Экс-спикер парламента Курманов третий год судится с правительством Кыргызстана

22:31 16.10.2018

Экс-спикер парламента Кыргызстана Зайнидин Курманов подал в суд на правительство. Тяжба продолжается третий год. Об этом 24.kg сообщил истец.



По его словам, Соцфонд нарушил закон и собственный регламент и лишил его пенсии за особые заслуги. "Процесс продолжается с 2015 года. Поменялось три судьи. Дело застряло между Жогорку Кенешем и правительством. Суд не может найти концов, пока на процесс не явятся их представители", - заявил Зайнидин Курманов.



Он добавил, что документы на оформление пенсии подал в июле 2015 года. Соцфонд вместо установленного законом срока в 14 дней затянул рассмотрение на полтора месяца. Четырнадцатого августа 2015 года в силу вступил закон об упразднении пенсионной надбавки за особые заслуги. "Мне сообщили, что я опоздал с представлением бумаг и требуемой пенсии не получу", - рассказал Зайнидин Курманов.



Но это ложь! Я отправил все документы вовремя, это Соцфонд устроил волокиту.



Зайнидин Курманов

Сегодня суд вновь отложили, так как не пришли представители ответчика. "Если наши органы так наплевательски относятся к заявлению экс-спикера парламента, что говорить о делах простых граждан и защите их прав", - заявил профессор.



16 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ