Сколько получают министры Казахстана

00:08 17.10.2018

Страна тратит более триллиона тенге на содержание чиновников, расходы планируют увеличить.



Содержание чиновников казне государства обходится более чем в триллион тенге. Графа расходов будет только расти - ведь госслужащим поднимут оклад. Вслед за акимом Карагандинской области о размерах своей зарплаты начали рассказывать другие госслужащие высокого ранга. Сумму годового заработка одного чиновника можно сравнить со стоимостью квартиры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".



Каждый месяц на банковскую карту министра финансов Алихана Смаилова будет падать почти миллион тенге. И это сумма без учета премиальных. Оклад главного финансиста страны, который, по сути, решает, на какую сумму будет жить вся страна, в 34 раза больше минимальной заработной платы.



Алихан Смаилов, министр финансов РК:



- Еще месяц не прошел. Я пришел 18 сентября. Но, насколько мне известно, на руки я буду получать порядка 950-960 тысяч. Должен получать. Но пока не получал.

Заработная плата министров между собой особо не отличается: количество нулей зависит от стажа работы, а не от возглавляемого блока.



Как отметил министр общественного развития Дархан Калетаев, сейчас он получает гораздо меньше. Видимо, пришлось пересмотреть статьи семейных трат.



Дархан Калетаев, министр общественного развития РК:



- Примерно, как Кошанов озвучил, 900 тысяч с чем-то. Одинаковая с акимом области. Я работал в "Самрук-Казына", там я получал больше. В два раза.

В среднем, у министров по четыре заместителя. Их оклады на 200 тысяч тенге ниже. С вычетом всех налогов вице-министр Берик Шолпанкулов, стаж работы которого превышает 20 лет, на руки получает чуть меньше 700 тысяч тенге. Идеального размера оклада, как он отметил, нет.



Берик Шолпанкулов, вице-министр финансов РК:



- На это сложно ответить. Как всегда, денег много не бывает. Поэтому однозначно сказать, устраивает или не устраивает, сложно. Конечно же, если бы вся семья работала, достаточно было бы.

Таким образом, получается, что оклад казахстанских министров больше минимальной заработной платы в 34 раза, а их заместителей - в 24. Их российские коллеги в переводе на нашу валюту получают почти 4 млн тенге. Максимальный оклад у министров финансово-экономического блока – это 9,5 млн тенге. Так что зарплата чиновников России в 72 раза превышает размер минимальной заработной платы в соседней стране.



В Германии же, наоборот, разрыв доходов между чиновниками и простым народом небольшой. Зарплата главы ведомства больше минимальной заработной платы всего в 10 раз.



Таким образом, годовой доход казахстанских чиновников сопоставим со стоимостью квартиры в столице. Только вот на ремонт и обстановку придется еще подзаработать. Впрочем, как известно, через два с половиной месяца всему блоку госслужащих поднимут заработную плату.