Американский негр-рэпер "T.I." снял клип с голой "Меланией". Стебут по-черному

11:22 17.10.2018

Американский рэпер T.I. снял музыкальное видео, в котором главную роль исполняет "первая леди". Пока музыкант выпустил только краткую версию клипа - тизер. Но и он наделал немало шума в США.



Итак, скандальная модель Мелани Марден (на фото) играет супругу Дональда Трампа: сходства добавляют длинные стройные ноги, похожая укладка и цвет волос, а также куртка с надписью "Мне вообще-то все равно, а вам?".



Появление Мелании Трамп в этой куртке спровоцировало громкий скандал ранее в этом году. Тогда в США разворачивалась драма вокруг разделения нелегальных мигрантов со своими детьми и супруга Дональда Трампа приехала в лагерь для детей нелегальных мигрантов в Техасе в куртке с провокационной надписью.



В музыкальном клипе T.I., который явно не является избирателем Трампа, заставил "Меланию" танцевать стриптиз для него в овальном кабинете.



Пресс-секретарь первой леди США уже призвала бойкотировать музыку исполнителя, но тизер клипа все набирает и набирает просмотры.





