Первая АЭС в Узбекистане будет стоить $11 млрд

22:48 17.10.2018

Владимир Путин 18-19 октября приедет в Узбекистан и примет участие в церемонии открытия стройплощадки АЭС в Узбекистане.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 16 октября утвердил соглашение с Россией о строительстве в Узбекистане первой атомной электростанции на водохранилище Тудакуль. Станция будет сооружена по российскому проекту, аналогичному тому, по которому АЭС возводится в белорусском Островце. Ее стоимость в Кремле оценили в $11 млрд. Как ожидается, президент РФ Владимир Путин 18-19 октября приедет в Узбекистан и лично примет участие в церемонии открытия стройплощадки АЭС.



Расположена АЭС будет недалеко от искусственного водохранилища Тудакуль в 25 км к северо-востоку от Бухары. Недалеко от будущей станции находятся крупные промышленные зоны Бухары и Навои. А водохранилище Тудакуль собирает излишки воды реки Зеравшан и дополнительно подпитывается водами Амударьи через сложную систему каналов.



Российский "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков, причем запуск первого энергоблока планируется в 2028 году. Мощность АЭС по плану составит 2300 мегаватт, что должно покрыть до 20% от потребности Узбекистана в электроэнергии. Проект стоит дорого: в Кремле его оценивают в $11 млрд. Однако по расчетам узбекистанских властей, атомная электростанция позволит сэкономить до 4 миллиардов кубометров природного газа, при помощи которого сегодня вырабатывается электроэнергия.



Экологи высказывают опасения в связи с использованием атомной энергетики в Узбекистане и рекомендуют властям страны безопасную альтернативу АЭС – электростанцию на солнечной энергии. Республика расположена в субтропиках, и у нее есть колоссальные территории, на которых можно установить панели. Но дороговизна зеленых технологий поставила крест на проекте безопасной энергетики.



В других странах Центральной Азии АЭС использовались только в Казахстане. В 1973–1999 годах в Актау работал реактор на быстрых нейтронах мощностью в 350 МВт. Сейчас АЭС в Казахстане нет, но между Астаной и Москвой есть договоренности о строительстве минимум двух атомных станций: в Курчатове в Восточно-Казахстанской области и в Улькене в Алма-Атинской области на берегу озера Балхаш.