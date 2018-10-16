В Китае экстремистов перевоспитывают трудом и песнями. Пекин не допустит превращения Синьцзяна во вторую Сирию, - "НГ"

00:19 17.10.2018

Владимир Скосырев

16.10.18



Пекин нанес обезоруживающий удар по американской пропаганде, утверждающей, будто миллион мусульман сидит в лагерях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Председатель его правительства заявил, что эти учреждения подобны хостелам и школам-интернатам. Туда отправляют не закоренелых преступников, а людей, попавших под влияние терроризма и экстремизма, но совершивших мелкие правонарушения.



Шохрат Закир, глава администрации автономного района КНР, сказал в интервью агентству "Синьхуа", что цель создания лагерей состоит в том, чтобы "полностью терроризм и экстремизм". Все делается по закону.



Закир не использовал слово "задержание". Эти учреждения созданы для того, чтобы предоставить заблудшим "коллективную профессиональную подготовку и жизнь в условиях пансионата". А охрана, обеспечивающая безопасность, держит под контролем вход и выход.



Как пишет газета South China Morning Post, в эти центры отправляют подозреваемых в небольших правонарушениях или людей, которые могут быть освобождены от уголовного наказания. Но все подозреваемые испытали на себе влияние идей экстремизма и терроризма. Сколько человек там содержится, Закир не сказал.



В беседе с "НГ" руководитель школы востоковедения ВШЭ (У) Алексей Маслов отметил: "Китайские власти никогда официально не скрывали, что есть школы, где людей переучивают или повышают квалификацию, особенно в Синьцзян-Уйгурском и Тибетском автономном районах. Сейчас информация стала уточняться. Обычно в этих школах читаются лекции и рассказывается о политике партии, правительства, прежде всего по улучшению социального и религиозного климата. То есть идет большая психологическая обработка".



Кроме того, людям говорят: если они замечают случаи терроризма, экстремизма или какие-то непонятные явления, они обязаны сообщать в органы правопорядка. Именно для того, чтобы самим не пострадать или не стать членами экстремистских группировок Синьцзяна, продолжил эксперт.



Синьцзян – это единственная на территории Китая взрывоопасная точка. Китай крайне озабочен проникновением мусульманского терроризма в этот район. Часто публикуются материалы о том, что эмиссары с Ближнего Востока пытаются прибыть в Китай для чтения лекций, то есть для пропаганды. В этих школах людей учат сообщать о таких фактах, пояснил Маслов.



"По сути, такие школы – это попытка создать параллельное, внерелигиозное обучение, то есть вместо религиозных школ, которые есть в Синьцзяне, сформировать систему нерелигиозного обучения. Плюс к этому людей изолируют от общества. Это закрытые интернаты. Люди там живут, не могут какое-то время выходить наружу. Перевоспитывают их как свои, так и люди, прибывшие из центра. То есть как китайцы, так и сами уйгуры", – заключил эксперт.



Как видно из интервью главы правительства Синьцзяна, какое-то число "обучаемых" уже становятся на путь истинный и завершат курс к концу года. Иными словами, их скоро отпустят. А пока они учат китайский язык, осваивают навыки работника текстильной или обувной фабрики, в свободное время поют хором, танцуют, играют в баскетбол или пинг-понг.



Но в США почему-то продолжают гнать антикитайскую волну. В Конгрессе требуют подвергнуть санкциям чиновников, ответственных за перевоспитание уйгур. В частности, хотят примерно наказать секретаря комитета Коммунистической партии в автономном районе Чэнь Цюаньго.



При этом дров в костер полемики вокруг судьбы уйгур в Китае подбрасывают их соотечественники, живущие за рубежом. Как говорит Долкун Иса, президент так называемого Мирового конгресса уйгуров, Китай проводит линию на ассимиляцию уйгуров.



Как бы то ни было, неоспоримый факт состоит в том, что после образования КНР в 1949 году этнический состав населения региона коренным образом изменился. Еще при Мао Цзэдуне началось массовое переселение ханьцев (китайцев) в Синьцзян. Это во многом предопределяет и сегодня остроту проблемы.



Власти Синьцзяна совсем недавно законодательно узаконили лагеря перевоспитания. Причем в ответ на обвинения со стороны западных политиков и правозащитников китайские официальные лица ссылаются на право защищать своих граждан от терроризма. Ле Юйчэн, замминистра иностранных дел КНР, сказал Financial Times, что китайское правительство не допустит превращения Синьцзяна во вторую Сирию, Ливию или Ирак.