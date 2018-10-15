Пашинян сдал пост премьер-министра Армении

18:23 16.10.2018

Пашинян объявил об уходе с поста премьер-министра Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что подал в отставку. Такая мера необходима для роспуска парламента республики и проведения внеочередных парламентских выборов



Никол Пашинян заявил о том, что подает в отставку с поста премьер-министра Армении для роспуска парламента страны и проведения досрочных выборов.



"Я подаю в отставку [...> Всем желаем удачи на выборах. Мы гарантируем справедливые выборы", - сказал Пашинян. Он также подчеркнул, что его отставка носит формальный характер, но все же является "очень волнительным моментом".​ По словам Пашиняна, Армения входит в новый период своей истории. ​"Мы должны завершить начавшуюся весной революцию", - отметил он.



"Перезагрузка" парламента была одним из ключевых обещаний Пашиняна после его прихода к власти. Но полномочий распустить парламент у премьер-министра Армении нет. Чтобы прошли досрочные выборы, глава кабмина должен подать в отставку. Согласно Конституции Армении, в течение следующих двух недель парламент должен избрать нового главу кабинета министров, на что дается две попытки. Если премьер не будет избран, законодательный орган распускается, в стране проходят внеочередные парламентские выборы.​



Ситуацию для Пашиняна осложняет то, что в парламенте у поддерживающих его сил - меньшинство. При этом у главной оппозиционной силы, Республиканской партии Армении, и поддерживающих ее депутатов из других фракций достаточно голосов для избрания премьер-министром любого кандидата. Чтобы не допустить такого развития ситуации, Пашинян 8 октября заключил соглашение с лидером и основателем партии "Процветающая Армения" (ППА) Гагиком Царукяном - меморандум обязывал ППА в случае отставки премьера его фракцию ("Царукян") не выдвигать своего кандидата. 10 октября о своем отказе выдвигать кандидата заявила и Республиканская партия, 15 октября такое же решение приняла партия "Дашнакцутюн".



Внеочередные парламентские выборы должны состояться 9–10 декабря "плюс-минус несколько дней", назвал сроки Пашинян. Они могут пройти уже по новым правилам - во вторник правительство одобрило и отправило на утверждение парламента проект изменений в Избирательный кодекс. Правительство предлагает снизить проходной порог для партий и партийных блоков с 5 до 4% и с 7 до 6% соответственно. Если парламент примет проект, то в новом Национальном собрании могут появиться четыре оппозиционные силы вместо прежних трех, и они получат как минимум треть депутатских мандатов, сообщает ТАСС. Сейчас в парламенте 105 депутатов от четырех фракций. ​У оппозиционной Республиканской партии 50 депутатских мандатов, фракция "Царукян" имеет 31 мандат. Фракция "Дашнакцутюн" представлена семью депутатами. У фракции "Елк", которая сформирована при участии партии премьера "Гражданский договор", - девять мандатов. Еще восемь депутатов сейчас не включены в какую-либо фракцию, после смены власти в Армении они покинули фракцию Республиканской партии.



По расчетам, выборы пройдут 9 декабря, сказал РБК депутат партии Пашиняна "Гражданский договор" Ален Симонян. Кроме того, по его словам, сохраняется маленькая вероятность того, что группа депутатов, ранее покинувших РПА и не связанная договоренностями с премьером, выдвинет свою кандидатуру. Но даже если это произойдет, говорит Симонян, в парламенте никто эту кандидатуру не утвердит.



Социологические опросы фиксируют высокие рейтинги Пашиняна. По данным Gallup, его деятельность на посту премьера одобряют 89,0%. Единственные прошедшие после прихода Пашиняна к власти выборы прошли в сентябре в городской парламент Еревана. Победу на них одержал блок "Мой шаг", ядро которого составляет партия Пашиняна "Гражданский договор".



Авторы: Анна Трунина, Александр Атасунцев.