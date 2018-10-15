В селе Байткурган под Ташкентом сносят сотни домов для расширения дороги к резиденции Мирзияева

00:05 17.10.2018

Место новой резиденции Мирзиеева на Google-картах.



В селе "Байткурган" в Кибрайском районе Ташкентской области снесены более сотни домов, еще десятки семей получили уведомление от местной администрации о сносе их жилья в связи с расширением дороги, ведущей к новой резиденции президента Узбекистана. Жители снесенных домов жалуются, что остались на улице, не получив жилья или денежной компенсации за снесенные дома.



Резиденция, оставившая людей на улице



35-летний предприниматель из села "Байткурган", пожелавший остаться неизвестным, отправил в редакцию "Озодлика" фотографии, на которых запечатлен его дом, сносимый экскаватором. По словам собеседника, местные власти не предоставили ему ни жилья, ни денежной компенсации за снесенное жилье.



– Посмотрите, что с нами случилось: у нас нет ни денег, ни другого дома! Помогите нам. Хоким Кибрайского района Миркосимов Мирагзам-ака пообещал нам другое жилье и ушел. Когда я обратился в районную администрацию, чиновники заявили мне: "Сейчас мы не можем выдать вам другое жилье, поживите пока у знакомых", – говорит предприниматель.



Чиновник, представившийся нашему репортеру "помощником" по вопросам строительства главы Кибрайского района Мирагзама Миркосимова, в разговоре с репортером "Озодлика" сообщил, что "некоторые здания сносятся в связи с расширением "президентской трассы". По его словам, для строительства дороги государственного значения задействованы все ресурсы".



На вопрос нашего репортера относительно судьбы жителей снесенных домов в селе "Байткурган", чиновник ответил следующее:



– Жители снесенных домов временно размещены в здание санатория и дома своих близких. Они максимум до конца этого года получат новое жилье или денежную компенсацию.



56-летняя домохозяйка из села "Байткурган" Саодат-опа в разговоре с нашим репортером жалуется на то, что из-за расширения "президентской трассы" осталась на улице. По ее словам, районная администрация разделила на две группы людей, дома которых были снесены в связи со строительством новой резиденции президента Шавката Мирзияева.



– Дома некоторых жителей Кибрайского района были снесены в августе месяце. Внимание им уделяется в первую очередь. Мой дом снесли на прошлой неделе, но другого жилья не предоставили. Когда я обратилась к хокиму, он заявил мне: "Сестра, дайте мне время, чтобы я сначала смог решить вопрос людей, дома которых были снесены этим летом. Потом очередь дойдет до вас". У нас уже похолодало. Куда я теперь пойду жить со всеми своими вещами?!, – жалуется собеседница.



Владельцам снесенных домов выдали новое жилье в кредит



Напомним, что в августе этого года "Озодлик" сообщал о том, что в связи со строительством новой резиденции для президента Узбекистана в селе "Байткурган" Кибрайского района Ташкентской области были снесены десятки жилых домов. Жителей временно разместили в здания местной школы и санатория, а некоторых попросили пожить у родственников.



Чиновник, представившийся нашему репортеру "помощником" по вопросам строительства главы Кибрайского района Мирагзама Миркосимова, говорит, что "владельцы всех снесенных летом этого года домов были обеспечены новым жильем".



Однако один из махаллинских активистов из Кибрайского района рассказал нашему репортеру о "наглом" обмане властей.



– Дома двух семей из нашей махалли были снесены в связи со строительством на месте их жилья новой резиденции. Им выдали дома недалко от поселка Янгибазар. Прежний хоким Кибрайского района Нигмат Мухаммедов попросил этих людей подписать какие-то документы, заявляя, что власти дарят им новое жилье. Сегодня мы узнали, что на самом деле эти дома были выданы им в ипотеку. Выяснилось, что местные власти выдали владельцам снесенных домов новое жилье в кредит. Получается, что власти наглым образом обманули этих людей, – говорит "Озодлику" махаллинский активист.



Однако чиновник администрации Кибрайского района опроверг эти обвинения. По его словам, разница между денежной компенсацией и стоимостью нового жилья была оформлена под ипотечный кредит.



– Эта сумма совсем незначительная, – говорит он.



Он заявил, что "некоторые жители снесенных домов, воспользовавшись моментом, пытаются урвать побольше денег у государства".



– В один старый дом они умудрились прописать десять своих родственников. Их замужние дочери тоже прописаны в отчем доме. Теперь владельцы таких домов требуют от нас выдать по квартире каждому из прописанных в их доме людей. Поэтому мы сказали, что за один снесенный дом они получат только одно жилье, – сказал сотрудник администрации Кибрайского района.



Однако и этот вариант не удовлетворил владельцев сносимых домов.



– В одном сносимом доме живут более десятка людей, несколько братьев со своими семьями. А им хотят выдать всего лишь одну трех или четырехкомнатную квартиру, – объясняет свое недовольство собеседница из села "Байткурган".



Еще десятки байткурганцев получили уведомления о сносе жилья



Махаллинский активист из Кибрайского района сообщил "Озодлику" о том, что еще более двухсот семей, дома которых расположены вдоль "президентской трассы", получили уведомления о том, что в течение последующих двух месяцев их дома будут снесены.



По словам собеседника, эти дома находятся в поселках "Аргин", "Кибрай" и "Байткурган".



Торжественное открытие новой резиденция Шавката Мирзияева состоялось 24 июля прошлого года – в день рождения узбекского президента. Резиденция, по сообщениям источников "Озодлика", расположена на улице "Кангли" в селе "Байткурган", которое находится в живописном месте у берегов реки Чирчик.



Площадь новой резиденции Мирзияева составляет несколько гектаров, она окружена стенами высотой в четыре метра.



В администрации Кибрайского района нашему радио сообщили, что заказчиком строительства резиденции выступила администрация президента.



У предыдущего президента Узбекистана Ислама Каримова было несколько резиденций: рабочая "Оксарой" ("Белый дворец"), а также загородные "Куксарой" ("Зеленый дворец") и "Дурмень". Некоторое время они пустовали.



Мирзияев после избрания не стал переезжать в резиденцию "Оксарой" и до недавнего времени жил в своем частном доме в ташкентском районе Карасув-2. Резиденция "Оксарой" в Ташкенте, где долгие годы работал Ислам Каримов, была превращена в Научно-просветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова.



Материал узбекской службы Радио Свобода