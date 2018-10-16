Салман Великолепный. Истинное лицо "милого" Сауд-кронпринца, - Die Welt

09:34 17.10.2018

16 октября 2018 г.

Нандо Зоммерфельд, Хольгер Цшепиц | Die Welt



Несмотря на то, что в Саудовской Аравии царит тоталитарный режим, страна считалась желанным инвестором - по крайней мере, до недавних пор. Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги ставит Запад перед серьезной дилеммой, констатирует Die Welt.



Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман считается сторонником реформ в своей стране - "тем, кто обеспечит королевству безоблачное экономическое будущее, связанное не только с нефтью".



МБС, как часто называют кронпринца, "считается в то же время радикальным и беспощадным правителем". Об этом из своего американского добровольного изгнания писал и критически настроенный саудовский журналист Джамаль Хашогги. "С момента посещения журналистом консульства Саудовской Аравии в Стамбуле его следы теряются. Турецкие следователи исходят из того, что оппонент режима был убит саудовскими агентами в здании консульства. Эр-Рияд свою причастность отрицает, в то же время не может предоставить доказательств того, что Хашогги живым покинул консульство. В понедельник вечером, как сообщает CNN, турецкие следователи вместе со своими саудовскими коллегами провели обыск в консульстве", - сообщают авторы публикации Нандо Зоммерфельд и Хольгер Цшепиц.



Мировая экономическая элита оказалась застигнута этими событиями врасплох: неужели Саудовская Аравия, этот заслуживший благосклонность экономический партнер, совсем не так мил и не лишен изъянов? "Это становится проблемой еще и потому, что Эр-Рияд за последние годы серьезно укрепился в роли желанного инвестора", - отмечают журналисты.



"С туго набитыми нефтедолларами карманами саудовские государственные фонды развернулись на западном рынке, обеспечив себе участие в технологических концернах. Западные банки, оборонные компании и фирмы, предлагающие услуги в сфере инфраструктуры, с удовольствием завязывали деловые отношения с шейхами", - говорится в статье.



Теперь становится очевидным, насколько плотную экономическую сеть сплели за последнее время саудовцы. "И на фоне нынешней ситуации это становится серьезной проблемой, способной нанести урон бизнесу. В преддверии экономического форума Future Investment Initiative, куда слетается экономическая элита со всего мира, неожиданно со всех сторон посыпались отказы в участии. И если МБС хотел продемонстрировать в пустыне всему миру, как он представляет будущее своей страны, ему придется это делать в присутствии далеко не всех именитых представителей мировой экономики". От участия в форуме уже отказались, в том числе, главы таких концернов, как Uber, JPMorgan, Blackrock и Blackstone.



"Отдельные представители европейского экономического истеблишмента так же настроены в отношении Эр-Рияда критически. В то время как Siemens входит в число спонсоров форума, концерн Airbus держит дистанцию от Эр-Рияда и мероприятия", - передает Die Welt.



По данным аналитической компании Refinitiv, в этом году банкам удалось заработать около 247 млн долларов на продаже компаниям из Саудовской Аравии ценных бумаг, облигаций или консалтинговых услугах.



"Участие в экономическом форуме в Эр-Рияде становится не только визитом на серьезное мероприятие, в ходе которого устанавливаются контакты и укрепляются отношения. Саудовская Аравия для многих концернов уже не только партнер, но и владелец", - пишут авторы.



О том, как негативно участие саудовцев может сказаться на бизнесе, свидетельствует пример компании Tesla и банка Softbank, акции которых серьезно потеряли в цене в начале недели (компании потеряли в рыночной стоимости 7 и 20 млрд долларов соответственно).



Источник: Die Welt