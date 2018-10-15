На пост главы МИД Киргизии двигают "японского" посла Айдарбекова

09:49 16.10.2018

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев внес кандидатуру Чингиза Айдарбекова для назначения на должность министра иностранных дел Кыргызской Республики. Сообщает пресс-служба правительства КР.



В настоящее время Айдарбеков служит послом Кыргызстана в Японии. Чингиз Айдарбеков родился в 1977 году в Бишкеке.



Отметим, экс-министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев на прошлой неделе подал в отставку после скандального интервью посла КР в Корее.



В случае отставки члена правительства премьер-министр Кыргызской Республики вносит президенту страны кандидатуру для назначения на вакантную должность в течение 5 рабочих дней со дня ее одобрения Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики в трехдневный срок со дня принятия соответствующего постановления Жогорку Кенеша издает указ о назначении члена правительства Кыргызской Республики.