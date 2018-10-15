На украино-американских учениях чему-то научились - минус один Су-27УБ, 1 украинский и 1 американский пилот

21:51 16.10.2018

При крушении истребителя на Украине погиб летчик из США

Летчик находился на борту разбившегося во время учений истребителя Су-27УБ



Оба пилота разбившегося сегодня на Украине истребителя Су-27УБ погибли, говорится в сообщении на странице Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сети Facebook.



"С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов. Обстоятельства инцидента выясняются. Вооруженные силы Украины выражают соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении Генштаба.



Агентство УНИАН, также ссылаясь на сообщение Генштаба, уточнило, что одним из погибших пилотов оказался летчик Национальной гвардии США, второй - военнослужащий ВВС Украины. По данным телеканала "112 Украина", информация о гибели американца исчезла из сообщения Генштаба уже после публикации.



В свою очередь представитель Минобороны Украины заявил, что ведомство пока не располагает данными о гибели при крушении Су-27УБ американского пилота.



Однако затем Военная прокуратура Украины подтвердила, что американский военнослужащий действительно погиб. В сообщении на сайте прокуратуры отмечается, что в результате катастрофы погибли офицер ВСУ и военнослужащий Национальной гвардии США. (Позднее информация о гибели американца из сообщения военной прокуратуры также исчезла).



В настоящее время на месте ЧП работает группа военных прокуроров во главе с военным прокурором Винницкого гарнизона Центрального региона Украины, проведение досудебного расследования поручено следователям управления национальной полиции в Винницкой области.



По данным Минобороны Украины, истребитель Су-27УБ украинских ВВС разбился в районе города Бердичев (Житомирская область), выполняя учебно-боевой полет.



​Разбившийся истребитель принимал участие в учениях "Чистое небо-2018", в которых наряду с украинскими военнослужащими принимают участие представители вооруженных сил ряда стран НАТО.



13 октября "Военное телевидение Украины" сообщило, что в ходе учений состоялся учебный воздушный бой, во время которого истребители Су-27 украинских ВВС победили F-15 Национальной гвардии США.



Автор: Евгений Калюков