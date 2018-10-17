Ни принц Салман, ни Трамп не выйдут сухими из воды кровавого дела Хашогги, - Le Monde

00:29 18.10.2018

17 октября 2018 г.

Сильвия Кауфман | Le Monde

Ни Мухаммед ибн Салман, ни американо-саудовские отношения не выйдут невредимыми из дела Хашогги

Это даже больше, чем нарушение: после предполагаемого убийства саудовского журналиста в Турции Запад больше не может закрывать глаза, считает обозреватель Le Monde Сильвия Кауфман.



В понедельник 15 октября в совместном коммюнике французского, британского и немецкого правительств выражено требование к властям Эр-Рияда провести "достоверное расследование" в отношении судьбы саудовского журналиста Джамаля Хашогги, исчезнувшего 2 октября после того, как он вошел в консульство своей страны в Стамбуле (Турция), говорится в статье. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в своем твите уточнила, что "Канада всецело поддерживает наших союзников в этом важном вопросе".



После дела Хашогги преступная снисходительность Запада к бесчинствам молодого и неудержимого хозяина Саудовской Аравии, наследного принца Мухаммеда бен Салмана, известного также как MBS, более недопустима, утверждает автор статьи.



Для подобного просветления есть две причины. Прежде всего, трансгрессивный характер того, что сильно напоминает убийство Джамаля Хашогги, журналиста, долгое время находившегося в милости в Эр-Рияде, а затем отдалившегося от режима до такой степени, что год назад он уехал в США, рассуждает Кауфман.



59-летний Джамаль Хашогги не принадлежал к числу тех закаленных оппозиционеров, которые привыкли к тюрьмам и репрессиям. Этот спокойный, образованный человек входил в истеблишмент. Именно этого не могли ему простить его бывшие хозяева: для авторитарных режимов хуже всего даже не самые непримиримые, а те, кто переходит в другой лагерь. Это едва не стоило жизни Сергею Скрипалю, отравленному "Новичком" в марте этого года в Солсбери, на юге Англии: российские спецслужбы ненавидят предателей, отмечает обозреватель.



В отношении Хашогги, если его убийство будет подтверждено, Эр-Рияд допустил тройное нарушение: устранение нежелательного журналиста; его устранение на иностранной территории; и хуже того, в консульском учреждении, которое, как и все дипломатические представительства, должно служить прибежищем, комментирует Кауфман.



Вторая причина, по которой Вашингтон, в частности, решил больше не молчать перед лицом Саудовской Аравии, связана с центральным местом, которое занимает эта страна для США после прихода к власти Дональда Трампа, подчеркивает журналистка.



Саудовская Аравия - не только первый производитель нефти, но еще и крупнейший клиент для поставщиков оружия. Весной саудовский наследный принц, еще пребывавший в ореоле имиджа реформатора, совершил двухнедельное турне по США, где светила Силиконовой долины, Уолл-стрит, Голливуда и СМИ оказали ему самый радушный прием, напоминает обозреватель.



Однако после дела Хашогги эти светила от него отвернулись. Один за другим они отказываются от участия в экономико-финансовом шоу MBS, запланированном на 23 октября, под названием "Давос в пустыне", к большому негодованию настоящего Давоса в горах, который отрекается от всякой ассоциации со своим названием. В Вашингтоне Конгресс проявляет недовольство. Не наложит ли он санкции наподобие тех, что были применены против России в деле Скрипаля? MBS встает на дыбы и угрожает в свою очередь, указывает Кауфман.



В понедельник Дональд Трамп, кажется, нашел возможный выход из кризиса, способный сохранить его привилегированные отношения с Саудовской Аравией. Король, которому он позвонил, поклялся, что он ни о чем не знал, и этот достойный сожаления инцидент мог произойти по вине "неконтролируемых убийц", услужливо подсказал президент, передает автор статьи.



Затем Трамп отправил своего госсекретаря Майка Помпео в Эр-Рияд и в Анкару, дабы убедить двух неисправимых смутьянов прекратить все отрицать и договориться о более или менее приемлемых - как сказали бы европейцы, "достоверных" - объяснениях. Ради того, чтобы не потерять лицо, поскольку уже слишком поздно спасать Хашогги, комментирует журналистка.



Ни MBS, ни американо-саудовские отношения не выйдут невредимыми из этого дела. Кризис серьезный. А что же MBS? "У него есть очень хорошие идеи, а также очень плохие идеи", - сказал нам несколько месяцев назад один американский бизнесмен после беседы с ним. Дональд Трамп явно предпочитает игнорировать плохие идеи, резюмирует Кауфман.



Источник: Le Monde