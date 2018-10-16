|ЗамМИД Казахстана Тлеуберди ночью поскользнулся в снегу и ушиб себе мозг
09:11 17.10.2018
Вице-министр иностранных дел Казахстана госпитализирован с сотрясением мозга
Замминистра госпитализировали после того, как он поскользнулся, упал и ударился головой
АСТАНА, 16 окт - Sputnik
Жертвой гололедицы в Астане стал вице-министр иностранных дел.
Мухтар Тлеуберди попал в больницу с сотрясением головного мозга после падения на улице.
"Замглавы МИД проходит лечение в медицинском учреждении, это бытовая ситуация. Он возвращался с семейного мероприятия вместе с супругой. Это было в ночь с воскресенья на понедельник, когда выпал первый снег. Он поскользнулся, упал и ударился головой об асфальт", - прокомментировали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Скорую помощь Тлеуберди вызвала жена. Вице-министра госпитализировали.
Напомним, в прошедшие выходные в Казахстане выпал первый снег, в некоторых регионах страны он сразу таял, в других - ложился белым покрывалом.
Также сегодня, во вторник, в Астане наблюдаются обильные осадки, снег идет, не переставая. Комитет по ЧС, в свою очередь, предупреждает о возможном гололеде в столице и ряде областей страны.