 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Боевой расчет урагана "Майкл" уничтожил 17-ть F-22 ВВС США стерев с лица Земли авиабазу "Тиндалл"
10:06 17.10.2018

На прошлой неделе ураган "Майкл", который называют самым мощным за последние 50 лет, ударил по Флориде, фактически полностью стерев базу ВВС США "Тиндалл" с лица Земли, пишет "Бизнес инсайдер". Предварительные данные говорят о том, что стихия уничтожила около семнадцати Ф-22. Если добавить к этому недавнее крушение истребителя Ф-35, то вырисовывается печальная картина состояния ВВС США.

Военно-воздушные силы США столкнулись с проблемой серьезного сокращения истребителей-невидимок после того, как ураган "Майкл" уничтожил немало Ф-22 (F-22). А после первой аварии Пентагон решил приостановить участие Ф-35 (F-35) в боевых операциях.

F-35B упал в сентябре. На фоне расследования причин аварии всем истребителям было запрещено подниматься в небо, пока системы подачи топлива каждого самолета не будут проверены на наличие дефектов.

На прошлой неделе ураган "Майкл", который называют самым мощным за последние 50 лет, ударил по Флориде, полностью разрушив базу ВВС "Тиндалл", фактически стерев базу с лица Земли.

"База уничтожена. Старые дома придется заменить новыми. Более поздние сооружения на базе, которые пережили мощный ураган, требуют капитального ремонта", - сказал сенатор Флориды Билл Нельсон. Предварительные отчеты говорят о том, что ураган уничтожил около 17 F-22. Поврежденные самолеты невозможно отремонтировать.

Если эта цифра подтвердится, это будет означать, что ВВС США потеряли 10% от общего количества F-22, состоящих на вооружении. И это проблема, потому что США полагаются именно на этот самолет в своем доминировании в небе.

Однако, секретарь ВВС Хизер Уилсон заявила, что ущерб был "меньшим, чем мы боялись". Пока не известно наверняка, сколько самолетов повредил ураган "Майкл". Однако, семьи военных с базы "Тиндалл" переселены в другие места на неопределенное время. Тренировочная программа для пилотов, которая действовала на базе, приостановлена.

17.10.2018
Алекс Локи (Alex Lockie)
Business Insider, США

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539759960
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