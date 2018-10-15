В узбекском Термезе открылось генеральное консульство Афганистана

16:53 16.10.2018

В административном центре Сурхандарьинской области Узбекистана городе Термезе открылось генеральное консульство Афганистана, сообщает Kun.uz со ссылкой на пресс-службу областного хокимията (администрации).

В церемонии открытия консульства приняли участие иностранные гости, в том числе заместитель министра иностранных дел Афганистана Насир Ахмад Андиша и посол Афганистана в Узбекистане Сайид Шахобиддин Темурий. С узбекской стороны в мероприятии участвовали спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев, глава Сурхандарьинской области Баходир Пулатов, другие официальные лица.



Как сообщает узбекский МИД, стороны обсудили практические аспекты реализации договоренностей, достигнутых в рамках узбекско-афганских переговоров на высшем уровне, а также текущие вопросы двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по региональной проблематике. Господин Андиша искренне поблагодарил узбекских партнеров за содействие социально-экономическому развитию Афганистана и за оперативное решение вопросов, связанных с учреждением Генконсульства в Термезе.



Новым Генеральным консулом Афганистана в Сурхандарьинской области стал Сангин Скандарий. В задачи дипломатического учреждения входят визовая поддержка и оказание правовой помощи гражданам Афганистана, посещающих соседнее государство, а также содействие афганским бизнесменам в налаживании и развитии деловых отношений с коллегами из Узбекистана.



Вопрос создания Генконсульства в Термезе поднимался еще в декабре 2017 года на встрече президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с его афганским коллегой Мохаммадом Ашрафом Гани, прошедшей в рамках государственного визита главы Афганистана в Ташкент.



Договоренности об открытии представительства Афганистана на юге Узбекистана обсуждались в июле текущего года на переговорах в Кабуле, где узбекскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов. Тогда отмечалось, что Термез стал сегодня для афганцев важным логистическим центром для экспорта своих фруктов в Россию, Киргизию и Китай.



С каждым годом растет товарооборот между странами. Если по итогам 2017 года государства наторговали друг с другом на $617 млн, то за первые девять месяцев этого года показатель, по данным узбекского Госкомстата, достиг отметки $473,8 млн. Причем более 99% общего объема приходится на закупки Афганистаном товаров и услуг из Узбекистана.