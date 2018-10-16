ЗамМИД Казахстана Тлеуберди ночью поскользнулся в снегу и ушиб себе мозг

09:11 17.10.2018

Вице-министр иностранных дел Казахстана госпитализирован с сотрясением мозга

Замминистра госпитализировали после того, как он поскользнулся, упал и ударился головой



АСТАНА, 16 окт - Sputnik



Жертвой гололедицы в Астане стал вице-министр иностранных дел.

Мухтар Тлеуберди попал в больницу с сотрясением головного мозга после падения на улице.



"Замглавы МИД проходит лечение в медицинском учреждении, это бытовая ситуация. Он возвращался с семейного мероприятия вместе с супругой. Это было в ночь с воскресенья на понедельник, когда выпал первый снег. Он поскользнулся, упал и ударился головой об асфальт", - прокомментировали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Скорую помощь Тлеуберди вызвала жена. Вице-министра госпитализировали.

Напомним, в прошедшие выходные в Казахстане выпал первый снег, в некоторых регионах страны он сразу таял, в других - ложился белым покрывалом.



Также сегодня, во вторник, в Астане наблюдаются обильные осадки, снег идет, не переставая. Комитет по ЧС, в свою очередь, предупреждает о возможном гололеде в столице и ряде областей страны.