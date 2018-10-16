Елбасы прибыл в Бельгию. На какой-то неведомый саммит

18:27 17.10.2018

Назарбаев прибыл в Бельгию

Президент проведет ряд двусторонних переговоров на высшем уровне.



Глава государства прибыл в Брюссель для участия в 12-м Саммите Форума "Азия – Европа" (АСЕМ), сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.



В ходе визита Нурсултан Назарбаев проведет ряд двусторонних переговоров на высшем уровне, а также встретится с представителями евро