Ближневосточный Скрипаль: Лондон и Брюссель боятся связываться с арабами, - "СП"

11:48 17.10.2018 Ближневосточный Скрипаль: Лондон и Брюссель боятся связываться с арабами

Саудовской Аравии не грозят санкциями и высылкой дипломатов за дерзкое убийство журналиста



Мария Безчастная

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Никита Данюк



Госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом 16 октября обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и совместные усилия по противодействию региональным вызовам. Обсуждалось ли на переговорах громкое исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, не сообщается. Хотя очевидно, что именно для этого Помпео так спешно прибыл в Саудовскую Аравию.



Напомним, оппозиционный саудовский журналист, колумнист The Washington Post Джамаль Хашкаджи, который с 2017 года проживал в США, так как опасался за свою жизнь, исчез 2 октября после того, как зашел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Ему необходимо было оформить развод с женой, которая осталась на родине, а консульство в США, что интересно, такое разрешение предоставлять отказалось. О пропаже Хашкаджи сообщила невеста журналиста, которая так и не дождалась жениха у ворот генконсульства.



Уже 6 октября агентство Reuters сообщило, что турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании диппредставительства. При этом посол Саудовской Аравии в США принц Халед бен Сальман информацию об убийстве Хашкаджи категорически опроверг. Президент США Дональд Трамп обсудил ситуацию с королем Сальманом и даже пригрозил, что власти страны понесут "суровое наказание", если причастность их спецслужб к пропаже журналиста подтвердится.



И вот, похоже, в деле появились доказательства, игнорировать которые будет невозможно. Как сообщил канал Al Jazeera в Twitter, турецкие власти нашли в генконсульстве подтверждения того, что Хашкаджи был убит именно там. Как ранее писали турецкие СМИ, по версии следствия за убийством журналиста стоят представители саудовских спецслужб, которые ранее прибыли в страну, поселились в отелях возле генконсульства и незадолго до визита Джамаля зашли в здание.



Более того, по сообщениям СМИ, Хашкаджи перед тем как войти в консульство включил режим записи на своих "умных часах", которые синхронизировались с его айфоном, оставленным у невесты. Саудовские спецслужбы обнаружили часы и постарались удалить записи, но часть файлов уже загрузилась в облачное хранилище. На них есть аудио допроса и, видимо, пыток и убийства журналиста. Затем, по версии следствия, представители спецслужб расчленили тело и в нескольких сумках вывезли из страны. Во всяком случае, в распоряжении турецкого следствия есть видео людей, выходящих из здания с подозрительными сумками.



Эта история в духе голливудских триллеров уже обернулась серьезным ударом по имиджу Эр-Рияда. Хотя исчезновение людей в этой стране не редкость, нынешний случай получился слишком уж резонансным, а обстоятельства дела - скандальными. На фоне новостей об убийстве журналиста все больше бизнес-лидеров отказываются от участия в различных мероприятиях в Саудовской Аравии, например, в инвестиционной конференции Future Investment Initiative, которую еще называют "Давосом в пустыне".



Среди "отказников" - глава банка JP Morgan Chase Джейми Даймон, председатель правления автоконцерна Ford Motor Company Билл Форд, глава Uber Дара Хосровшахи, главный исполнительный директор Viacom Боб Бэкиш, представитель руководства HP Джоанна Поппер, создатель Android Энди Рубин, старший вице-президент Google Диана Грин и другие.



Тем не менее, официальные лица не спешат выступать с обличительными речами. Сравните это с так называемым "делом Скрипалей", когда до всякого расследования, буквально в день инцидента, британские власти поспешили обвинить во всем Россию, а ее министр обороны даже посоветовал нашей стране "отойти в сторону и заткнуться". Да и санкции против Москвы США, к которым эта история вообще не имеет никакого отношения, ввели в августе, до предоставления каких-либо результатов расследования.



Но в случае с Саудовской Аравией, где доказательства убийства почти железные, американцы о санкциях почему-то говорят очень обобщенно, а европейцы эту тему вообще почти игнорируют, ограничиваясь призывами к тщательному расследованию и тактичными обсуждениями ситуации с саудовскими дипломатами. По сообщениям некоторых западных СМИ, Эр-Рияд даже может признаться в убийстве журналиста, правда, в непреднамеренном. Якобы, трагическая случайность произошла во время допроса, когда что-то пошло не так. Убивать оппозиционера никто не хотел, просто так получилось, и виновные в такой неаккуратности будут наказаны по всей строгости.



Вполне возможно, что такого объяснения США окажется вполне достаточно. Ведь Саудовская Аравия - важнейший союзник Вашингтона в регионе, а, кроме того, покупатель американского оружия на десятки миллиарды долларов. Неслучайно первым зарубежным визитом Дональда Трампа после избрания на пост президента стал именно визит в Саудовскую Аравию. Тогда он подписал военный контракт на 110 миллиардов долларов, и это не говоря о предыдущих соглашениях.



Трамп уже заявил, что даже если убийство журналиста подтвердится, это не станет поводом разрывать контракт с саудитами, ведь тогда они будут покупать оружие у главных конкурентов США, у России.



"Речь идет о лучшем в мире оружии. Но если они не смогут купить его у нас, то купят его у России или же у Китая. Или у других стран. Россия и Китай очень этого хотели", - пригрозил Трамп.



Впрочем, в случае давления, Саудовской Аравии есть, чем ответить. В руках у саудитов остается такой немаловажный инструмент, как нефть. Страна может попытаться сократить добычу и тем самым вызвать дефицит на рынке, что приведет к резкому росту цен на "черное золото". Еще один вариант воздействия на США - продажа принадлежащих им американских облигаций на сумму в 120 миллиардов долларов.



Конечно, ряд американских политиков громко требует расследовать ситуацию, покарать Саудовскую Аравию и разорвать с ней отношения.



"Не нужно быть Шерлоком Холмсом, картина и так ясна. Очевидно, этого человека убили представители саудовских властей. Меры, которые мы принимаем в отношении российских властей, мы должны применить и к Саудовской Аравии", - заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.



Но заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк убежден, что в отличие от России, в данном случае эти призывы так и останутся призывами и реализованы не будут.



- Уже появляется информация о том, что международные компании отказываются от поездок в Саудовскую Аравию на различные мероприятия, бизнес-ивенты. Безусловно, с имиджевой точки зрения страна на этой истории понесет достаточно большие потери. Но говорить о серьезных политических санкциях и последствиях для Эр-Рияда не приходится.



"СП": - Почему? Ведь против России поспешили ввести санкции за "дело Скрипалей" даже без доказательств, а здесь все гораздо более очевидно.



- Во-первых, Эр-Рияд, несмотря на то, что пока отвергает обвинения в свой адрес, уже начал внутреннее расследование. Не исключаю, что в результате он признается, что инцидент действительно имел место, но сошлется на некие невыясненные обстоятельства, случайный фактор или несчастный случай. При таком подходе власти Саудовской Аравии смогут продемонстрировать свою заинтересованность в том, чтобы виновные были наказаны, и избежать потока критики со стороны международных правительств и глав государств.



Во-вторых, ситуация со Скрипалями кардинально отличается от этого дела. Саудовская Аравия традиционно является форпостом влияния США в регионе. Она имеет очень давние коммуникации с западным миром, причем не только в контексте нефти, нефтепродуктов и логистики, но и ряда контрактов, в том числе на поставки вооружений.



Дональд Трамп заключил с Эр-Риядом большое количество соглашений и деклараций о намерениях на сотни миллиардов долларов, поэтому никакого ухудшения отношений между ним и Вашингтоном ожидать не стоит.



Да, есть правозащитные организации, в первую очередь, европейские, которые крайне заинтересованы в том, чтобы с помощью этого случая в очередной раз обратить внимание мировой общественности на то, что происходит в Саудовской Аравии. Особенно на то, как там не соблюдаются гражданские права и свободы граждан, начиная от женщин и заканчивая людьми разных конфессий, не говоря уже о представителях нетрадиционной сексуальной ориентации. По саудовским законам таким людям грозят самые печальные последствия вплоть до смертной казни. Понятно, что Саудовская Аравия будет пытаться остановить эту волну общественной дискуссии и перенаправить ее в другое русло.



"СП": - С помощью чего?



- Саудовская Аравия - очень богатая страна, и для них не проблема нанять армию политтехнологов и пиар-менеджеров, которые попытаются ослабить эту волну, чтобы уже через некоторое время никто о ней не вспоминал. Этот случай, безусловно, неприятный, но далеко не единственный.



Такая большая огласка произошла из-за того, чтобы пострадавшим оказался журналист, который находился в фокусе внимания и США, и Турции. А то, что в Саудовской Аравии и так пропадает огромное количество людей, и ведется разного рода поддержка террористических формирований, как никого не волновало, так и не будет волновать. Просто потому, что хорошие отношения с Саудовской Аравией соответствуют геополитическим и геоэкономическим интересам глобального Запада.



Мне кажется, что в этом плане ничего не изменится принципиально. Даже то, что сейчас эту ситуацию обсуждает Дональд Трамп с королем Сальманом - не показатель того, что Америка будет пересматривать отношения с этой страной. Это еще один удобный инструмент давления на Саудовскую Аравию в руках американцев и европейцев. Но вес и значимость этой страны в регионе настолько важны для Запада, что вряд ли он пойдет на обострение отношений из-за смерти журналиста, который чуть ли не записал обстоятельства своей гибели с помощью современных технических средств.



"СП": - То есть продолжает действовать принцип "это сукин сын, но это наш сукин сын"? Разве это не будет выглядеть лицемерным на фоне гневной риторики в адрес России, которую постоянно обвиняют во всех "грехах"?



- Мы знаем, как американцы любят делить террористов на хороших и плохих. А страны - на те, которым нарушать международное право никак нельзя (даже если оно и не было нарушено) и на те, которым это делать периодически можно. Особенно, если они делают это "во благо всего человечества", ради защиты демократии и свободы. Именно это происходит в данной ситуации.



Если в целом проанализировать линию поведения США и Европы в отношении Саудовской Аравии, они периодически пытаются вбрасывать в информационное пространство какие-то тезисы об осуждении саудовского режима. Но ограничиваются сугубо риторикой, которая никак на реальные отношения с Саудовской Аравией не влияет. Такая линия, конечно, лицемерна. Но с другой стороны, называть ее так не совсем правильно. В рамках глобальной политики вообще не существует таких понятий, как "благородство", "честь" или "лицемерие".



Просто если игнорирование этой темы выгодно Соединенным Штатам Америки, они всегда будут закрывать глаза на какие-то вещи, которые для них не принципиальны. Если же, наоборот, какие-то моменты являются важным инструментом давления, создания общественной дискуссии и формирования общественного мнения против того или иного государства или политической силы, они с удовольствием будут искать соринки в их глазах, не замечая бревен в глазах своих союзников и себя самих.



"СП": - Как России вести себя в этой ситуации, стоит ли подчеркивать двуличие западной политики, требовать активней проводить расследование и вводить санкции против Саудовской Аравии? Или не стоит рисковать нашими собственными интересами и отношениями с этой страной?



- Безусловно, наш МИД подаст сигнал и скажет о том, как он озабочен. Но мы, в отличие от США, всегда придерживаемся позиции невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Даже такой трагичный и вопиющий случай все равно находится в юрисдикции, в первую очередь, Саудовской Аравии. К слову, несколько дней назад российская делегация достаточно высокого уровня приезжала в Саудовскую Аравию, наши дипломаты встречались в главой саудовского МИД.



Саудовская Аравия - важный игрок, с которым нужно постоянно проводить консультации в контексте ситуации Ближнего Востока, Северной Африки. И по Сирии эта страна играет достаточно важную роль, я уж не говорю о вопросах борьбы с терроризмом.



Озабоченность и попытка привлечь внимание мировой общественности к тому, что такие случаи не должны происходить, с российской стороны вполне оправданы. Но попытка сыграть на этой трагедии, очернить Саудовскую Аравию и США и заработать на этом политические очки представляется мне не совсем целесообразной.



Двусторонние отношения с Саудовской Аравии в целом для нашей страны очень важны. И, несмотря на подобного рода инциденты, кроме призыва к объективному расследованию особой реакции с нашей стороны, мне кажется, не будет. Источник - СвободнаяПресса

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