На ладан дышат. Эрдоган технично посадил Путина на Фанар, - "Известия"

11:34 17.10.2018 На ладан дышат: новое испытание для отношений Москвы и Киева



За локальным церковным конфликтом на Украине стоит глобальная геополитика



София Девятова

Алексей Забродин

Наталия Портякова



Разрыв евхаристического общения Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом дал почву для многочисленных дискуссий и толкований - как вести себя прихожанам, особенно на Украине, что делать тем православным, чей приход решит присоединиться к УПЦ КП, и почему паломникам РПЦ закрыта дорога на Афон. Но последствия нового украинского кризиса затронут не только верующих, потому что в нем гораздо больше политики, нежели религии.



Эксперты убеждены: даже если Киев и добьется автокефалии, это не особо поднимет рейтинг президента Петра Порошенко. Зато его стремление любой ценой получить томос (в котором еще недавно не нуждалась ни УПЦ МП, ни УПЦ КП) привело к тому, что у граждан Украины и России появился еще один весомый повод для взаимной неприязни, а гражданский раскол внутри страны усугубился.



Православный клин



История с предоставлением Украинской православной церкви автокефалии стала составной частью нынешней политики Киева, цель которой - вбить клин между украинским и российским народами. Об этом "Известиям" рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его мнению, своими действиями Петр Порошенко хочет всего лишь добиться дополнительной поддержки избирателей перед выборами, запланированными на март 2019 года. Политик отметил, что слова украинских властей о том, что "все пройдет мирно", не соответствуют реальности - на деле в стране идет создание "новой" церкви путем уничтожения "старой".



Тема предоставления автокефалии украинской церкви активно лоббировалась еще во времена президентства Виктора Ющенко. Тогда Вселенский (Константинопольский) патриарх Варфоломей не откликнулся на эту идею, предпочтя тесное сотрудничество с Московским патриархатом и даже поддержав анафему раскольнику Филарету, сказал "Известиям" Николай Азаров.



- Все это прекрасно укладывается в линию на разрыв всех связей с Россией - культурных, экономических и религиозных. Сейчас очевидно, что на Варфоломея воздействовали США. Возможно, мы слишком много внимания уделяли Вселенскому патриарху, который последние несколько сотен лет и не был "вселенским". Нет больше такого города Константинополь. Все, что у него осталось, это Фанар (исторический район в Стамбуле, где расположена резиденция патриарха. - "Известия") - маленькая церковь да усадьба. А сам патриарх - турецкоподданный, - заявил "Известиям" экс-премьер Украины.



По его мнению, принимаемые Константинопольским патриархатом решения будут иметь катастрофические последствия как для внутренней ситуации на Украине, так и для многовековых связей народов - российского и украинского. Уже сейчас "СБУ проводит работу со священниками, руководителями на местах, а дальше подключатся штурмовики и радикалы", считает Николай Азаров.



- В переходный период - пока нет томоса - для Порошенко важно говорить, что все будет мирно. Но мирно не получится, ведь идет уничтожение УПЦ МП. Чиновники уже говорят о возможной отмене аренды Почаевской и Киево-Печерской лавры (принадлежат УПЦ МП), а для прихожан это существенно. Верующих можно сломить только силой. Поэтому ликвидация Московского патриархата на Украине по определению не может пройти мирно, что и нужно Порошенко, - пояснил экс-премьер, добавив, что УПЦ МП еще при патриархе Алексии II была фактически предоставлена финансовая, внутриполитическая независимость, но сохранялось важное духовное единство.



Нынешние события стоит рассматривать "через призму тотальной войны, которую коллективный Запад ведет против России", заявил "Известиям" председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.



- Борьба двух церквей - это частность. Все знают, что Константинопольский патриарх находится под полным влиянием США, - считает депутат. - Так что религия здесь - инструмент в глобальной геополитической борьбе с Западом за место под солнцем и очередное звено в цепочке тех действий, которые против нас проводятся.



Нынешний кризис затрагивает "глубинную суть отношений народов Украины и России - общую духовную культуру и церковную историю, которая, как не раз говорил патриарх Кирилл, укоренена в киевской купели, где и произошло Крещение Руси", пояснил "Известиям" руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. По мнению эксперта, построить новую идентичность на противопоставлении уже даже не России, а всей русской культуре не удастся: Украина с начала 1990-х годов привыкла существовать в рамках многообразия церковных юрисдикций, а политизация церковной темы после президентских выборов будет потихоньку спадать.



- Остается надеяться, что действия политиканов, которые втягивают церковь в политику, как это делают Порошенко и (Павел) Климкин (глава МИД Украины. - "Известия"), не выльются в гонения, принятие законопроектов по поводу смены статуса УПЦ и массовые беспорядки у монастырей и приходов, - отметил религиовед.



Удар по пастве



Автокефалии украинской церкви пока никто не предоставил. Обещанный томос - документ о подтверждении ее статуса - до сих пор не издан. Фактического объединения церквей в стране не произошло. Кто возглавит новую структуру, тоже остается загадкой.



На сегодняшний день единственным фактическим изменением в статусе Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви стала легализация их предстоятелей (патриарха Филарета Денисенко и митрополита Макария) Вселенским патриархатом. Это произошло 11 октября на заседании Священного синода в Стамбуле, когда Константинополь также вернул прихожан УПЦ КП и УАПЦ в церковное общение. Однако каноничность этих действий опровергает Русская православная церковь и ставят под сомнение некоторые другие поместные церкви. Так, Антиохийская, Александрийская и Сербская церкви уже настаивают на всеправославном обсуждении украинского вопроса.



На заседании Священного синода РПЦ 15 октября было принято решение о прекращении евхаристического общения с Константинополем. С точки зрения Церкви, это очень серьезный шаг.



Обе стороны конфликта поспешили заявить, что не будут оказывать давление на верующих. Но прихожане неизбежно ощутят на себе последствия решений двух синодов. Верующие на Украине окажутся перед непростым выбором: или влиться в новую религиозную структуру, или сохранить преданность своей Церкви. По словам доктора богословия Алексея Осипова, особенно нелегко будет жителям небольших сел и деревень.



- В них, возможно, сложится ситуация, как в 1930-е, 1950-е и даже 1960-е годы в СССР, когда во многих местах вообще не было Церкви. Так что людям придется ждать возможности съездить на исповедь, на причастие или заказать отпевание там, где, по их убеждению, находится Церковь, а не подделка, - отметил он.



Эксперт считает, что при переходе из одного патриархата в другой для прихожан возникнут сложности с совершением обрядов и таинств - прежде всего при причастии, а также при вступлении в брак или отпевании.



- Таких проблем будет множество, обойти их невозможно и, я думаю, РПЦ должна подготовить инструкции для прихожан по всему комплексу этих возможных ситуаций, - сказал Алексей Осипов.



Богослов и историк Церкви Владислав Цыпин пояснил "Известиям", что переход верующих в новую православную структуру на Украине не скажется на факте крещения.



- Крещение неизгладимо, куда бы человек ни уходил. Когда человек возвращается в лоно Церкви, его заново не крестят, - утверждает эксперт.



При этом, по его словам, православные канонической церкви, перешедшие в новую структуру, станут для РПЦ вероотступниками и раскольниками. Те же, кто останется верен Московскому патриархату, будут испытывать давление со стороны украинских властей.



Как ранее писали "Известия", разрыв евхаристического общения РПЦ с Фанаром больше всего коснется прихожан церквей, которые юридически принадлежат Константинопольской православной церкви - туда им теперь вход закрыт. Это будет особенно ощутимо за рубежом - например, во Франции. Кроме того, в тяжелом положении окажутся и русские монахи на Афоне - им придется либо покинуть святое место, либо перейти в другую Церковь. Паломничество россиян на Афон теперь тоже под запретом.



Судьба реликвий



Сейчас один из самых важных вопросов для православных России и Украины - за кем останутся великие святыни, в частности Киево-Печерская лавра. В минувшее воскресенье в лавре собралось огромное число верующих в связи с потенциальной опасностью ее захвата националистами. Как пояснил "Известиям" протоиерей Владимир Вигилянский, лавра находится в пользовании Московского патриархата на основании долгосрочного договора, и отобрать ее можно только насильно. Пока эксперты не берутся утверждать, что кто-либо решится на этот захват.



Другие возможные последствия разрыва отношений двух Церквей зависят от того, как отнесутся к этим событиям другие поместные Церкви. Например, если Иерусалимская церковь, до сих пор не обозначившая свою позицию, примет сторону Константинополя, то, как заявил "РИА Новости" секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон, РПЦ приостановит участие в службах в храме Гроба Господня. Однако пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков утверждает, что никаких сложностей с принесением Благодатного огня из Иерусалима в Россию на Пасху не возникнет.



А вот принесение в Россию реликвий, которые хранятся в храмах и монастырях Вселенского патриархата, вряд ли будет возможным в ближайшее время, пояснил священник. Среди реликвий, которые хранятся в церквях и монастырях, подчиняющихся Константинопольскому патриархату, - пояс Пресвятой Богородицы, части Тернового Венца Спасителя, мощи святых и чудотворные иконы. Источник - Известия

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