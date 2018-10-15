4:0. Казахстан разгромил Андорру и одержал первую победу в Лиге наций по футболу

17:26 16.10.2018

В матче случился курьезный автогол.



Сборная Казахстана по футболу разгромила Андорру в матче четвертого тура Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.



Игра первой группы дивизиона D проходила 16 октября в Астане и завершилась со счетом 4:0.



Счет в матче был открыт на 21-й минуте, когда после передачи капитана Бауыржана Исламхана забил 18-летний нападающий Еркебулан Сейдахмет, который впервые отличился в официальных играх.



Увеличить преимущество хозяева смогли в концовке тайма - на 39-й минуте Сейдахмет выступил уже в роли ассистента и помог забить партнеру по атаке Бауыржану Турысбеку.



После перерыва счет стал разгромным. На 61-й минуте голкипер андоррцев Жозе Гомес отметился курьезным автоголом, занеся мяч в свои ворота после прострела Исламхана.



К трем пропущенным голам Андорра добавила еще и удаление. На 65-й минуте вторую желтую карточку за фол на полузащитнике Серикжане Мужикове получил хавбек Жорди Алаэс, который забивал Казахстану в сентябрьском матче.



В большинстве сборная Казахстана довела счет до неприличного. На 70-й минуте форвард Роман Муртазаев вышел на замену, а на 74-й забил четвертый гол своей команды.



В ночь с 16 на 17 октября в первой группе дивизиона D пройдет матч Латвия - Грузия. На данный момент грузины с девятью очками лидируют в таблице. Сборная Казахстана с пятью баллами поднялась на второе место, а Латвия с двумя очками опережает Андорру по дополнительным показателям.



Групповой раунд Лиги наций завершится в ноябре. 15 ноября сборная Казахстана дома примет Латвию, а спустя четыре дня сыграет в гостях с Грузией.