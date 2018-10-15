|Заставить работать по-узбекски. 5 районных хокимов Ташобласти лишили 2-месячной зарплаты
10:37 16.10.2018
ПЯТЕРЫХ ХОКИМОВ СТОЛИЧНОЙ ОБЛАСТИ ЛИШИЛИ ЗАРПЛАТЫ
После визита президента Шавката Мирзиеева в Ташкентскую область, пятерых районных хокимов лишили двухмесячной зарплаты, сообщает Kun.uz.
Хоким Ташкентской области вынес решение о лишении двухмесячной зарплаты хокимов: Букинского, Пскентского, Чиназского и Янгиюльского районов.
По данным источников, решение принято из-за нарушения системы сбора хлопка.
Также хокимов предупредили о том, что если ситуация не будет исправлена, то они могут потерять свою должность.