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|Елбасы прибыл в Бельгию. На какой-то неведомый саммит
18:27 17.10.2018
Назарбаев прибыл в Бельгию
Президент проведет ряд двусторонних переговоров на высшем уровне.
Глава государства прибыл в Брюссель для участия в 12-м Саммите Форума "Азия – Европа" (АСЕМ), сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе визита Нурсултан Назарбаев проведет ряд двусторонних переговоров на высшем уровне, а также встретится с представителями евро