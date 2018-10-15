|Посол Казахстана в Узбекистане подозревается в хищении $380 тыс.
22:34 16.10.2018
Посол Казахстан в Узбекистане изобличен в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.
По данным Агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции, дипломат подозревается в том, что, занимая ответственную государственную должность, подписал заведомо фиктивные акты выполненных работ по строительству административного здания посольства Казахстана в Узбекистане. Ущерб от его незаконных действий превысил 140 млн тенге ($380 тыс.).
Согласно данным Министерства иностранных дел, послом РК в РУз является Ерик Утембаев.