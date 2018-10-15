 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 16.10.2018
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Понедельник, 15.10.2018
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Главу Алматинского облсельхозуправления Бекишева схватили на взятке
10:50 16.10.2018

Дело на миллионы
Сотрудники Нацбюро по борьбе с коррупцией задержали руководителя облуправления сельского хозяйства Алматинской области Сексембая Бекишева

Сандугаш ДУЙСЕНОВА, "Время", 16 октября

Сотрудники Нацбюро по борьбе с коррупцией задержали руководителя облуправления сельского хозяйства Алматинской области Сексембая БЕКИШЕВА.

Вместе с сельхозником был задержан и директор ТОО "УМР-3" Борис АРТЕМОВ. По нашей информации, Бекишев получил от Артемова 5,5 миллиона тенге за "общее покровительство".
Это задержание произошло в рамках расследования другого дела. Но неожиданно выяснилось, что депутат областного маслихата нескольких созывов Артемов, он же почетный гражданин Илийского района, почетный строитель и орденоносец, никак не мог обойтись без покровительства главного сельхозника Семиречья.
По этому факту начата досудебная проверка по ст. 367 ч. 3 п.1 "дача взятки группой лиц по предварительному сговору".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Время
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