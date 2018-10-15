ШОС для санкций не шлагбаум. Ждать ли Москве поддержки Шанхайской организации в противостоянии с Западом, - И.Панкратенко

07:52 16.10.2018 Об авторе: Игорь Николаевич Панкратенко – доктор политических наук, заместитель генерального директора Центра стратегических оценок и прогнозов.



"Попытка не пытка", – гласит народная мудрость, а где же и демонстрировать ее, как не на международных саммитах? Далеко не в первый раз Москва пытается продвинуть в Шанхайской организации сотрудничества повестку, содержащую элементы конфронтации с Западом. Далеко не в первый раз остальные члены ШОС встречают эти российские инициативы вежливым вниманием: "Да-да, конечно, вы совершенно правы, и ваше мнение очень важно для нас". После чего переходят к совершенно другим, более интересным для них вопросам.

Слегка раздосадованная подобным отношением российская сторона, впрочем, не отчаивается, убеждая себя, что, по всей видимости, ее партнеры по ШОС пока еще не созрели до понимания всех тонкостей геополитики. И нужно просто дождаться наступления момента, когда инициативы Москвы встретят не вежливое внимание, а горячее одобрение.

Судя по всему, в пятницу, 12 октября, на проходившем в Душанбе заседании Совета глав правительств (СГП) Шанхайской организации премьер Дмитрий Медведев решил, что этот момент настал.



После чего сообщил присутствующим, что "отдельные государства используют приемы недобросовестной конкуренции, вводятся протекционистские меры, незаконные односторонние санкции". Причем "основные удары направлены против России, Китая как ключевых членов Шанхайской организации сотрудничества, а также Ирана – партнера ШОС". Прозрачно, таким образом, намекнув остальным, что с этим разгулом и бесчинствами "отдельных государств" надо бы что-то делать.

Столь жесткое и предельно конкретное заявление, сделанное российским премьером, должно было, по всей видимости, всколыхнуть участников этого традиционно носящего технический характер заседания глав правительств государств – членов ШОС. Да и момент казался из Москвы, где писался сценарий поведения российского премьера в Душанбе, как нельзя более подходящим.



И действительно, Пекин с Вашингтоном находятся в состоянии пусть и странной, но торговой войны. Индия оказалась в "зоне риска" возможных американских санкций из-за – пусть и серьезно сокращенного в объемах, но все же подписанного – оружейного контракта с Россией по С-400. Кроме того, администрация Трампа раздражена достаточно уклончивой позицией Нью-Дели в отношении отказа от импорта иранской нефти – индийская сторона предпочитает в данном вопросе "не рубить хвост кошке сразу, а отсекать по кусочкам". В той же "зоне риска", пусть и по другим причинам – Исламабад. Ну а про Иран – пусть и не постоянный член ШОС, но все же многие годы имеющий статус "наблюдателя" в организации – и говорить не приходится.

Казалось бы – угрозы санкций для всех общие. И если те же Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан они напрямую не затрагивают, то их негативных экономических последствий для этих стран от существующего конфликта России с Западом никто не исключает. Более того, этот вопрос все серьезнее изучается в кабинетах власти Астаны, Бишкека, Душанбе и Ташкента. И пусть дискуссии на эту тему практически не выплескиваются в массмедиа – это совершенно не означает, что их нет.



Но – заявление российской стороны вновь встретило лишь вежливое внимание. "Никогда такого не было, и вот опять" попытка Москвы "заострить" повестку ШОС и получить от членов организации поддержку в своем противостоянии с Западом была тактично, но твердо отклонена. Нет, не прямым текстом, конечно. Но, право, формулировка "возможно, поставленные российской стороной вопросы найдут свое отражение в новой редакции "Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств – членов ШОС", к разработке которой участники только собираются приступать, – в переводе с дипломатического языка на человеческий мало чем отличается от прямого отказа.



И ладно бы, что тезисы российского премьера не нашли отклика только на общем заседании. Это, в конце концов, можно списать на нежелание его коллег публично светить свои взгляды на столь деликатный вопрос перед большой аудиторией. Но не встретил Дмитрий Медведев понимания и в ходе беседы с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Наш премьер китайскому говорит о готовности России защищать, извините за выражение, мультилатерализм, и вообще Москва за свободную торговлю. А в ответ слышит, что "Китай готов крепить всеобъемлющее стратегическое сотрудничество с Россией, расширять сферы взаимодействия и содействовать интеграции интересов для придания нового импульса двусторонним отношениям".



ШОС можно сколько угодно, вслед за некоторыми экспертами, обвинять в бесхребетности, неконкретности и прочих грехах. Но и эти обвинения, и безуспешность очередной российской попытки "заострить" ее повестку происходят не из-за "недостатков" ШОС, а исключительно из-за укоренившегося непонимания того, чем же на самом деле является сегодня Шанхайская организация сотрудничества.



И для КНР, и для большинства ее участников, за исключением Индии и России, ШОС является инструментом реализации стратегической инициативы "Пояс и путь", площадкой, где определяются контуры сопряжения национальных экономик с этим китайским мегапроектом. Все остальное этой организации по большому счету не интересно. И уж тем более она не намерена как-то участвовать в конфликте одного своего участника с внешними игроками. И это те принципы, изменять которые ШОС не намерена – даже для такого своего уважаемого члена, как Москва.



15 окт. 18 Источник - ng.ru

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