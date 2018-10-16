БесПоповщина. Турецкая православная церковь направила иск против Константинопольского патриархата... Из-за украинской автокефалии

09:06 17.10.2018

Патриархия Турецкой православной церкви подает в суд на Константинопольский патриархат, а также патриарха Варфоломея, который поддержал идею предоставления автокефалии для украинской церкви. В иске уточняется, что таких полномочий у Варфоломея нет, он вмешивается в политические отношения между странами.



Турецкая православная церковь направила иск против Константинопольского патриархата

"Нами направлено исковое заявление в суд, в котором мы указали на то, что это дело политическое и далекое от религии",- приводит "РИА Новости" слова пресс-секретаря Турецкой православной церкви Севги Эренерол.



Также Эренерол подчеркнула, что у патриарха Варфоломея нет полномочий направлять свои экзархов на Украину, а также предоставлять автокефалию. По Лозаннскому соглашению от 1923 года, он может решать вопросы, связанные с потребностями греческого меньшинства в Стамбуле и на островах в Мраморном море.



"Варфоломей, превысив свои полномочия, стал вмешиваться в политические отношения между государствами, в их внутренние дела. И если он пошел на такое, то ему нельзя будет оставаться в Турции", - отметила пресс-секретарь.



Ранее Синод Русской православной церкви также назвал "политическим" решение об отмене Константинопольским патриархатом акта 1686 года о переходе Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. По словам главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона, Константинополь утратил право называться координирующим центром православия.