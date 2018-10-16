Мама Люба, давай... В Кыргызстане увеличилась рождаемость

09:24 17.10.2018

17 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО

В Кыргызстане увеличилась рождаемость



В Кыргызстане увеличилась рождаемость. Об этом сообщает ГРС.



Согласно данным автоматизированных информационных систем по паспорту и ЗАГС, по итогам 9 месяцев зарегистрировано 98 тысяч новорожденных, что на 37 тысяч больше, чем в 2017 году.



С начала запуска единовременного пособия "балага суйунчу" оформлено более 55 тысяч заявок.



Выросло и число усыновлений. В этом году усыновили 754 ребенка, что на 125 детей больше, чем за тот же период 2017-го. Выросли показатели с установлением отцовства.



Число зарегистрированных браков выросло с 16 тысяч до 30 тысяч. Вместе с тем растут и разводы. В этом году распалось 7,5 тысячи семей, в 2017-м - 5 тысяч.