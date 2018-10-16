Двойная игра Трампа и Эрдогана в деле Хашогги, - Le Monde

09:33 17.10.2018

16 октября 2018 г.

Бенжамен Барт | Le Monde



Американский и турецкий руководители требуют объяснений по поводу исчезновения журналиста, всячески стремясь сберечь свои отношения с Эр-Риядом, пишет корреспондент французской Le Monde в Бейруте Бенжамен Барт.



В то время как дело Хашогги длится уже третью неделю, Турция и США стремятся найти выход из кризиса и хоть какой-нибудь компромисс, который позволит Эр-Рияду сохранить лицо путем подтверждения убийства саудовского журналиста, говорится в статье.



Это следует из двух телефонных разговоров, которые провели турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп 14 и 15 октября с саудовским властителем Салманом. По данным CNN, был выработан текущий сценарий, направленный на то, чтобы признать смерть известного обозревателя "результатом неправильного допроса", проведенного "без разрешения и в ходе непрозрачной операции", передает журналист.



В результате беседы Салмана и Трампа, произошедшей после угроз "очень сурового наказания", произнесенных американским президентом в субботу, давление на Эр-Рияд было ослаблено, говорится в статье.



"Мои обычно хорошо проинформированные источники в нефтяных компаниях констатируют сильную напряженность внутри королевской семьи, - говорит Джозеф Баут, специалист по Ближнему Востоку в Фонде Карнеги. - Они поняли, что Мухаммед ибн Салман совершил оплошность, и ищут способ дать задний ход и при этом не потерять лицо".



Сможет ли Турция подтвердить сценарий о "неконтролируемых элементах", намеченный Трампом? Вполне возможно, считает Барт. Всячески декларируя то, что он хочет пролить свет на этот скандал, Эрдоган остерегается открыто обвинять нефтяную монархию.



Один из его советников даже упомянул о том, что несколько дней назад была выдвинута версия об оплошности, допущенной более или менее независимыми тайными агентами, говорится в статье.



"Турция охотно обошлась бы без этого кризиса, - поясняет турецкий аналитик Селим Сазак, член американского исследовательского центра Century Foundation. - Страна озабочена валютными трудностями и сирийским досье, у нее достаточно проблем, требующих разрешения. Тем более что Саудовская Аравия - это могущественная страна, имеющая поддержку почти всего арабского мира. Эрдоган, вероятно, объяснил Салману, что он не может утверждать, будто ничего не произошло, но они должны выработать некое срединное решение, которое избавило бы саудитов от унижения и позволило бы туркам не прослыть идиотами".



Источник: Le Monde