Главу Алматинского облсельхозуправления Бекишева схватили на взятке

10:50 16.10.2018

Дело на миллионы

Сотрудники Нацбюро по борьбе с коррупцией задержали руководителя облуправления сельского хозяйства Алматинской области Сексембая Бекишева



Сандугаш ДУЙСЕНОВА, "Время", 16 октября



Сотрудники Нацбюро по борьбе с коррупцией задержали руководителя облуправления сельского хозяйства Алматинской области Сексембая БЕКИШЕВА.



Вместе с сельхозником был задержан и директор ТОО "УМР-3" Борис АРТЕМОВ. По нашей информации, Бекишев получил от Артемова 5,5 миллиона тенге за "общее покровительство".

Это задержание произошло в рамках расследования другого дела. Но неожиданно выяснилось, что депутат областного маслихата нескольких созывов Артемов, он же почетный гражданин Илийского района, почетный строитель и орденоносец, никак не мог обойтись без покровительства главного сельхозника Семиречья.

По этому факту начата досудебная проверка по ст. 367 ч. 3 п.1 "дача взятки группой лиц по предварительному сговору".