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Саудовского журналиста Хашогги ищут по остывшим следам, - С.Строкань
08:48 17.10.2018

Анкара и Эр-Рияд совместно расследуют исчезновение колумниста The Washington Post

Делом о предполагаемом убийстве жившего в США саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, который исчез после посещения генконсульства королевства в Стамбуле, занялись турецкие следователи: в ночь на вторник они впервые осмотрели территорию дипмиссии. Саудовские власти по-прежнему заявляют о непричастности к этой истории. Между тем президент США Дональд Трамп, срочно направивший в Саудовскую Аравию и Турцию госсекретаря Майка Помпео, предположил: Джамаля Хашкаджи могли убрать "убийцы-одиночки". Несмотря на попытки замять скандал, дело Хашкаджи грозит вылиться в самый серьезный кризис в отношениях США с их ключевым союзником в Персидском заливе.

Договоренность о создании турецко-саудовской группы по расследованию обстоятельств исчезновения Джамаля Хашкаджи была достигнута после усилившегося международного давления на Эр-Рияд с требованиями объяснить, что же на самом деле произошло на территории дипмиссии королевства в Стамбуле. Активную роль в решении саудовских властей допустить турецких следователей на территорию своего генконсульства сыграл лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявивший о том, что саудовские объяснения звучат неубедительно.

В связи с этим в ночь на вторник группа турецких следователей впервые осмотрела территорию саудовской дипмиссии с использованием приборов с ультрафиолетовым излучением (для поиска следов крови), а также взяла пробы грунта. Осмотр продолжался более девяти часов, и никаких официальных заявлений сделано не было. Тем не менее Анкара и Эр-Рияд подчеркивают, что речь идет о совместном расследовании.

По итогам встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил: Лондон "приветствует договоренности саудовского короля Сальмана бен Абдель-Азиза аль-Сауда и президента Реджепа Тайипа Эрдогана о создании совместной рабочей группы, а также решение Саудовской Аравии отправить генпрокурору запрос на проведение внутреннего расследования исчезновения Джамаля Хашкаджи".

Почему запад подозревает Эр-Рияд в убийстве журналиста
Почему запад подозревает Эр-Рияд в убийстве журналиста
Впрочем, спустить скандал на тормозах пока никак не удается. Телеканал CNN со ссылкой на два информированных саудовских источника дезавуировал заявления властей королевства о том, что инцидент с Джамалем Хашкаджи произошел за пределами генконсульства. По данным CNN, господин Хашкаджи скончался на территории дипмиссии в Стамбуле - это произошло непосредственно в ходе допроса.

В связи с этим собеседники CNN уверяют: в Эр-Рияде могут в итоге признать факт смерти Джамаля Хашкаджи в ходе допроса в генконсульстве, однако при этом будут категорически отрицать, что это было преднамеренное убийство.

Свою версию произошедшего выдвинул и Дональд Трамп. После телефонного разговора с саудовским королем глава Белого дома сообщил, что монарх категорически отрицал причастность Эр-Рияда к этой истории.

Мне показалось, что за этим могли стоять никем не контролируемые убийцы. Кто знает?" - резюмировал Дональд Трамп.

Напомним, в мае прошлого года Дональд Трамп посетил Эр-Рияд с "историческим визитом", принесшим Вашингтону крупнейшие в истории двусторонних отношений оружейные контракты. Сейчас же президент ищет способ минимизировать ущерб, который может нанести отношениям со стратегическим союзником в Персидском заливе дело Хашкаджи. В связи с этим глава Белого дома направил со срочным визитом в Саудовскую Аравию и Турцию госсекретаря США Майка Помпео, который во вторник провел переговоры с саудовским руководством в Эр-Рияде. "Доверие и сотрудничество - символы дружеских исторических отношений и стратегического партнерства",- говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии, распространенном по случаю визита главы Госдепартамента США.

Почему Джамаль Хашкаджи был вынужден покинуть Саудовскую Аравию
Почему Джамаль Хашкаджи был вынужден покинуть Саудовскую Аравию
"Сам президент Трамп далек от того, чтобы безоговорочно обвинять Эр-Рияд в расправе над Джамалем Хашкаджи. Вместе с тем американо-саудовские отношения проходят сегодня новое испытание на прочность в силу противоречивых отношений между двумя ветвями американской системы власти",- заявил "Ъ" профессор факультета истории, политологии и права РГГУ Григорий Косач. Он напомнил, что еще во время президентского правления Барака Обамы Конгресс США принял JASTA - акт "Справедливость против спонсоров терроризма", связанный с терактами 11 сентября 2001 года (он позволил семьям погибших подавать иски к властям Саудовской Аравии). А сейчас ряд конгрессменов требуют использования в отношении королевства положений "акта Магнитского" - закона, позволяющего вводить санкции против любого иностранного гражданина, который "несет ответственность за внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека". То есть, как отмечает эксперт, речь идет о противостоянии между Конгрессом и президентом Трампом.

По словам эксперта, в сложившейся ситуации саудовская пресса полна комментариев, обещающих суровый ответ "распространителям порочащих королевство слухов". "Некоторые из этих комментариев, написанных со ссылками на настроения в саудовском руководстве, сводятся к тому, что в случае развития конфликта в отношениях с США Саудовская Аравия может переориентироваться на закупку вооружений в России, предоставить Москве военную базу на своей территории и даже пойти на примирение с Ираном",- отмечает Григорий Косач.

Сергей Строкань
Газета "Коммерсантъ" №190 от 17.10.2018, стр. 6

Источник - kommersant.ru
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