В Казахстане новый Глава комитета государственного имущества и приватизации - Бакытбек Ташенев

22:42 17.10.2018

Сменился глава комитета государственного имущества и приватизации

Им стал Бакытбек Ташенев, ранее работавший председателем правления АО "Компания по реабилитации и управлению активами" Астаны.



В Комитете государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК назначен новый руководитель, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Им стал 40-летний Бакытбек Ташенев, ранее работавший председателем правления АО "Компания по реабилитации и управлению активами" Астаны.



Бакытбек Ташенев - уроженец Алматы, окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию и Казахский гуманитарно-юридический университет, по специальности - инженер-экономист и юрист.



Работал на различных должностях в Министерстве финансов и Министерстве экономик государственную архитектурно-строительную академию и Казахский гуманитарно-юридический университет, по специальности - инженер-экономист. С 2013 года возглавлял АО "Компания по реабилитации и управлению активами" Астаны. Владеет иностранными языками и языками народов СНГ, в частности, английским - свободно.