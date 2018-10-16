 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Если Идлиб не сдается. Невыполнение мирного плана Москвы и Анкары грозит новой эскалацией в Сирии, - С.Строкань
08:50 16.10.2018

В понедельник истек срок реализации ключевой договоренности о демилитаризованной зоне в сирийской провинции Идлиб, достигнутой президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Несмотря на относительную стабилизацию в последней из четырех зон деэскалации, которая находится под контролем вооруженной оппозиции, перемирие нарушается, а главное условие - о полном выводе всех радикально настроенных боевиков из демилитаризованной зоны - выполнено не было. После того как группировка "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) отказалась покинуть ее, в Дамаске пригрозили новым наступлением, призвав Россию "принять окончательное решение" по Идлибу.

Через месяц после подписания 17 сентября в Сочи российско-турецкого меморандума о стабилизации обстановки в зоне деэскалации в Идлибе ситуация в последней сирийской провинции, контролируемой вооруженной оппозицией, балансирует на грани нового противостояния. На фоне прозвучавших на прошлой неделе заявлений о завершении вывода из демилитаризованной зоны в Идлибе тяжелого вооружения (см. "Ъ" от 11 октября) руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко в воскресенье признал: случаи нарушения режима перемирия продолжают фиксироваться. Накануне 15 октября - установленного российско-турецким меморандумом срока вывода боевиков из демилитаризованной зоны - вооруженная оппозиция и сосредоточенные вокруг зоны деэскалации сирийские войска вели перестрелки с использованием тяжелой артиллерии.

При этом наиболее многочисленная и дееспособная сила, противостоящая правительственным войскам в Идлибе - зонтичная террористическая организация "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ; запрещена в РФ), в которую входит и "Джебхат ан-Нусра", в воскресенье вечером распространила заявление, отвергающее требование уйти из демилитаризованной зоны и покинуть занимаемый стратегический плацдарм.

Ранее в турецких и арабских СМИ появились сообщения о том, что Анкара якобы смогла убедить вооруженную оппозицию в Идлибе покинуть демилитаризованную зону до 15 октября. Однако последнее заявление ХТШ дезавуировало предыдущие утечки, продемонстрировав: говорить о готовности радикальной оппозиции выполнить главное условие российско-турецкого меморандума преждевременно.

Уже в понедельник, через считаные часы после заявления "Хайат Тахрир аш-Шама", глава МИД Сирии Валид Муаллем предупредил: несмотря на существование российско-турецкого мирного плана,

в Дамаске испытывают все большую неудовлетворенность в связи с ситуацией в Идлибе и не исключают силового сценария установления контроля над провинцией.
"Мы не можем больше молчать, поскольку "Джебхат ан-Нусра" отказывается принимать условия соглашения",- заявил Валид Муаллем. По его словам, возобновление военной операции может произойти в том случае, если российско-турецкий мирный план в итоге так и останется нереализованным. "Мы предоставим нашим российским друзьям время, чтобы принять окончательное решение о том, можно ли считать, что условия соглашения выполняются",- резюмировал Валид Муаллем.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган о сирийском урегулировании специально для "Ъ"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган о сирийском урегулировании специально для "Ъ"
В отличие от Дамаска, демонстрирующего все большее нетерпение и готовность вернуться к ситуации до 17 сентября, когда правительственные войска готовились к решающему наступлению на Идлиб, Москва демонстрирует подчеркнуто сдержанный подход, по-прежнему делая ставку на мирное урегулирование. При этом российская сторона не драматизирует ситуацию в связи с тем, что стороны противостояния так и не успели выполнить ключевое требование плана к 15 октября. "День-два не играют никакой роли, в любом случае важнее качество этих работ и, главное, что они идут",- заявил на прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров, призвав дождаться того момента, когда демилитаризованная зона в Идлибе заработает в полном объеме.

В наибольшей степени от радикальной позиции Дамаска отличаются оценки ситуации с демилитаризованной зоной в Идлибе, звучащие в Анкаре.

По версии турецкой стороны, достигнутые президентами Путиным и Эрдоганом договоренности успешно выполняются.
При этом, как заявил на прошлой неделе агентству "Интерфакс" спикер турецкого парламента Бинали Йылдырым, Анкара выполняет свои обязательства "по размежеванию радикальных террористических групп, гражданского населения и умеренной оппозиции, а также выводу радикальной оппозиции из демилитаризованной зоны".

Значительные расхождения в заявлениях о ситуации в Идлибе, звучащие в Дамаске, Москве и Анкаре, объясняются крайне неустойчивой ситуацией в этой сирийской провинции и различными целями, которые преследуют ведущие внешние игроки, включая поддерживающие различные сирийские группировки монархии Персидского залива - Саудовскую Аравию и Катар. "Российско-турецкое соглашение по Идлибу пока не достигло своей важнейшей цели. Сосредоточенные в этой зоне вооруженные группировки - причем как джихадистские, так и умеренные - оказались неготовыми к выполнению положений этого соглашения",- заявил "Ъ" профессор факультета истории, политологии и права РГГУ Григорий Косач. По словам эксперта, продолжавшиеся в течение последних дней перестрелки в Идлибе опровергли турецкие утверждения о выводе из этой зоны группировки ХТШ.

Как Турция уговорила террористов отказаться от джихада в Сирии
Как Турция уговорила террористов отказаться от джихада в Сирии
В свою очередь, заявления представителей умеренной оппозиции об ускоренном формировании в Идлибе новых частей Сирийской свободной армии доказывают: эта часть сирийской оппозиции продолжает пользоваться саудовской поддержкой - как моральной, так и материальной. Что касается Катара, то он не намерен сворачивать свою помощь радикальной оппозиции, несмотря на российско-турецкий меморандум от 17 сентября.

И наконец, Турция ведет игру по расчленению радикальной группировки ХТШ и выделению из нее умеренных частей, подконтрольных Анкаре.

"Все это означает, что стороны-гаранты соглашения по Идлибу далеки от согласия по вопросу об этой зоне деэскалации. Если Россия близка к позиции Дамаска, то Турция стремится монополизировать контроль над оппозицией, исключив какое-либо иное внешнее влияние на нее и, в частности, лишив Эр-Рияд возможности играть на сирийском поле,- говорит Григорий Косач. И добавляет: - В этой ситуации нельзя исключать нового витка российско-турецкой напряженности в связи с развитием ситуации в Идлибе".

Сергей Строкань
16.10.18

Источник - kommersant.ru
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