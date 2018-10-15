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|В Москве сооружают памятник Исламу Каримову. На "Полянке" (фото)
00:07 17.10.2018
В Москве у станции метро "Полянка" в сквере имени первого президента Узбекистана Ислама Каримова идут работы по благоустройству территории вокруг монумента.
Памятник Исламу каримову скрыт под ширмой, к которой охрана никого не подпускает. Первые фотографии памятника, снятые очевидцем, появились сегодня в соцсетях.
Дата открытия памятника пока неизвестна. Автором памятника является британец Пол Дэй.
Напомним, что скверу в Москве присвоили имя Ислама Каримова в 2016 году решением местных властей.