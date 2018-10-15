Дамаск пригрозил террористам операцией в Идлибе. Соглашение о создании буферной зоны выполнено лишь частично, - Ю.Паниев

07:59 16.10.2018 В понедельник истек окончательный срок создания буферной зоны в сирийской провинции Идлиб, о чем около месяца назад договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем охарактеризовал ситуацию в Идлибе как крайне неудовлетворительную, поскольку там остаются боевики, отказывающиеся выполнять условия соглашения о перемирии.



"Мы не можем больше молчать о ситуации в Идлибе, поскольку "Джебхат ан-Нусра" (запрещенная в России террористическая организация, известная также как "Тахрир аш-Шам". – "НГ") отказывается соблюдать условия соглашения", – заявил глава МИД Сирии на пресс-конференции в Дамаске в понедельник.



Речь идет о договоренностях, достигнутых Путиным и Эрдоганом на встрече в Сочи 17 сентября. Из 15–20-километровой демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения сирийских войск и оппозиции в Идлибе – последней сирийской провинции, значительная часть которой находится под контролем различных групп повстанцев и боевиков, – должны вывести тяжелое вооружение. При этом саму зону должны контролировать российские и турецкие военные патрули.



"Мы предоставим нашим российским друзьям время, чтобы принять окончательное решение о том, можно ли считать, что условия соглашения выполняются, – подчеркнул Муаллем. – Наша позиция… заключается в том, что провинция Идлиб, как и любая другая сирийская провинция, должна вернуться под контроль Дамаска. Мы предпочитаем, чтобы это произошло мирным путем, но не исключаем других возможностей". А чтобы не возникало никаких сомнений, министр добавил, что "наши вооруженные силы в районе Идлиба находятся в готовности".



От "ан-Нусры" поступает противоречивая информация. По данным Reuters, группировка якобы поддержала планы Москвы и Анкары по созданию демилитаризованной зоны. "Мы ценим усилия по безопасности в регионе", – заявили ее представители. Однако они не сказали внятно, собираются ли отвести тяжелое вооружение из буферной зоны. Турецкая газета Hurriet подтвердила, что террористы не дали однозначного ответа, согласны ли они соблюдать предложенные условия перемирия. В свою очередь, арабский телеканал Al Hadath со ссылкой на заявление полевых командиров из "ан-Нусры" сообщил, что боевики не только отказываются вывести свои формирования из создаваемой в Идлибе демилитаризованной зоны, но и подтвердили "верность делу джихада". Они даже пообещали, что продолжат сражаться с правительственными войсками.



По информации же сирийской правительственной газеты Al-Watan, командиры боевиков требуют от Турции дополнительных гарантий для иностранных наемников, и это является одним из условий отвода вооружений. В настоящее время Турция ведет с ними переговоры по этому вопросу.



Сложившуюся в Идлибе ситуацию прокомментировал "НГ" главный научный сотрудник Института Европы РАН Александр Шумилин. По его словам, соглашение о создании демилитаризованной зоны выполнено частично. Некоторые оппозиционные группировки, в том числе протурецкие, уже покинули буферную зону. Что же касается "ан-Нусры", то она под давлением Анкары в целом все-таки согласилась с общим планом вывода войск.



"Боевики признали российско-турецкие договоренности, однако всячески подчеркивают, что это договоренности Москвы с Анкарой, а не с Дамаском. С Башаром Асадом они не могут иметь никаких дел. С представителями Турции они обсуждают варианты вывода иностранных наемников, которых в их рядах не так уж и много. Если "Исламское государство" (запрещено в России. – "НГ") сплошь состоит из иностранцев, то основной состав "ан-Нусры" – сирийцы".



Эксперт сомневается, что террористы в скором времени согласятся очистить всю территорию провинции Идлиб. "Полностью они не готовы уйти, но двигаться будут от линии разделения с асадовскими войсками ближе к населенным пунктам", – сказал Шумилин.



Он напомнил, что российско-турецкое соглашение позволило предотвратить проведение в Идлибе масштабной военной операции правительственных войск Сирии при поддержке Вооруженных сил России. "В случае боевых действий ситуация там была бы гораздо серьезнее, чем в Алеппо. Ведь если из Алеппо были предоставлены коридоры для выхода в тот же Идлиб, то из Идлиба никаких коридоров не будет. Возможная бойня за Идлиб, где проживают около 3 млн человек, по словам генсека ООН Антониу Гутерриша, обернулась бы крупнейшей гуманитарной катастрофой ХХI века", – отметил Шумилин.



На вопрос, в какие районы решено вывести террористов, эксперт ответил: "Насколько мне известно, Турция хочет "пригреть" боевиков на курдских территориях. Но на тех, где не действует Курдская рабочая партия, а осуществляется жесткий контроль со стороны Анкары".



Взятие Идлиба, о котором говорит Муаллем, дало бы президенту Башару Асаду право заявить о полной победе в Сирии. "Но Асад зависит от военной поддержки России, поэтому он вынужден делать то, что хочет Путин, – подчеркнул Шумилин. – А Путин, как и Эрдоган, не хочет войти в историю как виновник крупномасштабной кровавой бойни за Идлиб. Несмотря на это, Асад дал понять, что он рассматривает буферную зону как временное решение".



Кстати, и глава МИД РФ Сергей Лавров в недавнем интервью французским СМИ заявил, что соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе носит временный характер. "Соглашение действительно временное. Конец истории будет только тогда, когда в Сирии восстановится власть сирийского народа и все те, кто находится на территории Сирии, в особенности кто туда не приглашен, покинут эту территорию", – сказал министр.



Юрий Паниев

Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"



15.10.2018 Источник - ng.ru

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