Почему бурлит Ближний Восток? Эти 10 карт многое объяснят, - Vox, США

16:59 16.10.2018 Почему бурлит Ближний Восток? Эти 10 карт многое объяснят, - Vox, США



Зачастую при упоминании Ближнего Востока в голове возникает образ кипящего котла с непрекращающимся более 70 лет противостоянием арабов и израильтян, черными флагами ИГИЛ (запрещена в РФ - прим. ред.) и почему-то вечно ненавидящих друг друга саудовцев и иранцев. Почему именно здесь так много противоречий? Колониализм и слишком много нефти - эти и другие причины на 10 самых "объясняющих" картах Ближнего Востока. Материал подготовлен на основе проекта "Вокс".



1. Как Ближний Восток выглядел в 1914 году

Это был переломный год в постепенном переходе Ближнего Востока от 500 лет османского владычества к 50-100 годам европейского правления. Западная Европа богатела и набирала мощь, расчленив на колониальные владения Африку - включая арабские государства Магриба. Практически весь регион за исключением некоторых частей Ирана и Аравийского полуострова управлялся непосредственно европейцами либо османами - но и они были разделены на европейские "зоны влияния". По окончании Первой мировой войны (несколько лет спустя) европейские державы разделят и побежденную Османскую империю. Разделительные линии между французским, итальянским, испанским и британским сектором влияния представляют собой ключ к пониманию региона и по сей день - не только потому, что разные европейские государства проводили разную политику и насаждали различные методы управления, а и потому, что границы между европейскими империями впоследствии стали официальными границами независимых государств, вне зависимости от того, была ли под ними историческая подоплека или нет.









2. Соглашение Сайкса-Пико, приведшее к переделу Ближнего Востока

Сегодня этот договор, которым Британская и Французская (а заодно с ними и Российская) империи согласились негласно разделить последние ближневосточные регионы Османской империи, у всех на устах. Принципиальный момент в том, что границы между французским и британским секторами позже стали границами между Ираком, Сирией и Иорданией. Поскольку прочерчены эти границы были по большей степени произвольно, принуждая к сосуществованию в рамках одного государства различные этнические и религиозные группы - которые враждуют и по сей день - соглашение Сайкса-Пико многие считают первопричиной всех войн, насилия и экстремизма на Ближнем Востоке.



3. Этническая карта

На этой карте показаны лишь большие этнические группы: арабы (зеленым), курды (красным), тюрки (коричневым), азербайджанцы (желтым) и персы (синим). На самом деле этнических групп гораздо больше: среди других этнических групп можно отметить армян, греков, евреев. Кроме того, следует помнить и о том, что зачастую этническая принадлежность сращивается с религиозной. Сред подобных этнорелигиозных групп можно отметить сирийских туркменов, ассирийцев и езидов.



4. Раскол между суннитами и шиитами

Расколу мусульман на суннитов и шиитов положила начало смерть пророка Мухаммеда в 632 году. В разгоревшейся борьбе за власть над Исламским халифатом большинство мусульман следующего правителя захотели выбрать, в то время как остальные утверждали, что власть по божественному праву первородства должна отойти к зятю Мухаммеда, Али. Фракция сподвижников Али по-арабски называлась "Шийя", отсюда "шииты". Восшествие же на престол Али всколыхнуло гражданскую войну, которую он и его сторонники проиграли. Несмотря ни на что, шииты продолжали считать законным приемником Али, со временем обособившись в отдельную ветвь ислама. На сегодняшний день от 10 до 15% мусульман во всем мире - шииты. В Иране и Ираке они составляют большинство населения. В остальных мусульманских странах большинство составляют сунниты. "Сунни" примерно переводится как "традиция". Сегодня это религиозное разделение снова приобрело политическую окраску: в регионе развернулась борьба за влияние между шиитами во главе с Ираном и суннитами во главе с Саудовской Аравией.



5. Нефть и газ Ближнего Востока

На Ближнем Востоке добывается около трети мировой нефти и десятая часть природного газа. Значительная часть добытого идет на экспорт. Вся мировая экономика в значительной степени завязана на мощный поток нефти и газа, идущий через регион, где только в последние десятилетия разворачивается один конфликт за другим. Крупнейшие из месторождений в значительной степени сконцентрированы в трех соседних странах, враждовавших на протяжении всей своей истории - Иране, Ираке и Саудовской Аравии. США, крупный импортер энергии, давно заинтересованы в подогревании между ними напряженности: в ирано-иранской войне в 1980-е они поддержали Иран, в 1990-е, когда Багдад вторгся в Кувейт и угрожал Саудовской Аравии, выступили против Ирака, в 2003-м снова вторглись в Ирак, а теперь в стремительно обостряющемся конфликте с Ираном ставят на Саудовскую Аравию.



6. Израильские поселения на палестинском Западном берегу

С 1967 года израильтяне возводят поселения на западном берегу реки Иордан. Одни переселяются по религиозным соображениям, другие - потому, что хотят закрепить палестинские земли за Израилем, а третьи - просто ради дешевого жилья и субсидий. Сейчас в 130 общинах на Западном берегу проживает порядка 500 тысяч поселенцев - их поселения вы и видите на этой карте. Израильские поселения усложняют путь к мирному урегулированию: создание палестинского государства либо потребует массовой высылки, либо палестинцам придется от части земель отказаться. Поселения усложняют жизнь палестинцам уже сегодня, разделяя их общины и требуя дополнительных усилий для обеспечения безопасности. Поэтому США и весь остальной мир израильские поселения осуждают. Однако Израиль продолжает их расширять, невзирая ни на что.



7. Где живут курды и как мог бы выглядеть независимый Курдистан

Этническая группа, известная как курды, долгое время жила на положении ущемленного и обездоленного меньшинства в ряде ближневосточных странах и продолжает бороться за создание собственного государства. Красным цветом на карте выделены районы их компактного расселения. Предлагалось несколько проектов по созданию курдского государства, но ни одно из них в жизнь так и не воплотилось. Курды часто поднимали вооруженные восстания, включая продолжающиеся мятежи в Сирии и Турции, за что подвергались гонениям - от попыток геноцида до официальных запретов на собственный язык и культуру. Свою крупнейшую победу за последнее столетие они одержали в Ираке: в результате американского вторжения, свергнувшего Саддама Хусейна, иракские курды обрели автономию на севере страны.



8. Современные области влияния в сирийской гражданской войне

На этой карте показана нынешняя расстановка сил в гражданской войне в Сирии, чей театр боевых действий после трех лет боев оказался разделен между целым рядом игроков. На данный момент значительная часть территории страны находится под контролем проправительственных сил (отмечены красным) Под контролем оппозиции все еще сосредоточена определенная территория в районе Ат-Танфы и в провинции Идлиб (отмечена зеленым). Свое ополчение есть и курдов - под их контролем находятся районы расселения сирийских курдов (отмечена желтым). Кроме того, до сих пор в небольших районах на востоке страны на границе с Ираком и на юге на границе с Иорданией сохраняет свои позиции ИГИЛ (запрещена в России - прим. ред.).



9. Йеменский конфликт

Началом нынешнего конфликта в Йемене можно считать 2014 год, когда движение хуситов, объединившись с войсками, лояльными бывшему президенту страны Али Абдалле Салеху, установили контроль над большей частью территории страны, включая столицу Сану. Коалиция под предводительством Саудовской Аравии попыталась восстановить международно признанное правительство президента Абд Раббу Мансура Хади, начав кампанию против мятежников в марте 2015 года. С тех пор более 10 тысяч человек были убиты, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, а страну охватила эпидемия холеры и голод. На карте показаны зоны влияния основных сил, действующих на территории Йемена: хуситы (коричневым), лояльные Хади силы и войска международной коалиции (зеленым), "Аль-Каида" (запрещена в РФ - прим. ред., отмечена синим). Белым цветом отмечены малонаселенные территории.



10. Битва за воду

В XXI веке вода превратилась в один из самых стратегически важных ресурсов. В самом богатом нефтью регионе Ближнего Востока именно вода может стать дороже углеводородов. Уже сейчас множество стран страдают от дефицита воды. Реки - основной источник пресной воды на Ближнем Востоке. Протекая по территории нескольких государств, зачастую сложно сохранить хрупкий баланс равного доступа к водным ресурсам, что и приводит к серьезным конфликтам. Наиболее известные среди них конфликты между Ираком, Сирией и Турцией за воды рек Тигр и Евфрат (последняя эскалация наблюдалась в связи с запуском Турцией плотины Илису), между Египтом, Эфиопией и Суданом за воды бассейна реки Нил (строительство Эфиопией плотины "Возрождение"), а также между Израилем, Иорданией и Палестиной за воды бассейна реки Иордан. На карте цветами отмечены регионы с богатым, умеренным и ограниченным водоносным слоем. Несмотря на то, что карта представлена в сборнике 1993 года, она не потеряла своей актуальности.



Карты здесь:

https://inosmi.ru/photo/20181016/243465620_243464930.html

https://www.vox.com/a/maps-explain-the-middle-east Источник - ИноСМИ

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