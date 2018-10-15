Иранская нефть пойдет через Россию назло Америке, - "СП"

09:04 16.10.2018 Израильский МИД допустил утечку о договоренностях Ирана и России по обходу санкций



София Сачивко



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Владимир Аватков Фархад Ибрагимов



Россия намерена помочь Ирану обойти санкций США. Об этом, по информации израильского издания Mako.co.il, со ссылкой на секретный документ МИД Израиля, договорились Россия, Иран и Турция в ходе встречи глав государств в Тегеране 7 сентября.



Автор статьи Дана Вайс на своей странице в Twitter сообщает, что Иран будет поставлять свою сырую нефть на нефтеперерабатывающие заводы в России через Каспийское море. Затем иранская нефть будет продаваться в другие страны уже как российская.



По утверждению СМИ, разработанный механизм готовы поддержать европейские страны, стремящиеся сохранить ядерное соглашение с Ираном.



Напомним, что в 2015 году между Ираном и группой государств (Россия, США, КНР, Германия, Великобритания, Франция) было достигнуто соглашение об урегулировании иранской ядерной проблемы (Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Благодаря достигнутым договоренностям с Ирана пошагово снимались ранее введенные санкции. Однако в мае этого года США вышли из соглашения и анонсировали восстановление к ноябрю всех санкций против Тегерана. Кроме того, Вашингтон готов ввести вторичные санкции против стран, сотрудничающих с Ираном. Остальные страны это решение не поддержали.



Страны "пятерки" и Иран на полях Генассамблеи ООН уже сообщили о намерении найти эффективные механизмы защиты торгово-экономического взаимодействия с Ираном от экстерриториальных санкций США.



"Убеждены, что по-настоящему действенными меры защиты от этих санкций могут быть в том случае, если они станут коллективными и создадут основу для участия в них всех заинтересованных стран", - заявил в своем выступлении 9 октября руководитель делегации РФ, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.



Видимо, в числе механизмов подразумевался и вышеназванный.



- С точки зрения интересов нашей страны, расширение поставок энергоресурсов куда-либо выгодно России экономически, даже если это будут ресурсы, поставленные нам третьей страной, - сообщил "СП" доцент кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Владимир Аватков.



- Кроме того, есть геополитическая действительность, связанная с тем, что у России есть большой интерес в укреплении безопасности, в том числе и экономической, в треугольнике Россия-Турция-Иран. Для этого Ирану надо больше проявлять себя в энергетической составляющей.



Есть и третья сторона вопроса, которая связана с тем, что и Россия, и Иран, и Турция являются противниками санкций как метода борьбы.



"СП": - В чем интерес Турции?



- Турция заинтересована в том, чтобы укрепляться как независимый центр силы. Она пытается показать, в том числе и России, что она является надрегиональной и даже мировой державой, наравне с США. В данном случае, это, конечно, выпад в сторону Соединенных Штатов, попытка показать, что Турция сама вольна принимать те или иные решения.



Выгоды для Турции, кроме геополитических очков, могут быть связаны с ее собственными экономическими интересами. Мы же не знаем, что Иран мог пообещать или предложить Турции в связи с поставками нефти или газа. Стоит учитывать, что не только Россия может поставлять иранские энергоресурсы в Европу, но и Турция. Нельзя исключать такого рода договоренности.



"СП": - Почему Европа готова поддержать такой механизм?



- Европа имеет связи с Ираном и развивает их в рамках имеющихся планов независимо от выхода американцев из известного соглашения. Европа продолжает настаивать на необходимости отхода Ирана от всего, что связано с ядерной программой взамен на снятие санкций. Европа готова к сотрудничеству с Ираном, в том числе и в энергетической сфере.



Прежде всего, Европа заинтересована в диверсификации поставок и чтобы при этом они были стабильные и не очень дорогие. Для европейцев важно расширять формы, методы поставок и главное - страновую принадлежность энергоресурсов.



Понятно, что с точки зрения России это кажется более привлекательным, но для европейцев это также возможность получать более дешевые энергоресурсы, чем через другие каналы поставок.



"СП": - Вряд ли такой механизм понравится США.



- Американцы недвусмысленно намекали, что они недовольны тем, что европейцы не рвут соглашение с Ираном. Но на данном этапе Европа исходит из своих собственных экономических интересов.



Европейцы согласны с американской политической повесткой, но при этом оставляют за собой право экономической свободы. Но так как американцы вмешиваются в экономический процесс и все больше требуют политического и военного, я думаю, что европейцы будут достаточно непреклонны. Однако это не значит, что через какое-то время американцы не будут это учитывать при принятии тех или иных решений при влиянии на политический контекст Европы.



По мнению аспиранта Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН, политолога Фархада Ибрагимова и России, и Турции, а также Евросоюзу выгодны любые сделки, способные обойти американские санкции в отношении Ирана для торговли с ним.



- Первоначально президент Трамп рассчитывал на поддержку так называемых европейских союзников, которые в очередной раз согласятся с позицией Штатов о якобы нарушениях договора (СВПД) со стороны Ирана.



На этот раз в ЕС увидели, что никаких нарушений со стороны Тегерана нет, иранцы четко придерживаются всех тех условий, под которыми подписались. Разумеется, такой же позиции изначально придерживались Москва и Пекин. И если в 2010 году Москва присоединилась к санкциям против Ирана, то сегодня ситуация кардинально другая. В России и Китае готовы и дальше сотрудничать с Ираном сразу по нескольким направлениям и в этом отношении, американские санкции им не должны помешать.



Во-первых, Иран является важным связывающим звеном в проекте международного транспортного коридора "Север-Юг", полноценная работа которого запустится совсем скоро. С его помощью грузоперевозки из Индии через Иран в Россию и Европу должны увеличиться в разы.



К тому же это положительно повлияет на рост товарооборота между Ираном и Россией, в частности, поэтому Москва не собирается терять столь выгодное направление из-за американских санкций.



Во-вторых, Иран стремится к сотрудничеству с ЕАЭС и ШОС. В этом отношении и в Москве, и в Пекине есть четкое понимание того, что Иран является одним из крупных региональных игроков в регионе и, несмотря на экономические сложности, имеет определенные успехи, в том числе и в сирийской операции, а также обладает огромными запасами нефти и газа.



В Европе и Турции механизм, способствующий обойти американские санкции для полноценного сотрудничества с Ираном, будет преследовать и политические и экономические цели. С политической точки зрения, Брюссель и Анкара попытаются продемонстрировать Вашингтону, что они не их вассалы, имеют свою точку зрения и не собираются работать по их указке.



С экономической точки зрения, продолжать и дальше закупать иранские энергоресурсы для того, чтобы не зависеть от Москвы, хотя все понимают, что это невозможно, а у Ирана технически нет тех возможностей, которые есть у России.



"СП": - США смогут что-то противопоставить этому механизму?



- Американцы с большой долей вероятности попытаются проработать такие механизмы, которые смогли бы блокировать альтернативные пути для сотрудничества с Ираном, возможно, введут санкции и против крупных европейских компаний и даже введут санкции против отдельно взятой страны Евросоюза.



Представляется это сложным, но теоретические вполне возможным, так как не могут в представлении американцев их союзники идти против них, особенно в вопросе той страны, которую Вашингтон обвинил в спонсорстве международного терроризма, при этом не представив ни одного внятного доказательства.



15.10.2018 Источник - свободная пресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539669840

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