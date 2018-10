Чисто аравийское убийство. Чем был опасен журналист Хашогги? - К.Гулов

11:43 17.10.2018 Чисто аравийское убийство: чем был опасен пропавший в Турции журналист



Колумнист Washington Post был весьма осведомленным советником руководителя спецслужб



Кирилл Гулов



Ситуация с пропажей колумниста американской газеты Washington Post саудовского происхождения Джамаля Хашкаджи набирает обороты. Журналист, который последнее время очень активно критиковал власти Саудовской Аравии, исчез 2 октября после визита в консульство королевства в Стамбуле. За это время в СМИ появилось множество теорий - от похищения до убийства. Инцидент серьезно накалил отношения между Анкарой и Эр-Риядом и грозит подорвать контакты ближневосточной монархии со своим главным союзником - Соединенными Штатами. В подробностях таинственной истории разбирались "Известия".



СМИ узнали подробности о предположительном убийстве саудовского журналиста в Стамбуле



Who is Mr. Khashoggi



Джамаль Хашкаджи - один из самых известных представителей прессы из Саудовской Аравии. Его карьера началась с освещения советской кампании в Афганистане в начале 1980-х. Владение ситуацией, и в том числе личное знакомство с Осамой бен Ладеном (одним из богатейших людей королевства), бывшим на тот момент лидером афганского сопротивления, противостоящего советскому воинскому контингенту, позволило Хашкаджи стать одним из главных экспертов по Афганистану.



Журналист долгое время был в очень хороших отношениях с правящими кругами Саудовской Аравии. Он возглавлял телеканал Al Arab News и был советником начальника разведки, а затем посла королевства в Соединенных Штатах Турки бен Фейсала. Однако разногласия с властями Саудовской Аравии, а точнее, конфликт с нынешним наследным принцем Мохаммедом бен Салманом, вынудили Хашкаджи покинуть родину. В последнее время журналист проживал в Соединенных Штатах и был колумнистом Washington Post. Эксперт также выступал на полях российского дискуссионного клуба "Валдай".



Полиция заявила об обнаружении доказательств убийства саудовского журналиста



По мнению эксперта по Ближнему Востоку Вячеслава Матузова, Джамаль Хашкаджи имел доступ к секретной информации, которую он мог получить, работая с саудовскими спецслужбами.



- В первую очередь он не журналист, а политический советник Турки бен Фейсала. В таком качестве его и надо рассматривать. Конечно, в последнее время он работал колумнистом Washington Post, но по основной профессии он советник руководителя спецслужб, а это разные вещи. Причин для покушения на него было больше, чем одна. Этот человек, будучи советником, должен был быть осведомленным по поводу создания организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ), знал прекрасно, как создавался бен Ладен. Тут не столько статьи по поводу бен Салмана стали причиной покушения, а знание других вещей, - считает востоковед.



Что произошло 2 октября



Помпео встретился с саудовским королем на фоне скандала с пропавшим журналистом



Джамаль Хашкаджи пришел в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле с целью получить справку о разводе с бывшей женой. Журналист намеревался в будущем связать себя узами брака с новой избранницей, турчанкой Хатидже Дженгиз. Исходя из данных, полученных с камер наблюдения, Хашкаджи вошел в здание консульства, но никаких данных о том, что он покинул саудовское диппредставительство, не было. Примечательно, что в этот день все сотрудники консульства с турецкими паспортами были отправлены в отгул, а камеры в загранучреждении, по заявлениям дипломатов, не работали. Невеста журналиста прождала его у консульства несколько часов, а затем начала бить тревогу.



Спустя некоторое время после пропажи журналиста в турецких СМИ начали появляться различные версии произошедшего. Выяснилось, что в этот же день в Стамбул несколькими рейсами прибыла группа из 15 граждан Саудовской Аравии с дипломатическими паспортами, которые затем проследовали в здание консульства и вышли позднее с несколькими сумками. В них, по сведениям турецких журналистов, находились части тела Хашкаджи, который предположительно был убит и расчленен в здании диппредставительства. Впоследствии обе группы "дипломатов", разделившись, вернулись на родину через Каир и Дубай соответственно.



Google отказалась от участия в форуме в Эр-Рияде после пропажи журналиста



Эр-Рияд яростно опровергал все подозрения в убийстве, не предоставив, однако, никаких доказательств. Саудовские власти настаивали на том, что Хашкаджи покинул территорию консульства, а о дальнейшей его судьбе им ничего не известно. Наследный принц Мохаммед бен Салман настаивал, что он лично заинтересован выяснить судьбу гражданина королевства. Ряд саудовских официальных лиц назвали предъявленные обвинения "фальшивыми" и "несостоятельными". Спустя несколько дней Анкара и Эр-Рияд договорились о проведении в здании миссии совместных следственных мероприятий.



Реакция мирового сообщества



Первыми тревогу забили турецкие власти. Президент Реджеп Тайип Эрдоган 8 октября объявил, что лично следит за ходом расследования. К этому времени в СМИ появились анонимные заявления от турецких правительственных источников о том, что саудовский журналист предположительно был убит на территории саудовского диппредставительства. Турецкий лидер во время пресс-подхода в Анкаре заявил, что был знаком с Джамалем Хашкаджи и даже считал его своим другом.



Главы европейских стран призвали провести расследование исчезновения журналиста



Позднее советник Эрдогана Ясин Актай, который также знал как Джамаля Хашкаджи, так и его невесту Хатидже, высказал предположение, что причиной исчезновения колумниста стало убийство, и отметил, что саудовская сторона наверняка предоставила бы доказательства в подтверждение своей версии.



Американский президент заявил, что Эр-Рияд будет "наказан" в случае, если его причастность к расправе над журналистом будет доказана. Дональд Трамп назвал случай в консульстве "опасным прецедентом", однако в целом позицию лидера США нельзя назвать последовательной, учитывая, что, говоря о возможных санкциях, глава Белого дома заявил, что инцидент не повлияет на крупную оружейную сделку между Вашингтоном и Эр-Риядом.



По мнению Вячеслава Матузова, большую роль в позиции Дональда Трампа играет раскол в американском политическом истеблишменте. И при любом решении американский президент будет подвергнут шквалу критики.



- Трамп не хочет идти на разрыв отношений с Саудовской Аравией, но над ним висит дамоклов меч тех, кто сгруппировался вокруг Washington Post - оплота Демократической партии, противостоящей президенту США. Эти люди мертвой хваткой вцепились в Трампа. Ему очень трудно принять спокойное решение и уйти от прямых обвинений в сторону Саудовской Аравии, - пояснил эксперт.



Турция предоставила США доказательства гибели саудовского журналиста



В это же время группа сенаторов настоятельно призывает президента расследовать инцидент и даже высказала мысль применить в отношении саудовских чиновников "акт Магнитского".



Стоит отметить, что в момент, когда начали появляться доказательства в пользу версии об убийстве, госсекретарь США Майк Помпео вылетел в Саудовскую Аравию для переговоров с королем Салманом, наследным принцем Мохаммедом и министром иностранных дел Аделем аль-Джубейром.



Со стороны ЕС также прозвучало несколько заявлений. Так, Федерика Могерини, глава европейской внешней политики, вслед за своим коллегой Майком Помпео призвала провести тщательное расследование пропажи саудовского журналиста.



Не осталась в стороне и главная межгосударственная организация - ООН. Ее Генеральный секретарь Антонио Гуттериш высказал опасения, что подобные инциденты могут в будущем стать "новой нормой". В свою очередь, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила с предложением приостановить принцип экстерриториальности для саудовского консульства в Стамбуле, что позволило бы провести более тщательное расследование.



Бойкот Эр-Рияду



Наметившаяся негативная реакция на инцидент уже воплотилась в целом ряде отказов крупных бизнесменов и политических деятелей от участия в крупной инвестиционной конференции, которая запланирована в конце октября в саудовской столице. В связи с инцидентом в Эр-Рияд отказались приехать секретарь американского казначейства Стив Мначин и британский министр международной торговли Лайам Фокс.



Председатель совета директоров Ford Motor Билл Форд и генеральный секретарь JP Morgan Джейми Даймон, которые должны были выступить на полях форума в качестве спикеров, заявили о своем неучастии. В дальнейшем их примеру последовали главы Uber Tecnologies и еще ряд крупных бизнесменов. Свою позицию высказали и такие крупные СМИ, как The Financial Times, Bloomberg, CNN и CNBC, которые отказались от статуса информационных спонсоров инвестиционного форума.



Действия крупных западных магнатов и медиахолдингов не могут не сказаться отрицательно на статусе форума, который в определенных кругах неофициально назывался "Давосом пустыни". Ущерб нанесен и королевству в целом - как в лице инвестора, так и страны, привлекающей инвестиции. Источник - Известия

