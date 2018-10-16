Норвежские археологи нашли в земле 20-метровый корабль викингов, которому более 1 тыс. лет (фото)

11:27 17.10.2018

Археологи нашли на северо-востоке Норвегии древнее место захоронения викингов и 20-метровый корабль, погребенный на глубине 1,5 м.



Корабль нашли в сельской местности в провинции Эстфолл. Как уточняет National Geographic, его захоронили более 1 тыс. лет назад. Обнаружить захоронение удалось с помощью специального георадара.



Ранее в стране были найдены только три захоронения неповрежденных кораблей.



Как заявил руководитель проекта, археолог Ларс Густавсен из Норвежского института исследований культурного наследия, корабль - это часть кладбища, которая была создана, чтобы показать "власть и влияние" похороненных.



Археологи пока не планируют начинать раскопки. Сначала проведут исследование находок, чтобы оценить степень их сохранности.