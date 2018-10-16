Кто и зачем разрушает Республику Йемен? - М.Князева

01:01 18.10.2018 Кто и зачем разрушает Республику Йемен?



Как выгодное географическое положение может сыграть злую шутку



Уже несколько лет продолжается война в Йемене, в которую вмешалась Саудовская Аравия со своими союзниками. Откуда берет корни этот конфликт, что стало точкой преткновения и пересечения интересов различных внешних политических сил, ИА REGNUM рассказал эксперт по вопросам стран Ближнего Востока и Персидского залива доктор Хасан Заид бен Акил.



ИА REGNUM : Результатом каких процессов стала продолжающаяся война в Йемене? На что рассчитывала Саудовская Аравия, проявив агрессию по отношению к своему южному соседу?



- Когда Саудовская Аравия объявила в марте 2015 года войну Йемену под названием "Буря решительности", она полагала, что очень быстро решит исход событий в пользу коалиции. Но не добилась никакой политической или военной победы. Гордыня Саудовской Аравии подталкивала ее саму на продолжение агрессии против Йемена с новой операцией под названием "Возрождение надежды", начиная с апреля 2015 года. Война в Йемене, которая все еще продолжается, является результатом внутренней конкуренции и конфликтов в Совете сотрудничества стран Залива.



Агрессия против Йемена является результатом данного конфликта, и введение эмбарго против Катара со стороны вчерашних союзников в 2017 году, - это всего лишь вершина айсберга, а не последствие йеменского кризиса, который в будущем найдет свое отражение во внутриполитических конфликтах и в разрушении безопасности стран Залива.



Блокада Катара началась далеко не в 2017 году, а была результатом скопления проблем со времени правления бывшего принца Катара - Хамада аль-Тани, и премьер-министра Хамада бин Джассима, поскольку их политика была принципиально несовместимой с устремлениями Саудовской Аравии и ОАЭ. В эпоху Хамада аль-Тани и Хамада бин Джассима внешняя политика Катара добилась значительных успехов на глобальной политической арене. Катар стал важным игроком на региональном и международном уровнях.



Кроме того, во время правления бывшего принца Катара Хамада аль-Тани и премьер-министра Хамада бин Джассима экономический уровень в стране возрос, а богатство Катара значительно увеличилось. Катар был самой богатой страной по уровню доходов на душу населения в мире. В настоящее время он является крупнейшим экспортером сжиженного природного газа, что усилило конкуренцию между другими лидерами-экспортерами в стремлении занять данную позицию.



В результате чего 25 июня 2013 года эмир Катара шейх Хамад бен Халифа Аль Тани объявил о своем отречении от власти и передаче ее молодому сыну, наследному принцу шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани. Но, несмотря на добросовестные попытки шейха Тамима наладить отношения с соседними странами на протяжении первых двух лет правления, разногласия между Катаром и его соседями меньше так и не стали.



ИА REGNUM : И как же это связано с войной в Йемене?



- В апреле 2013 года начался сговор некоторых стран Залива с целью захвата островов и портов Йемена. В преддверии отставки бывшего эмира Катара, шейха Хамада аль-Тани, его супруга, шейха Моза бинт Насер аль-Миснад, "являющаяся одной из ребер в правящем треугольнике Катара", отправилась с тайным визитом на йеменский остров Сокотра. Визит шейхи Моза пролил свет на истинные цели Катара в Сокотре.



Затем ей было поручено управлять Катарским благотворительным фондом (Qatar Charity), который находится в очень тесных отношениях с правящей семьей и с внешними структурами разведывательной службы Катара. Фонд запустил ряд проектов на острове, включая строительство медицинского центра и восстановление единственной больницы, проект по созданию завода сухого льда, а также фондом был заложен фундамент для создания средней школы, прочее.



В этот период шейх Султан бен Халифа Аль Нахайян, "шейх Абу-Даби", посетил йеменский остров Сокотра, где представил множество проектов. Это тоже в контексте борьбы в Персидском заливе за йеменские порты. В частности, это была борьба за контроль над Сокотрой, которая в ключевом военном и коммерческом отношениях является "воротами" между Индийским океаном и Аравийским морем.



ИА REGNUM : Это ведь не первый раунд борьбы за Сокотру?



Да, любая страна с военной базой на этом острове может контролировать Ормузский пролив и Баб-эль-Мандеб. Остров Сокотра был центром интереса Советского Союза, который имел тогда наибольшее политическое влияние в Южном Йемене в 1970-х и 1980-х годах. После развала Советского Союза Соединенные Штаты стремились расширить там свой контроль.



Соединенные Штаты Америки неуклонно начали действовать с 1990 года для установления контроля над островом Сокотра, начав размещать радары в координации с режимом бывшего президента Йемена Абдуллы Салеха. Остров Сокотра фактически является архипелагом, состоящим из нескольких островов - прежде всего самой Сокотры, крупнейшего арабского острова, с побережьями протяженностью до 300 км.



Через данный маршрут проходит значительная доля промышленного экспорта Китая в Западную Европу, а также осуществляется морская торговля из Восточной и Южной Африки в Западную Европу. Данное географическое положение сделало остров частью большой игры между СССР и США.



ИА REGNUM : Расскажите об этом.



- В период "холодной войны" Советский Союз имел военное присутствие на острове Сокотра, который был частью Демократической Республики Йемен. Перед отставкой бывший президент Али Абдулла Салех вступил в переговоры с русскими о создании военно-морской базы на острове Сокотра.



Однако революция 11 февраля 2011 года - "арабская весна", - случившаяся при поддержке некоторых стран Персидского залива, и "Инициатива Залива" от 3 апреля 2011 года, а также попытка убить президента Али Абдуллу Салеха в июне 2011 года, когда он был в мечети "Президиум дома", помешали президенту Али Абдулле Салеху думать о стратегических проблемах.



США воспользовались этой ситуацией и поспешили сдержать ситуацию, отрезав путь для России путем вовлечения союзников Вашингтона для оказания давления на президента Али Абдуллу Салеха. США подтолкнули ОАЭ и Катар к тому, чтобы превратить остров Сокотра в военную базу для американцев, похожую на базу Диего Гарсия. Остров Диего Гарсия был насильственно очищен от находившегося на нем населения в 1960-х и 1970-х годах, а затем был превращен в военную базу для Великобритании и Соединенных Штатов.



ИА REGNUM : Почему именно этот остров оказался так нужен США? Только ли для контроля над морскими путями?



- Нет. Кроме того, что остров Сокотра важен для контролирования стратегических морских маршрутов Красного моря, Аденского залива и Индийского океана, он также важен для армии США, поскольку находится примерно в 3 тысячах километров от военно-морской базы США в Диего Гарсия - одной из самых крупных военно-морских баз США за пределами их границ.



Одной из стратегических целей Вашингтона является милитаризация основных морских маршрутов, связанных с проливом Баб-эль-Мандеб, являющимся важным стратегическим водным маршрутом. Поэтому США работают над тем, чтобы создать военную базу на острове Сокотра для контроля судоходства, в том числе и военных кораблей в Аденском заливе и Индийском океане. Как известно, Аденский залив является крупнейшим морским коридором, соединяющим Ближний Восток, Восточную Азию и Африку с Европой и Америкой.



В 2010 году первый американский сценарий для контроля над островом Сокотра и прибрежными районами был презентован за закрытыми дверями на встрече президента Али Абдуллы Салеха и генерала Дэвида Петреуса, командующего Центральным командованием США. В тот период власти в Сане отправили военное подкрепление в восточный Йемен для борьбы с терроризмом, а генерал Дэвид Петреус пообещал поддержку Йемену. Американский эксперт Себастьян Йорка указывал на то, что военные операции американских сил в восточных регионах проводились при сильной поддержке правительства Йемена и ракетные удары были согласованы с его военными подразделениями на земле.



ИА REGNUM : А что же Советский Союз?



- После распада Советского Союза Россия потеряла свою военно-морскую базу на острове Сокотра и попыталась восстановить ее через переговоры с йеменской властью после объединения Йемена. На следующей неделе после встречи Дэвида Петреуса и Али Абдуллы Салеха представительство российского военно-морского флота заявило о том, что "Россия не отказалась от своих планов иметь базы для своих кораблей на острове Сокотра, и отметим, что российский подход основан на присутствии в свете стабильной безопасности стран региона, а не за счет конфликта между странами региона".



Поэтому позиция России негативно отразилась на ее имидже и ослабила шансы создать военно-морскую базу на Сокотре. Но важность обладания островом Сокотра для России очевидна.



ИА REGNUM : Насколько? Поясните, пожалуйста.



- Присутствие сил арабской коалиции на острове под лозунгом поддержки Хади в Йемене - это возможность получить шанс для установления их контроля над островом, что создаст безопасную и удобную ситуацию для Соединенных Штатов и их союзников. Что в свою очередь создаст тревожную ситуацию для России, ее союзников. Контроль арабской коалиции над островом и обеспечение острова обессмысливает все усилия России, направленные на то, чтобы судоходство в Баб-эль-Мандебе и Красном море стало безопасным для всех.



Кроме того, роль России здесь важна, чтобы показать себя ее союзникам как сверхдержаву. Мы знаем, что Россия направила в Сирию крупные военно-морские силы для защиты своих стратегических интересов. Исторически сложилось, что в России есть мечта о создании средиземноморского флота, и осуществить ее нетрудно. Любая размещенная Россией сила в Средиземном море будет нуждаться в военном и продовольственном снабжении, обеспечении, в логистике, и осуществляться это будет либо через Босфор, который может быть заблокирован турками в любое время, или через Баб-эль-Мандеб - Суэцкий канал. Таким образом, настало время для вмешательства России в дела Йемена.



Маргарита Князева Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539813660

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Мажилис поддержал правительственные поправки в бюджет на 2018-2020 гг.

- Б. Сагинтаев провел совещание по вопросам развития регионов

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2018 года №642

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2018 года №644

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 октября 2018 года №628

- Кадровые перестановки

- Объявление результатов рейтинга по ГИК ВЭФ за 2018 год

- Дешевые доллары скупили нацхолдинги, уверены депутаты

- В Алматы ряд земельных участков вернут в государственный фонд

