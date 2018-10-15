Побежали задрав рясы. Первым из Московского в Турецкий патриархат переметнулся митрополит Переяслав-Хмельницкий Драбинко

23:56 16.10.2018

Известный украинский иерарх заявил о выходе из Московского патриархата

РПЦ объявила о полном разрыве с Константинопольской церковью



Один из самых известных иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Александр (Драбинко) заявил о том, что отныне считает себя клириком Константинопольского патриархата.



Известный украинский иерарх заявил о выходе из Московского патриархата

В интервью украинскому изданию интернет-каналу "Громадское телевидение" священнослужитель обосновал свое решение тем, что территория Украины восстановлена в качестве митрополии Константинопольского патриархата.



"Собственно, с этого момента мы являемся, на сегодняшний день, клириками Константинопольской церкви", - заявил митрополит.



Ранее Синод Константинопольской церкви отменил собственный указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве. Также было объявлено о создании константинопольского подворья в столице Украине и реабилитации лидеров самопровозглашенных православных церквей на территории Украины.



Русская православная церковь в ответ заявила о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.



Это, в том числе, означает, что прихожанам РПЦ отныне запрещено молиться, причащаться и совершать другие таинства в храмах Константинопольской патриархии.