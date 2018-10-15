Покончил с собой разорившийся бывший владелец популярнейшего "Спорт-Экспресса" Иван Рубин

18:44 16.10.2018

Найденный мертвым владелец "Спорт-Экспресса" разорился на вложениях в газету

"Ему пришлось продать антиквариат и две квартиры"



В Москве погиб бывший владелец "Спорт-Экспресса" Иван Рубин (он совершил самоубийство, обвинив в записке главу ЧОПа Владимира Тюренкова в угрозах при выбивании долга). Экс-сотрудники издания согласились поговорить с нами о Рубине, попросив не упоминать своих имен. По их словам, после продажи газеты он заметно сдал.



- Иван Рубин был тщеславным человеком, кичился своим положением и богатством, - говорит один из бывших работников "Спорт-Экспресса". - В девяностые, еще до работы в газету, он держал небольшое кафе в центре Москвы. Однажды туда забрел один из редакторов "Спорт-экспресса". Зацепился языками с Рубиным. Времена были тяжелые, финансирование в газете было неважное, Рубин предложил помочь и вскоре занял место гендиректора издания.



Бывший сотрудник газеты, который вынужден был покинуть "Спорт-Экспресс", так вспоминал о Рубине: "Иван был человеком настроения, повлиять на него мог любой, главное - оказаться с ним рядом в нужное время. Его могли убедить в чем угодно, вплоть до того, что черное - это белое, и наоборот".



- Друзей в редакции у Рубина не было, - говорит один из экс-журналистов "С-Э". В приятельских отношениях он находился лишь с бывшим главным редактором. Когда газету продали, мы о Рубине больше ничего и не слышали, он как в воду канул. Говорили только, что пару лет назад он пришел к своему бывшему коллеге, чтобы занять денег. Уму непостижимо. Тогда стало понятно, что финансовые дела у него совсем плохи, если он занимает деньги, по сути, у простых журналистов.



- Раньше он был очень богатым человеком?



- Да, Рубин и довольно крутым. Его знала вся светская тусовка. Многим музыкантам он помогал выпускать альбомы, сам увлекался музыкой. Дружил с продюсером Кириллом Толмацким, отцом певца Децла, с "Иванушками", с "Моральным кодексом" и другими. Артисты часто ездили к нему на дачу, он был своим в их тусовке.



- У него была жена?



- Нет. Прекрасные отношения были с сестрой, Марго. На нее он тратил много денег. Опекал ее. Он ведь сделал ее официальным представителем "Спорт-Экспресса" в странах Западной Европы и Америки. У сестры была квартира в Лондоне, затем она перебралась во Францию. Он выполнял любые ее капризы.



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- По слухам, Рубин приличные деньги проигрывал на ставках?



- Слухи такие были в редакции. В "С-Э" многие "сидели" на ставках.



- Когда вы с ним связывались последний раз?



- Два года назад мы общались с ним по телефону. Он искал, кому продать свой ресторан "Медведь" - единственное, что у него осталось от бизнеса. Кстати, ресторан был тоже оформлен на его сестру. Но продать так и не получилось. Никто не хотел покупать.



- Почему Рубин прогорел?



- Все свои основные деньги он вложил в "Спорт- Экспресс". Когда газета стала убыточной, перестали платить зарплаты сотрудникам, он сделал все возможное, чтобы остаться на плаву. У него ведь были антикварные вещи, которые ему пришлось продать. Также он продал две квартиры, чтобы закрыть часть долгов по "С-Э". Стоимость одной квартиры оценивалась примерно в 2 млн долларов.



Рубин финансировал газету из последних сил, хотя она уже давно была убыточной. Продажа издания стала вынужденной мерой. "С-Э" была его любимым детищем. Как только он перестал быть ее владельцем, у него произошел моральный надлом. Его беда в том, что он бесконечно доверял людям. А рядом с ним часто оказались мошенники, которые и подставляли его.



О доверчивости Рубина слагали легенды. Например, однажды к нему обратились какие-то товарищи, убедили его, что помогут увеличить тираж "С-Э". Он поверил этим людям, отдал им целый этаж, чтобы работали, поднимали тираж, купил им дорогую технику. Но ничего не произошло.



- Говорят, он губил свое здоровье?



- Знаю точно, водку пил. Снимал стресс и другим способом - его коллега рассказывал, как он на мотоцикле "Харлей-Дэвидсон" рассекал во вспаханным полям со скоростью 100 км в час. У Рубина наблюдались резкие перепады настроения - от эйфории до чудовищной депрессии. Журналистов он "увольнял" по пять раз в день и столько же раз возвращал их. Утром мог находиться в ярости, а вечером со всеми обнимался. Но, несмотря ни на что, он был порядочным человеком. Из него сложно было выбить какое-то обещание, но если он дал слово, то никогда не подводил людей.



Ирина Боброва



№27811 от 17 октября 2018