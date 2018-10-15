Пентагон испытывает терпение китайского дракона. CША укрепляют военно-технические связи с Вьетнамом, - В.Скосырев

07:53 16.10.2018

Владимир Скосырев

15.10.2018



Во вторник начинается визит министра обороны США Джеймса Мэттиса во Вьетнам. Поездка приобретает особое значение на фоне обострившихся американо-китайских противоречий. Белый дом хочет привлечь на свою сторону соседей КНР, встревоженных ее экспансией в Южно-Китайском море. США отменили эмбарго на поставки оружия Ханою и наладили связи с вьетнамскими военными. Но не желая навлечь на себя гнев Пекина, Вьетнам пойдет лишь на ограниченное сотрудничество с американцами.



Это уже второе путешествие Мэттиса во Вьетнам в этом году. Ранее он приезжал в Ханой в январе. Как отмечает агентство АР, визит показывает, насколько успешно стали развиваться американо-вьетнамские отношения со времен потрясений, порожденных войной во Вьетнаме. Мэттис, генерал в отставке, поступил тогда в морскую пехоту, но в боевых действиях не участвовал.



Через три месяца после январского визита американского министра в порту Дананг бросил якорь авианосец Carl Vinson. Тем самым США напомнили Китаю, что они намерены усиливать партнерские связи со странами региона в противовес растущей военной мощи Пекина.



С точки зрения американцев, самым очевидным свидетельством экспансионистских устремлений Китая стало превращение спорных островов в Южно-Китайском море в военные базы. Администрация президента США Дональда Трампа резко критиковала Китай за то, что он разместил ракеты класса "земля–воздух" и другое оружие на этих аванпостах. Мэттис назвал эти действия тактикой "принуждения и запугивания".



Глава Пентагона намерен посетить город Хошимин и авиабазу Бьенхоа, где во время войны приземлялись американские самолеты, а также встретиться с министром обороны Вьетнама. Дипломатические связи между двумя государствами были восстановлены в 1995 году, а в 2016-м США отменили эмбарго на поставки оружия Вьетнаму.



В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Григорий Локшин сказал: "Поездка Мэттиса в краткосрочном плане связана с предстоящими в США выборами в Конгресс. Ужесточение отношений с Китаем происходит по всему фронту. В Южно-Китайском море курсируют американские корабли, а главное, к границам Китая летают бомбардировщики В-52. Причем они стартуют не только с острова Гуам, как раньше, но и с Американского континента и острова Диего-Гарсия в Индийском океане".



Политика США склоняется в балансе "соперничество – сотрудничество" в сторону соперничества. Но ни Вашингтон, ни Пекин в чрезмерном нагнетании противоречий не заинтересованы. В отношениях между Китаем и Вьетнамом также есть баланс между сотрудничеством и противостоянием, отметил эксперт. Не стоит забывать, что при всех противоречиях Вьетнама и Китая в Южно-Китайском море это все же две соседние страны.



"И по военным расходам, и по размеру ВВП соотношение крайне асимметрично. Поэтому Вьетнам не может рассчитывать на то, что заставит Китай делать то, что тот не хочет делать. Конечно, Вьетнам, пользуясь нынешней ситуацией, готов получить от США то, что ему выгодно. В том числе какие-то виды современных вооружений. Но есть черта, за которую он не зайдет. Во Вьетнаме есть поговорка: "Если под окнами спит дракон, он должен спать спокойно". То есть его покой не надо нарушать. Поэтому вьетнамское руководство никогда не пойдет на нарушение баланса в отношениях с Китаем", – заключил Локшин.



Впрочем, китайско-американское соперничество охватывает не только Юго-Восточную Азию, оно, по существу, приняло глобальный характер. Как пишет New York Times, Трамп, стремясь остановить рост геополитического влияния Китая, принялся резко расширять масштабы помощи иностранным государствам. Эта помощь призвана обеспечить финансирование проектов инфраструктуры в Африке, Азии и Латинской Америке.



Без громкой огласки Трамп подписал билль о создании нового агентства по помощи загранице – Корпорации США по финансированию международного развития. Она получила право предоставить средства на 60 млрд долл. в виде займов, кредитных гарантий и страховки компаниям, желающим заниматься бизнесом в развивающихся странах.



Это решение означает отход от позиции, которую Трамп занимал во время своей предвыборной кампании. Тогда он резко критиковал помощь иностранным государствам и предложил урезать ее на 3 млрд долл.



Этот сдвиг в подходе Белого дома вовсе не означает, что он вдруг подобрел к помощи иностранцам. Суть дела в том, что президент жаждет заблокировать план Пекина, направленный на то, чтобы установить экономическое, технологическое и политическое господство над миром.