 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.10.2018
16:59  Почему бурлит Ближний Восток? Эти 10 карт многое объяснят, - Vox, США
16:52  National Interest: Америка должна осознать, что в будущем Сирии у нее нет права голоса
10:50  Главу Алматинского облсельхозуправления Бекишева схватили на взятке
10:46  Салман оказался неправильным "сукиным сыном". Доминирование СаудАравии подходит к концу, - Д.Дробницкий
10:37  Заставить работать по-узбекски. 5 районных хокимов Ташобласти лишили 2-месячной зарплаты
10:30  Аэропорт Казани предлагают назвать в честь хана Узбека (почему не Батыя?)
10:13  Москва, Ташкент и другие. Россия и Узбекистан ищут новый формат взаимных отношений, - "НГ"
09:49  На пост главы МИД Киргизии двигают "японского" посла Айдарбекова
09:04  Иранская нефть пойдет через Россию назло Америке, - "СП"
08:50  Если Идлиб не сдается. Невыполнение мирного плана Москвы и Анкары грозит новой эскалацией в Сирии, - С.Строкань
08:02  "Евразия" не отступает. РосМинтранс обновил проект техзадания на магистраль ЕС-Китай
07:59  Дамаск пригрозил террористам операцией в Идлибе. Соглашение о создании буферной зоны выполнено лишь частично, - Ю.Паниев
07:53  Пентагон испытывает терпение китайского дракона. CША укрепляют военно-технические связи с Вьетнамом, - В.Скосырев
07:52  ШОС для санкций не шлагбаум. Ждать ли Москве поддержки Шанхайской организации в противостоянии с Западом, - И.Панкратенко
01:10  Кыргызстан: фабрика пророков, - М.Кылжыев
00:45  Произведено и распространено в США: дезинформация в интернете, - New York Times
00:29  Дело Хашогги: растет напряженность между Эр-Риядом и его союзниками, - Le Monde
00:22  Разгневанные комсомольцы: почему в декабре 1986-го восстала казахская молодежь, - Л.Млечин
00:19  Меркель теперь спасет только чудо. Выборы в Баварии обрушат "большую коалицию"
00:10  США и Израиль проиграли Сирию, но покидать ее с позором не спешат
00:09  Президентский "Боинг" Аркадага зачастил с тайными визитами в Германию. Хворает?
00:01  Ливанская крепость Сайды, - Павел Густерин
Понедельник, 15.10.2018
21:56  Есть что скрывать? Суд по брачному разделу 30 млрд рублей главреда "МК" Гусева проходит беспрецедентно секретно
21:04  После критики Аркадага, туркменские строители начали поиск консультантов для строительства автобана в Туркменабад
21:00  Популярная узбекская эстрадная певица Азиза Ниезметова умерла от рака в 46 лет
20:51  Экс-спикер Кырпарламента Ахматбек Келдибеков отсудил у журналистов 1 миллион сомов
20:49  Суд оправдал бывшего Кырдепутата Каныбека Осмоналиева, хотя прокурор просил 15 лет
19:43  Синод РПЦ постановил полностью порвать отношения с Константинопольским патриархатом
18:32  Дичь какая-то. Путин наградил избитого Мамаевым-Кокориным чиновника Пака орденом "За заслуги"
18:28  Куда ползти? КазЧиновники изучают послание Елбасы
18:21  "Праздник" для упырей. Зачем снимать комедию про Ленинградскую блокаду?
18:14  "Кыргызстанцы должны прекратить приводить во власть людей, генетически не способных быть...", - экс-министресса Жакыпова
16:25  Трудовые мигранты из южного Кыргызстана намерены создать свой профсоюз в России
15:31  Дело Хашогги: Эр-Рияд предупредил Запад о последствиях - $ 200 за баррель
15:09  В центре Душанбе найден мертвым (убитым?) пресс-секретарь Таможенной службы Таджикистана Ф.Собиров
15:07  Где деньги? Рахмон обрушился на таджикские банки
15:02  Бесы и мракобесие. В Киргизии не хотят признавать тенгрианство религией, - "РО"
13:03  Интегрированная серость. Роспремьер Медведев сигнализирует Западу, - А.Халдей
12:56  Какое образование у членов правительства Киргизии и их заместителей?
12:55  Рынок ужился с дорогой нефтью
12:54  Кыргызстан и Казахстан: хроника несостоявшейся торговой войны
12:49  15-летняя казашка Дина Кожасаева (фото) стала финалисткой конкурса "Мисс Москва-2018"
12:47  Хроники террора в Казахстане: зачем лауреат "Жас канат" взорвал себя
12:19  Побег из Шоушенка провалился. Внучку Ислама Каримова (дочь Гули) вернули на историческую родину
12:15  Шаланды полные автокефали, - А.Степанов
11:17  Сын первого президента Узбекистана Петр Каримов подал в московский суд на работодателя из-за невыплаты зарплаты
10:58  В Алматы скончалась еще одна пациентка после пластической операции
10:36  Национальная элита против транснациональных финансистов. Элитный дуализм по-американски, - М.Хазин
10:23  Три недели до новой атаки на Россию. Путин ответит за поражение любой партии на выборах в Конгресс США, - "СП"
10:18  Суперракета Китая ПРК DF-21D: "Гарри Трумэн" пойдет на дно гарантированно
10:10  Еще пять лет назад в Семее должен был заработать Центр ядерной медицины
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
National Interest: Америка должна осознать, что в будущем Сирии у нее нет права голоса
16:52 16.10.2018

США в Сирии совершили ошибку, зациклившись на Башаре Асаде. Да, он Америке - не друг, но в случае проигрыша его место занял бы кто-либо другой. Вашингтон должен задаться вопросом о том, к чему может привести его участие в войне в этой стране. Провал в Ираке показал, что США способны ухудшить ситуацию, пишет "Нэшнл интерест".

The National Interest (США): Америка должна осознать, что в будущем Сирии у нее нет права голоса

Дуг Бэндоу (Douglas "Doug" Bandow)

Дамаск - большой и занятой, как и подобает столице Сирии. Город является местом пребывания элиты страны, он полон правительственных зданий и подразделений сил безопасности. Портрет президента Башара Асада украшает практически каждую улицу. И нет сомнений в том, кто здесь главный.

Но проехав на машине всего несколько минут, вы попадаете в окрестности, только недавно восстановленные после ожесточенных боев. Разрушенные здания стоят, как молчаливые стражи среди моря щебня. Кровавая бойня идущей семь лет ужасной гражданской войны добралась даже до Дамаска.

Наконец конфликт подходит к своему завершению. Асад победил, Вашингтон проиграл. Однако влияние последствий войны будет сказываться годами, а возможно, и десятилетиями. Я только что провел неделю в опустошенном войной государстве (за счет моей организации - прим. автора). Подход Америки обернулся катастрофическим провалом.

Как и несколько десятилетий назад в Ливане, сирийский конфликт стал необычайно сложной гражданской войной. Повсюду шли жестокие бои с многочисленными враждующими сторонами, на совести которых полмиллиона смертей. И действительно, последние данные о безвозвратных потерях - правда, неизвестно, насколько они точны - свидетельствуют о том, что солдат погибло больше, чем мирных жителей, при этом сторонников действующего правительства убито больше, чем повстанцев.

Асад выжил, потому что у него была - и до сих пор есть - сильная, если не сказать ревностная поддержка. Он получает серьезную помощь от своих друзей-алавитов, малочисленной секты, являющейся шиитским ответвлением. Они обычно выставляют его фотографии и говорят о его гуманитарных достоинствах. Другие религиозные меньшинства, например христиане, также склонны поддерживать его правительство. Они посмотрели на стимулированную США революцию в Ираке, и им не понравился финал. Ведь даже американская оккупация не помешала чисткам сектантов и бойням. При этом многие выжившие бежали в Сирию.

Кроме того, имеет место если не поддержка режима, то в некоторой степени широкое согласие. Военные выдержали, несмотря на значительные потери, что потребовало призыва на военную службу среди тех, кто не относится к общинам национальных меньшинств. В населенных пунктах, которые я посетил, указатели и здания украшают плакаты с изображением погибших солдат. Отнюдь не скрывая своих потерь, режим, как представляется, использует их для формирования общей идентичности. Сторонников Асада нельзя оставлять в стороне, как это делал Вашингтон. Кроме того, поскольку поражение гарантировало бы их уничтожение, они сражались ожесточенно.

США ошибочно зациклились на Асаде. Конечно, он не был другом Америки, но если он проиграет, победит кто-то другой. Вашингтон должен был сосредоточиться на вопросе сравнения. Может ли американское участие привести к лучшему результату? Фиаско в Ираке продемонстрировало, как Америка может сделать ситуацию еще хуже.

Правительство Асада - это диктатура, но она авторитарная, а не тоталитарная, и светская, а не религиозная. Сирийское общество поражает - оно выглядит и чувствует себя удивительно современным. Конечно, есть религиозные консерваторы, но Асады, отец и сын, как и Саддам Хусейн, создали разнообразную и светскую публичную сферу, в которой большинство американцев чувствовали бы себя комфортно.

Конечно, Вашингтон хотел видеть по-настоящему либеральную, демократическую Сирию. Это достойная цель, однако, ни одна из вооруженных группировок не может обеспечить такое будущее. Даже так называемые умеренные, возможно, больше таковыми казались, чем были ими на самом деле. Например, некоторые сторонники Асада утверждали, что в ходе некоторых ранних мирных демонстраций подчеркивалась принадлежность к сектантству, и некоторые в толпе кричали: "Христиане в Бейрут, алавиты в могилу!".

В любом случае, так называемая Свободная сирийская армия (ССА) оказалась слабой тростинкой. В рамках одной из программ Вашингтон потратил полмиллиарда долларов на подготовку 54 бойцов, большинство из которых были быстро захвачены в плен или убиты. Радикалы также признались, что выдавали себя за "умеренных", чтобы получать от США наличные деньги и оружие. Группы, поддерживаемые США, похоже, проиграли большую часть своих сражений и в конечном итоге сдались более радикальным силам вместе со своим полученным от США оружием.

Альтернативой были различные экстремисты, в том числе "Джабхат ан-Нусра" (запрещенная в России террористическая организация - прим. ред.), которую поддерживал Вашингтон, и "Исламское государство", которому США противостояли. Кроме того, Саудовская Аравия и другие союзники из стран Персидского залива вложили миллиарды долларов в различные бандитские группировки джихадистов. Более того, Турция - ориентированная на вытеснение Асада - позволила ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации - прим.ред.) продавать захваченную нефть транзитом через турецкую территорию.

Неужели администрация Обамы действительно верила, что сирийцы и американцы выиграют, если какая-либо из этих группировок получит контроль? Американская поддержка "Джабхат ан-Нусры" выглядела особенно странно, поскольку та была связана с "Аль-Каидой" (запрещенная в России террористическая организация - прим.ред.), которая, если кто-то забыл, организовала теракты 11 сентября.

Тем не менее, в многостороннем конфликте американская поддержка Сирийской свободной армии в конечном счете усилила радикалов. Правительство Асада было самой мощной силой в борьбе с ИГИЛ и другими экстремистами. ССА могла только ослабить Дамаск, а не реально захватить и удержать власть. По крайней мере, при отсутствии сильной и устойчивой американской боевой поддержки, что было невозможно политически.

Политика США была не просто безнадежной, но непоследовательной и даже запутанной. Администрация Обамы стремилась вытеснить силы Асада и победить боевиков ИГИЛ, несмотря на то, что первые сражались со вторыми. Оказывая помощь ССА и ведя борьбу с ИГИЛ, Вашингтон создал для Дамаска стимул сконцентрироваться на первом и игнорировать второе. Соединенные Штаты противостояли другим радикальным джихадистским группировкам, несмотря на союз с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром - все они поддерживали тех же экстремистов, отказываясь от борьбы с ИГИЛ. Вашингтон также стремился работать как с Турцией, которая ставила во главу угла ограничение курдской автономии, так и с курдами, которые были готовы сотрудничать с Дамаском для получения этой автономии.

Вашингтон также выступал против Ирана и России из-за их помощи правительству Сирии, хотя их попросил об этом Асад. Тем не менее, жалуясь на эту помощь, Вашингтон пренебрег международным правом, вмешавшись в конфликт на стороне противников официального Дамаска и претендуя на право определять будущее Сирии. В самом деле, американские войска по-прежнему незаконно оккупируют сирийскую территорию в надежде оттеснить Асада от власти.

Военные цели администрации Трампа превратились в чистую фантазию. Ни одна из комбинаций повстанцев Асаду не угрожает. В начале войны в пригороде Дамаска было жарко, в столице взрывались бомбы, возникали новые оппозиционные группировки, Сирийская армия была слишком растянута. В то время мало кто представлял себе, что Асаду удастся вернуть контроль над большей частью страны. Однако сегодня режим в основном победил всех своих противников. Жители Дамаска по большей части с оптимизмом смотрят в будущее.

Также не существует никакого способа эффективного давления на Сирию с целью ее демократизации. Умеренные повстанцы всегда казались мистическим единорогом, которого Запад желал волшебным образом материализовать. Они имели жизненно важное значение для придания оппозиции международной легитимности, но никогда не казались серьезными претендентами на власть. В настоящее время остаются только исламистские экстремисты и курды. Например, в провинции Идлиб доминирует "Хайят Тахрир аш-Шам" - филиал "Аль-Каиды" (запрещенные в России террористические организации - прим.ред), поддерживаемый Турцией.

Правительство Асада угрожает начать наступление на Идлиб. Это побудило Москву и Анкару прийти к соглашению о демилитаризации Идлиба, но Сирия настаивает на том, что это лишь временная мера для ограничения числа жертв. На севере Сирии американские войска поддерживают курдское ополчение, которое контролирует около трети территории страны. Между тем Вашингтон надеется оказать давление на режим Асада, чтобы тот согласился на самороспуск, лишив его нефти вместе с населением и территорией.

Однако режим находится в наибольшей безопасности по сравнению с любым периодом, начиная с 2011 года. Администрация Трампа не имеет полномочий вторгаться, оккупировать и ликвидировать иностранную державу по какой-либо причине. Кроме того, неспособность Вашингтона защитить сирийских курдов от турецкого вторжения способствовала курдским дискуссиям с Дамаском - обе стороны в значительной степени избегали боевых действий даже по мере распространения гражданской войны - в течение длительного времени modus vivendi. Восстановление сирийского контроля над регионом и, особенно, над границей может ослабить опасения Турции по поводу независимого курдского государства.

Вашингтон не может заставить "Хезболлу", Иран и Россию уйти из Сирии. Они долгое время были связаны с Дамаском, и в будущем Сирии поставили на карту гораздо больше, чем Америка. Их роль значительна и прозрачна: я ездил на авиабазу Хмеймим, которую Москва арендует в районе побережья. Пока я был на обочине дороги, два грузовика выгружали вооруженных русских, которые покупали продукты. Фотографии Асада с Владимиром Путиным и Хасаном Насраллой из "Хезболлы" распространены повсеместно. В Дамаске я также проходил мимо мечети, которая, как было установлено, обслуживала "Хезболлу".

Вашингтон должен вернуть свои силы домой. Ни Ирак, ни Сирия не угрожали Америке. Назначение Дамаска, который никогда не устраивал теракты против американских объектов, в качестве государства-спонсора терроризма было политическим шагом, отражающим поддержку Сирией таких группировок, как ХАМАС, являющийся квазигосударством, враждебным Израилю. Но с 1973 года Сирия живет с Израилем в холодном мире, и это не изменится. В целом Дамаск гораздо слабее, чем до гражданской войны, и ему придется сосредоточиться на восстановлении.

В любом случае президент Дональд Трамп не имеет права на оккупацию Сирии без одобрения Конгресса и не имеет перед собой цели, которая оправдывает согласие Конгресса. Не менее сомнителен и план Вашингтона по отказу в помощи районам, находящимся под контролем правительства. У Америки есть разумные аргументы в пользу того, чтобы держать свои деньги дома, а не дискриминировать тех, кто подчиняется режиму Асада. Но идея о том, что сдерживание американских долларов, предназначенных для оказания помощи, будет способствовать беспорядкам и даже восстанию, слишком экзотична.

Гражданская война в Сирии стала большой трагедией. Надеемся, что долгосрочным результатом станет более либеральное и демократическое государство. Однако ничто не оправдывает продолжения военного вмешательства США. Попытка Америки принудительно построить некую социальную конструкцию никогда не была реалистичной. Администрация Трампа должна положить конец последнему ближневосточному злоключению Вашингтона.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539697920
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- О повышении базовой ставки до 9,25%
- В 10 регионах Казахстана начался отопительный сезон
- КазТрансГаз наращивает экспорт газа в Китай
- Доминирование Саудовской Аравии подходит к концу
- Удержит ли Россия границу по Пянджу и Амударье?
- Нарушения земельного законодательства выявили прокуроры Атырау
- Дело на миллионы
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  