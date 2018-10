Произведено и распространено в США: дезинформация в интернете, - New York Times

00:45 16.10.2018

12 октября 2018 г.

Шира Френкель | The New York Times



"Когда в сентябре Кристин Блези Форд давала показания в Конгрессе о предполагаемых сексуальных домогательствах со стороны судьи Бретта М. Кавано, в Facebook развил бешеную деятельность сайт Right Wing News", - пишет The New York Times. "По утверждениям Facebook, этот консервативный сайт, которым руководит блогер Джон Хокинс, на протяжении прошлого года создал серию страниц и аккаунтов в Facebook под множеством имен", - сообщает журналистка Шира Френкель.



"После того как Форд дала показания, Right Wing News разместил несколько ложных статей о ней, в том числе утверждения, что ее адвокатов подкупают демократы, а затем воспользовался сетью страниц и аккаунтов в Facebook для репоста этих статей, дабы они стремительно распространились в интернете", - пересказывает газета заключение исследователей соцсетей.



"Результатом было распространение дезинформации в реальном времени, начатое американцами для американцев", - комментирует газета.



По мнению издания, действия Right Wing News знаменуют перемены в распространении интернет-дезинформации. "В 2016 году, перед президентскими выборами, российские оперативники при поддержке государства эксплуатировали Facebook и Twitter, чтобы повлиять на избирателей в США с помощью разобщающих заявлений. Теперь, за несколько недель до промежуточных выборов, которые состоятся 6 ноября, такие кампании влияния в растущей мере становятся отечественным явлением, которое подогревают американцы левых и правых убеждений", - говорится в статье.



"Теперь есть хорошо развитые сети американцев, которые таргетируют других американцев путем манипуляций, разработанных преднамеренно", - сказала Молли Маккью, исследователь информационной войны из фирмы New Media Frontier.



Газета отмечает, что в политике всегда использовались искажения истины. "На сей раз разница в том, что отечественные сайты подражают российской стратегии 2016 года, активно создавая в Facebook сети страниц и аккаунтов, в том числе много подложных, которые производят ложное впечатление, словно продвигаемые ими идеи пользуются широкой популярностью, сказали исследователи. По их словам, эта деятельность происходит и в Twitter", - говорится в статье.



В текущем месяце Twitter заблокировал сеть из 50 аккаунтов, которые, по его утверждению, вели американцы. В четверг Facebook заявил, что выявил 559 страниц и 251 аккаунт, которые вели американцы, многие из которых скоординированно распространяли недостоверный и вводящий в заблуждение контент.



"Если взглянуть на объем, большинство наблюдаемых нами информационных операций осуществляется отечественными акторами", - сказал Натаниэль Глейхер, глава отдела безопасности Facebook. "По его словам, аккаунты и страницы, удаленные Facebook в четверг, нарушали его правила, касающиеся спама, а у многих отечественных организаций наверняка были финансовые мотивы для распространения дезинформации. Организация может зарабатывать, побуждая людей кликать в Facebook по ссылкам, которые перенаправляют пользователей на сайты, заполненные рекламой", - говорится в статье. Причем, по мнению Глейхера, теперь сенсационный политический контент стал более эффективным способом завлечь пользователей, чем сплетни о знаменитостях или вести о природных бедствиях.



Издание подчеркивает: в США "соцсети могут удалять отечественную дезинформацию, только если производящие и распространяющие ее американские организации начинают применять методы, нарушающие условия пользовательских соглашений - например, создавать подложные аккаунты".



Источник: The New York Times