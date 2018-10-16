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Снимайте последние штаны. КырПравительство хочет ввести налог на все, - 24.kg
09:22 17.10.2018

Бюджет Кыргызстана хронически дырявый. Правительство латает прорехи, но безуспешно.

В правительстве Мухаммедкалыя Абылгазиева теперь хотят навязать кыргызстанцам новый налог под видом социальных отчислений. Премьер-министр одобрил поправки в закон о государственном и социальном страховании, которые значительно усложняют жизнь бизнесу.

Платить будут все
Нынешний состав кабинета министров просто бьет все рекорды по количеству инициатив, которые вызывают у кыргызстанцев только негодование. Так было с идеей ввести плату за использование телефона, повышением ставки налога с продаж. Но от этого после шквала критики пришлось отказаться.

Думаете, эти провалы охладили пыл Абылгазиева? Нет. Он продолжает искать варианты, как вытрясти из граждан страны побольше денег.

Так, еще 20 июня 2018 года премьер-министр подписал постановление, которым одобрил поправки в закон о государственном и социальном страховании. Документ уже в ближайшее время должен поступить в парламент для обсуждения.

Законопроектом предлагается внести поправки в статью 23, которая касается начисления страховых взносов. В действующей редакции страховые взносы начисляются на все виды оплаты труда (дохода), включая вознаграждения, гарантийные, компенсационные и другие выплаты (в том числе единовременные), предусмотренные трудовым законодательством.

В новой редакции предлагается доить кыргызстанцев, а именно облагать налогом (так называемым социальным отчислением) доход, полученный от предпринимательской и иной деятельности, а также по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, поручения и авторские гонорары, выплаченные за выполненные работы.

Если перевести чиновничий канцеляризм на простой язык, то получится, что Соцфонду нужно платить взносы абсолютно за все виды услуг.

Допустим, вы наняли рабочих, которые делают ремонт в вашей квартире. Так вот, мало того что нужно заплатить за их работу, так еще предстоит удержать страховой взнос в Соцфонд.

Почему? Теми же поправками оговорено, что начисление и удержание страховых взносов производятся у источника выплаты. Кто платит рабочим, тот и Соцфонду должен.

Получается, что государство хочет снять с себя бремя по взиманию страховых взносов и переложить его на предпринимателей. Теперь за теми, кто эти взносы платить не хочет, будут гоняться не сотрудники Соцфонда, а сами предприниматели или те, кто пользуется какими-либо услугами.

Все уйдут в тень
Инициатива по меньшей мере странная, особенно если учитывать, что Социальный фонд фактически пытается влезть в поле деятельности Налоговой службы. Согласно закону о тарифах страховых взносов, они взимаются исключительно с заработной платы и приравненных к ней выплат.

Желание взять взносы с оплаты за работы и услуги уже выглядит как дополнительный налог. Но это явно не сфера деятельности Соцфонда, да и подобный вид налога в стране уже есть.

Президент Ассоциации предприятий торговли, рынков и сферы услуг Сергей Пономарев уверен, что новая норма не только заставит отечественный бизнес уйти в тень, но и снизит инвестиционную привлекательность Кыргызстана. Такие нормы неприемлемы. Уже сейчас из-за высоких социальных отчислений Кыргызстан не может конкурировать даже с Казахстаном, а новые нормы только увеличат этот разрыв.

К тому же у бизнеса есть вопросы по проведению процедуры анализа регулятивного воздействия. Сергей Пономарев подчеркнул, что не слышал от коллег по бизнесу, чтобы кто-либо участвовал в обсуждении поправок. Президент Ассоциации рынков предположил, что для этого привлекали аффилированных юридических лиц.

"Я считаю, что неприемлемо применять такие нормы. Если инвесторы узнают, что платить отчисления нужно на все, в том числе и на дивиденды, то Кыргызстан может попасть в черный список для инвесторов. Мы уже обсуждали этот вопрос в Национальном альянсе бизнес-ассоциаций. Если АРВ не было, то мы будем требовать отзыва этого законопроекта. Если АРВ есть, то мы обратимся в Жогорку Кенеш с просьбой отклонить этот законопроект", - подчеркнул Сергей Пономарев.

Бизнес будет выступать против этого законопроекта. Я не слышал, чтобы документ чиновники обсуждали с бизнесом

Напомним, всего месяц назад президент Кыргызстана встречался с бизнесменами. Предприниматели рассказывали главе государства о наболевших за годы независимости проблемах. Одна из тем была посвящена именно работе Социального фонда. Чуть ли не каждый бизнесмен рассказал о своем негативном опыте работы именно с этой структурой.

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"Система социальных отчислений - один из главных факторов ухода бизнеса в тень. Существует большая нагрузка в части социальных отчислений на работодателя", - заявил тогда председатель Торгово-промышленной палаты Марат Шаршекеев.

"По Соцфонду много вопросов, насколько прозрачно "работают" деньги, которые туда отчисляются. Кроме того, высокие ставки социальных отчислений уже сейчас приводят к тому, что работодатели платят зарплату в конвертах. У нас дефицит рабочих рук. Приходится хвататься за любого сотрудника. И приходится платить в конвертах, чтобы зарплата выходила больше. А потом Соцфонд приходит с проверками и возникает коррупционная составляющая. Система не отработана, она несовершенна и вызывает много нареканий. На встрече президента с бизнесом уже говорили об этом. Было предложение создать координационный совет на базе Жогорку Кенеша, чтобы обсудить возможность упрощения. Но вместо этого мы получаем совсем другую инициативу", - подчеркнул Сергей Пономарев.

Скандалы вокруг соцотчислений возникают регулярно. Причем уже много лет предприниматели жалуются, что Соцфонд - одно из самых закрытых ведомств.

На той же встрече бизнес просил президента рассмотреть возможность уменьшения бремени социальных отчислений.

Президент отреагировал мгновенно. Он поручил правительству рассмотреть все жалобы, решить проблемные вопросы. Но в обмен бизнес должен был честно платить налоги и выходить из тени. Первым отреагировало Министерство экономики, отказавшись от спорной идеи повысить в два раза налог с продаж.

А вот Социальный фонд сделал все с точностью до наоборот. Он решил не мелочиться и только ухудшить условия ведения бизнеса в стране. И тот факт, что такие новшества могут привести к уходу предпринимателей в тень, не смутил ни Соцфонд, ни главу правительства, который согласился с поправками.

17 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539757320
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