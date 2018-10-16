 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Зажравшиеся чиновники ошалели от вседозволенности". Линии раскола в Росэлите множатся, - А.Полунин
11:47 17.10.2018

"Зажравшиеся чиновники ошалели от вседозволенности"
Линии раскола в элите множатся, как накануне 1991-го

Андрей Полунин
Материал комментируют:
Сергей Обухов

Общество в России не только социально несправедливо, оно расколото, а власть все больше его раздражает. Об этом 16 октября заявила с трибуны Госдумы на пленарном заседании депутат от КПРФ Ольга Алимова.

Алимова рассказала, что избиратели передают через депутатов: "так жить невозможно - вы нас не видите и не слышите". "Недавно было принято гнусное решение о повышении пенсионного возраста якобы из-за того, что не хватает денег - но почему-то бюджет обеспечивает чиновникам золотые парашюты", - заявила она, напомнив недавний скандал с получением 23 окладов заместителем губернатора Воронежской области Юрием Агибаловым.

Парламентарий отметила, что такими преференциями пользуются тысячи чиновников, и не только в Воронежской области. "Это неприкрытый цинизм", - возмутилась она.

Алимова также обратила внимание, что для нищих в стране повышается пенсионный возраст, тарифы ЖКУ, а "счета за вывоз мусора выставляют даже тем, кто давно умер". При этом для состоятельных россиян, напротив, вводятся "льготы по налогам и счастье от денежного дождя".

"Главное, что власть не замечает этого и продолжает доить народ", - подчеркнула Алимова. Она отметила, что делают это не враги из стран Запада, а обычные российские чиновники.

"Обычные, извините, зажравшиеся чиновники, которые ошалели от вседозволенности и день за днем утрачивают связь с реальностью, порождая в людях апатию, безразличие, а порой, даже и ненависть, которые в итоге могут вырасти в агрессию", - сказала парламентарий.

По ее словам, в России необходимо вводить прогрессивную шкалу налогообложения, уменьшать бонусы для топ-менеджеров в госкорпорациях, урезать зарплаты чиновникам, сенаторам, депутатам и огромные пенсии привилегированным пенсионерам.

"Вы думаете, что с принятием пенсионной реформы протест ушел в сторону? Нет. Я думаю, власть делает все возможное, чтобы из искры возгорелось пламя", - резюмировала Алимова.

Это выступление вывело из себя спикера нижней палаты Вячеслава Володина. "Начните с себя", - сурово посоветовал Володин, рекомендовав внести в качестве законодательных инициатив озвученные с трибуны предложения. Спикер напомнил о тех, "кто разваливал СССР, а сейчас получает специальные пенсии в регионах и претендует на надбавки - каждый секретарь обкома, каждый секретарь ЦК себе это в стаж записал и включил в госслужбу, а какая это госслужба, если без страны остались?".

Заявления о пенсионной реформе он назвал популистскими. "Если кто-то считает решения, которые принимаются на уровне страны авантюрой - подайте в суд, докажите", - посоветовал Володин. Он добавил, что как раз неисполняемые популистские решения, принимаемые в 1990-е, завели страну в тупик.

"Коллеги, давайте заканчивать популистские выступления. Дума место для дискуссий, а не для популизма. Популизм разрушителен. Можно остаться враз без страны. Была огромная страна, но только те, кто сидел в этих парткомах, должен помнить, чем это закончилось", - подытожил он.

- Ключевой момент в позиции спикера - презумпция виновности партийного аппарата в развале СССР, - отмечает секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов. - А разве не причастны к этому развалу демократы и демократическое движение, к которому принадлежал в свое время Вячеслав Володин? Именно демократы на референдуме 1991 года призвали голосовать против сохранения СССР. Напомню, в Москве, Петербурге и Екатеринбурге большинство голосов собрали как раз сторонники развала страны.

Но сегодня Володин валит вину за развал исключительно на КПСС. И когда он говорит о пенсиях и стаже госслужбы бывших секретарей обкомов, де-факто поднимает вопрос люстрации. Хорошо, я не против. Только замечу: в СССР пенсионер республиканского значения получал 200 рублей в месяц, а обыкновенный пенсионер - 120 рублей. И как раз демократы возмущались тем, что на привилегированные советские пенсии тратится слишком большая доля общественного блага. Зато нынешние привилегированные пенсии чиновников Володина - бывшего представителя демократического лагеря - не возмущают нисколько.

Но вернемся к развалу СССР - а армия? Каждый советский военнослужащий приносил присягу, в которой клялся "по приказу советского правительства выступить на защиту моей Родины - СССР". И призывал на себя "суровую кару советского закона, всеобщую ненависть и презрение трудящихся" в случае нарушения присяги. Разве армия свою присягу выполнила?

И, наконец, самый любопытный вопрос: а комитет госбезопасности, который по сути был ключевой структурой, обеспечивающей единство СССР - он свою присягу выполнил? На минуточку, если продолжить рассуждать, может появиться вопрос и об ответственности Владимира Путина - как, с одной стороны, члена КПСС, с другой - представителя КГБ.

Если Володин готов развернуть общественную дискуссию по этому последнему пункту - я с интересом послежу за ее ходом.

На деле, в развале СССР участвовали не только демократы, которые считали, что "империя зла" должна быть разрушена. И не только неэффективное советское чиновничество, которое усугубляло ситуацию бездействием. В развале замешана та часть советской элиты, которая и сегодня находится у власти - связанная с силовиками и КГБ. Мы же понимаем, что именно силовики и спецслужбисты составляют опору нынешнего режима.

Да, была и группа партаппаратчиков, которая конвертировала власть в собственность. Но все это округлялось под известный проект, который родился в недрах спецслужб: вхождение СССР - в урезанном виде, без союзных республик - в мировую цивилизацию. Помните лозунг "Европа от Ванкувера до Владивостока?". Это предполагало еще и отказ от имперской особости России.

"СП": - Володин, призывая "заканчивать популистские выступления", говорит, что иначе можно остаться без страны. При каких сценариях возможен развал России?

- Думаю, мы действительно можем остаться без страны - только это вопрос не к Ольге Алимовой и КПРФ. Это вопрос к той части российской элиты, которая сейчас хочет капитулировать под давлением Запада. Причем, капитулянтские настроения у нее весьма сильные.

Скажем, к этой части элиты принадлежит "семья" Бориса Ельцина.

Как видим, Володин прав в том, что страну можно потерять. Но проблема здесь, повторюсь, не в бывших секретарях обкомов.

Частью другого сценария развала могут стать события, которые происходят сейчас вокруг РПЦ. Церковь у нас принадлежит к элите. С другой стороны, часть нашей силовой элиты, насколько я понимаю, завязана на так называемых "афонских" - на Константинопольский патриархат. И нынешней разрыв с Константинополем может стать еще одной линией раскола в российской элите.

Замечу, монархический проект российских силовиков тоже никуда не делся. Неслучайно на Афон любит ездить, к примеру, принц Чарльз. Можно вспомнить еще и странный недавний визит в Россию другого члена британской королевской семьи - принца Майкла Кентского, В 1990-е его считали чуть ли не претендентом на российский престол, и прочили на пост премьера. Так вот, без поддержки Константинополя этот монархический проект, по моему мнению, невозможен. И этот узел противоречий - еще один фактор дестабилизации российской элиты.

"СП": - В 1989 году никто в СССР и помыслить не мог, что страна развалится - а через два года именно это и случилось.

- В условиях, когда все политические институты завязаны на личный рейтинг Владимира Путина, это может произойти стремительно. Власть уже не знает, что делать с пограничным конфликтом Ингушетии и Чечни, непонятна ситуация в Кабардино-Балкарии. Плюс никуда не делись центробежные настроения в ряде национальных республик. По сути, скрепы, которые держат Россию, расшатываются все сильнее. И это - опасная тенденция.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539766020
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