  Популярная узбекская эстрадная певица Азиза Ниезметова умерла от рака в 46 лет
20:51  Экс-спикер Кырпарламента Ахматбек Келдибеков отсудил у журналистов 1 миллион сомов
20:49  Суд оправдал бывшего Кырдепутата Каныбека Осмоналиева, хотя прокурор просил 15 лет
19:43  Синод РПЦ постановил полностью порвать отношения с Константинопольским патриархатом
18:32  Дичь какая-то. Путин наградил избитого Мамаевым-Кокориным чиновника Пака орденом "За заслуги"
18:28  Куда ползти? КазЧиновники изучают послание Елбасы
18:21  "Праздник" для упырей. Зачем снимать комедию про Ленинградскую блокаду?
18:14  "Кыргызстанцы должны прекратить приводить во власть людей, генетически не способных быть...", - экс-министресса Жакыпова
16:25  Трудовые мигранты из южного Кыргызстана намерены создать свой профсоюз в России
15:31  Дело Хашогги: Эр-Рияд предупредил Запад о последствиях - $ 200 за баррель
15:09  В центре Душанбе найден мертвым (убитым?) пресс-секретарь Таможенной службы Таджикистана Ф.Собиров
15:07  Где деньги? Рахмон обрушился на таджикские банки
15:02  Бесы и мракобесие. В Киргизии не хотят признавать тенгрианство религией, - "РО"
13:03  Интегрированная серость. Роспремьер Медведев сигнализирует Западу, - А.Халдей
12:56  Какое образование у членов правительства Киргизии и их заместителей?
12:55  Рынок ужился с дорогой нефтью
12:54  Кыргызстан и Казахстан: хроника несостоявшейся торговой войны
12:49  15-летняя казашка Дина Кожасаева (фото) стала финалисткой конкурса "Мисс Москва-2018"
12:47  Хроники террора в Казахстане: зачем лауреат "Жас канат" взорвал себя
12:19  Побег из Шоушенка провалился. Внучку Ислама Каримова (дочь Гули) вернули на историческую родину
12:15  Шаланды полные автокефали, - А.Степанов
11:17  Сын первого президента Узбекистана Петр Каримов подал в московский суд на работодателя из-за невыплаты зарплаты
10:58  В Алматы скончалась еще одна пациентка после пластической операции
10:36  Национальная элита против транснациональных финансистов. Элитный дуализм по-американски, - М.Хазин
10:23  Три недели до новой атаки на Россию. Путин ответит за поражение любой партии на выборах в Конгресс США, - "СП"
10:18  Суперракета Китая ПРК DF-21D: "Гарри Трумэн" пойдет на дно гарантированно
10:10  Еще пять лет назад в Семее должен был заработать Центр ядерной медицины
10:07  Почему и как Вашингтон убивает экономику Пакистана и при чем тут Китай, - А.Запольскис
10:02  Кто убаюкал Русского патриарха Кирилла "сказками" об Украине? - Д.Пахомов
09:58  National Interest: Сдерживать Китай на деле сложнее, чем кажется Вашингтону
09:00  Многоликие боги индийской политики. Что на самом деле заботит страну с населением 1,5 миллиарда? - Е.Пахомов
08:53  Саудовская Аравия ответила вызовом на угрозы. Запад подозревает Эр-Рияд в убийстве журналиста, - М.Беленькая
08:46  Рахмон объявил ультиматум Горному Бадахшану, - В.Панфилова
08:36  Американцы запутались в игре с талибами, - В.Скосырев
08:32  "КазТрансГаз" намерен в два раза увеличить экспорт газа в Китай. Есть контракт на 10 млрд. кубов
08:17  В Алматы хозяева элитных домов задолжали в бюджет более 160 млн тенге
01:32  Анафемой по Варфаламеям. Какие инструменты для защиты украинских православных есть у Москвы, - "Взгляд"
01:31  Грызуны активно размножаются... в Администрации Путина создан "департамент по сотрудничеству с Украиной"
00:49  Крутое пике Туркменистана, - Байрам Шихмурадов
00:11  Спец по железным коням. Зооинженер Абдыкеримов возглавил "Кыргызскую железную дорогу"
Воскресенье, 14.10.2018
20:33  Аркадаг приказал установить счетчики и выдать туркменам расчетные книжки для оплаты комуслуг
14:31  Великий раскол православия: технические детали, - Р.Ищенко
14:27  По танку вдарила болванка... Как горят в Йемене американские "Абрамсы" (видео)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Дело Хашогги: растет напряженность между Эр-Риядом и его союзниками, - Le Monde
00:29 16.10.2018

15 октября 2018 г.
Жиль Пари, Бенжамен Барт | Le Monde

Журналист и критик ваххабитского королевства Джамаль Хашогги не подавал признаков жизни после своего входа в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября, пишут журналисты Le Monde Жиль Пари и Бенжамен Барт.

Тайна исчезновения Хашогги стала теперь не только двусторонним турецко-саудовским делом. В течение уикенда Белый дом и главные европейские столицы ужесточили тон в отношении Эр-Рияда, который в ответ пригрозил экономическими репрессиями. Подобный всплеск напряженности редко случается в отношениях между королевством и его западными союзниками, отмечают авторы статьи.

В субботу 13 октября в интервью телеканалу CBS, вышедшему на следующий день, президент США Дональд Трамп пригрозил Саудовской Аравии, своему главному партнеру на Ближнем Востоке после Израиля, "строгим наказанием", если будет доказана ее причастность к исчезновению Хашогги, говорится в статье.

До сих пор администрация Трампа с осторожностью комментировала турецкие обвинения, несмотря на эмоции, которые они вызвали в американской прессе и среди внешнеполитических экспертов Конгресса, для которых Хашогги, год назад уехавший в США, был популярным собеседником, отмечают авторы. "Возможно, президент был проинструктирован своими разведслужбами, которые располагали собственными сведениями, а может, они собрали другую информацию у своих турецких коллег", - предполагает Джозеф Баут, аналитик в Фонде Карнеги.

"Трамп понял, что он ничего не выиграет в борьбе против фактов, - считает Джозеф Баут. - И не будем забывать, что промежуточные выборы близко и что среди американского электората Саудовская Аравия не слишком популярна".

В воскресенье 14 октября французский, британский и немецкий министры иностранных дел, которые слышали про это досье еще меньше, чем Вашингтон, в свою очередь решили напрямую обвинить Эр-Рияд, сообщают журналисты.

В ответ на это невиданное давление в воскресенье монархия - заявляющая, что Хашогги вышел из посольства, но не предоставляющая никаких доказательств - стала размахивать угрозой экономической войны, говорится в статье.

В статье, опубликованной на сайте Al-Arabiya, директор этого новостного телеканала, созданного на деньги саудовских инвесторов, Турки Аль-Дахил, который является близким советником наследного принца Мухаммеда ибн Салмана (MBS), даже уточнил то, в какой форме могут быть осуществлены эти репрессии: баррель нефти "от 100 долларов (87 евро), 200 долларов и даже вдвое выше этой цифры", прекращение покупок американского оружия, приостановка сотрудничества по вопросам безопасности с западными государствами, открытие российской военной базы на севере королевства и даже сближение с Ираном, заклятым врагом!" "Соединенные Штаты сами закололи себя кинжалом", - негодует Турки Аль-Дахил.

Саудовское посольство в Вашингтоне попыталось смягчить воздействие этих слов, утверждая, что они не являются официальной позицией страны. Однако для наблюдателей за новой Аравией Мухаммеда ибн Салмана, подстрекателя саудовского вмешательства в Йемене и вынужденной отставки ливанского премьер-министра Саада Харири в ноябре 2017 года, такая резкость не является неожиданностью, говорится в статье. "Таков фирменный знак MBS, - сказал историк Стефан Лакруа, профессор в Институте политических исследований в Париже (Sciences Po), - высокомерие, национализм без всяких предрассудков, в противоположность прежней Аравии".

Источник: Le Monde

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539638940
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- О повышении базовой ставки до 9,25%
- В 10 регионах Казахстана начался отопительный сезон
- КазТрансГаз наращивает экспорт газа в Китай
- Доминирование Саудовской Аравии подходит к концу
- Удержит ли Россия границу по Пянджу и Амударье?
- Нарушения земельного законодательства выявили прокуроры Атырау
- Дело на миллионы
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  