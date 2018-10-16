"В проведении военной операции в Хороге нет необходимости", - хукумат успокоил население

00:00 17.10.2018

В проведении военной операции в Хороге нет необходимости. Так было решено в заседании в областном хукумате с участием представителей власти, депутатов, активистов и духовенства, сообщил Радио Озоди председатель Горно-Бадахшанской автономной области Едгор Файзов 16 октября.



"Жители города добровольно сдали огнестрельное оружие. Однако оружие остается в руках у членов организованных преступных групп. Местные власти ведут активную работу с ними, так что нет необходимости в проведении силовой акции. Надеемся, что в ближайшее время оставшееся оружие будет сдано властям", - сказал Едгор Файзов.



Заседание хукумата и актива области по итогам работ, связанных с обеспечением правопорядка в ГБАО, состоялось через месяц после жесткой критики президента Таджикистана. 15 сентября Эмомали Рахмон на встрече с активом ГБАО дар местным властям месячный срок для наведения порядка в Хороге. После критики президента в ГБАО были сменены руководители силовых и правоохранительных органов.



По данным властей, жители Хороги добровольно сдали свыше 150 единиц огнестрельного оружия. Большинство сданного оружия – результат разъяснительных работ среди граждан, заверяют чиновники. Каким образом это оружие попало на руки населения и для каких целей – не сообщается.



Правоохранители сообщают, что наряду с незаконным хранением оружия основной проблемой ГБАО является и незаконный наркооборот – сказывается соседство с афганской границей.



Но обеспечение правопорядка лишь одна из многочисленных проблем горного региона. По словам Едгора Файзова, сейчас власти заняты, в частности, подготовкой к предстоящей зиме, обеспечением населения топливом, реконструкцией дорог. "В ГБАО существуют и другие проблемы – безработица, слабая экономика, высокие цены на продовольствие… И эти проблемы в одночасье не решит", - говорит глава областной администрации.



ГБАО один из наиболее стратегически сложных районов Центральной Азии. Расположенная высоко в горах Памира, эта автономная область на востоке Таджикистана граничит с Афганистаном (на юге и западе) и с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая (на востоке). Через ГБАО в Россию и Европу ежегодно переправляются десятки тонн наркотиков. В контрабанде наркотиков обвиняются неформальные лидеры ГБАО.



Хорог с населением около 30 тыс человек является административным центром ГБАО. Расположенный в высокогорье он привлекает внимание иностранных туристов. В городе расположены три университета, несколько швейных предприятий, молочный комбинат, санаторий и ГЭС.



16 окт 2018

Мирзонаби Холикзод

Муллораджаб Юсуфзода