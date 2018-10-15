Аэропорт Казани предлагают назвать в честь хана Узбека (почему не Батыя?)

10:30 16.10.2018

АЭРОПОРТ КАЗАНИ ПРЕДЛОЖИЛИ НАЗВАТЬ В ЧЕСТЬ УЗБЕКА

В рамках кампании по переименованию российских аэропортов, воздушную гавань Казани предложили назвать в честь хана Узбека.



Знаменитый хан в первой половине XIV века принял ислам, привел Золотую Орду, которую сегодня считают предшественницей Татарстана, к расцвету.



По мысли блогера Марка Шишкина, "Международный аэропорт Узбек" под Казанью заставит задуматься пассажиров, например, о том, откуда узбеки пришли в Центральную Азию. Или почему "узбеки" и "татары" в средневековых источниках это практически синонимы. Напомнит о том, что два столетия татарские купцы были связующим звеном между Россией и Центральной Азией.



Впрочем, это не единственное мнение. Другие предлагают назвать казанский аэропорт в честь татарских поэтов Тукая и Мусы Джалиля, русского поэта Державина, который родился поблизости, Ленина, учившегося в местном университете, первого президента Шаймиева, авиаконструктора Петлякова, певца Шаляпина и даже Чингисхана.



На общественное голосование будут вынесены три имени.