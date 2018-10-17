Саакашвили подводят под обвинение в подготовке заказного убийства

22:38 17.10.2018

Михаила Саакашвили подводят под обвинение в подготовке заказного убийства

Сотрудники МВД Грузии в 2007 году планировали убить миллиардера Бадри Патаркацишвили



Прокуратура Грузии предъявила обвинения четырем бывшим высокопоставленным сотрудникам МВД страны: их обвинили в том, что в 2007 году они готовили убийство бизнесмена и лидера грузинской оппозиции Бадри Патаркацишвили, умершего в 2008 году от сердечного приступа. Следствие распространило аудиозаписи разговора подозреваемых, в ходе которого они обсуждали методы "ликвидации" миллиардера. Один из фигурантов при этом сказал, что приказ поступил от тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили. Все подследственные вину отрицают, а сам экс-глава государства назвал обвинение "полным фейком".



Выступая на специальном брифинге, который транслировался по всем общенациональным каналам Грузии, представитель Генеральной прокуратуры подчеркнул: четырех высокопоставленных чиновников МВД обвиняют не в убийстве бизнесмена и оппозиционера Бадри Патаркацишвили, а в подготовке убийства, которое, по его словам, "не было осуществлено и доведено до конца замысла".



Напомним, Бадри Патаркацишвили - российский и грузинский бизнесмен, в разные годы работавший топ-менеджером в ЛогоВАЗе, телекомпаниях ОРТ и МНВК (ТВ-6), а также выдвигавшийся на выборах президента Грузии 5 января 2008 года, умер 13 февраля того же года в Лондоне. Согласно официальной версии Скотленд-Ярда, причиной стал сердечный приступ. Смерть произошла вскоре после того, как СМИ опубликовали запись разговора Бадри Патаркацишвили с начальником особого оперативного департамента МВД Грузии Ираклием Кодуа об организации государственного переворота сразу после президентских выборов. Разговор, который господин Кодуа записал в лондонском особняке Бадри Патаркацишвили с помощью устройства, вмонтированного в обувь, состоялся в декабре 2007 года и стал важным аргументом в борьбе Михаила Саакашвили с тогдашней оппозицией.



События же, о которых сегодня рассказали в Генпрокуратуре, произошли в 2007 году. По данным следствия, в феврале того года четыре сотрудника МВД собрались в кабинете одного из них в здании министерства, чтобы обсудить методы "ликвидации" Бадри Патаркацишвили. Следствие располагает тайной записью этого разговора, который, судя по всему, сделал один из участников совещания. Аудио было случайно обнаружено в 2016 году в ходе обыска у неназванного чиновника МВД.



На аудиозаписи, которую следствие передало журналистам, слышно, как участники совещания говорят о возможной вербовке одного из охранников Бадри Патаркацишвили, чтобы с его помощью спланировать убийство бизнесмена. При этом они рассматривают несколько разных методов убийства: "намазать ручку двери смертельным отравляющим веществом, который есть у чеченцев", "пустить газ в спальню", "подмешать яд в еду с помощью завербованного повара" или "отравить обувь". А для успешной вербовки сотрудника личной охраны миллиардера чиновники МВД считают необходимым "похитить его сына для шантажа", "обещать высокую должность после выполнения задания" либо "заплатить большие деньги".



На второй аудиозаписи - разговор сотрудника МВД Георгия Дгебуадзе с уже завербованным телохранителем Бадри Патаркацишвили. Силовик говорит агенту, что решение о "ликвидации" господина Патаркацишвили принял лично президент Саакашвили и этот приказ будет исполнен "с ним или без него". Напомним, миллиардер считал Михаила Саакашвили своим главным политическим соперником, а перед смертью, уже будучи в Лондоне, заявлял о готовности "потратить все до последнего доллара на свержение фашистской диктатуры" в Грузии.



В ночь на 17 октября 2018 года по делу о подготовке убийства Бадри Патаркацишвили был арестован бывший начальник управления тбилисского отдела департамента конституционной безопасности (ДКБ) МВД Георгий Мерабашвили. Трое других сотрудников ДКБ, проходящих по делу,- Леван Кардава, Реваз Шиукашвили и Георгий Дгебуадзе - уже отбывают тюремные сроки либо ожидают суда по другим уголовным делам. Поэтому им лишь предъявлено новое обвинение.



Обвинение против экс-президента Саакашвили пока не выдвинуто. Судя по всему, прокуратура ожидает признательных показаний подследственных, которые, впрочем, полностью отрицают вину. Георгий Мерабашвили заявил, что не знает ни одного из трех других фигурантов дела и никаких убийств не планировал. А сам Михаил Саакашвили, живущий в Нидерландах, назвал обвинение "полным фейком". Один из лидеров его партии "Единое национальное движение", Саломе Зурабишвили, не без иронии посоветовала грузинской прокуратуре "поискать след Михаила Саакашвили" в убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.



Основатель оппозиционной партии "Европейская Грузия" Давид Дарчиашвили в беседе с "Ъ" обратил внимание на то, что об аудиозаписях стало известно всего за несколько дней до президентских выборов, намеченных на 28 октября, когда в стране вовсю идет "война компроматов". "Не исключено, что запись сделана не в 2007 году, а недавно инсценирована с участием заключенных экс-чиновников МВД",- сказал господин Дарчиашвили, обосновав свои подозрения тем, что звук "слишком уж четкий для записи 11-летней давности".



Вместе с тем, как напомнил "Ъ" близкий друг Бадри Патаркацишвили кинорежиссер Георгий Хаиндрава, который в 2007 году был одним из лидеров оппозиции, "окружение президента Саакашвили в свое время превратилось в банду садистов и убийц, способных на все".

То, что версия прокуратуры вполне может оказаться достоверной, "Ъ" заверил и экс-руководитель грузинских спецслужб Ираклий Батиашвили. Он отметил, что в том же 2007 году чеченский полевой командир Увайс Ахмадов передал грузинским оппозиционерам аудиозапись разговора с фигурантом нынешнего дела Георгием Дгебуадзе, сделанную в стамбульском аэропорту. Судя по этой записи, сотрудник МВД обещал заплатить Увайсу Ахмадову крупную сумму за ликвидацию Бадри Патаркацишвили.



Почему "четверка" в результате не смогла осуществить операцию по убийству Бадри Патаркацишвили, Генпрокуратура Грузии не поясняет.



Георгий Двали, Тбилиси

"Коммерсантъ" от 17.10.2018,